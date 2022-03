„Gianluca Lapadula ist ein Spieler, der in den wichtigsten Spielen auffällt“, sagt sein ehemaliger Trainer bei Pescara

Vor etwa 7 Jahren trug Gianluca Lapadula das Trikot von Pescara Calcio 1936, wo er die meisten Tore erzielte (30 ) in 44 Spielen. Dieses Team veränderte sein Leben und drehte sich um 180 Grad, da er als Torschütze ihn dazu brachte, für den mächtigen AC Milan zu unterschreiben.

Der aktuelle Stürmer der peruanischen Nationalmannschaft, Gianluca Lapadula, hatte in Massimo Oddo den Trainer, der seine Wertungsseite herausbrachte. Ball, der 'Lapagol' verbindet, blähte die Netze auf. Diese Leistung führte dazu, dass sein Team 2016 gegen die Play-Offs kämpfte, indem er Trapani gewann, nachdem er einen Gesamtvorteil von 3-1 ausgenutzt hatte.

Deshalb rief Infobae innerhalb weniger Stunden nach dem Duell gegen Paraguay Massimo Oddo, den ehemaligen DT aus Pescara, an, weshalb ich über Gianluca Lapadula, seinen Sohn, sprach, wie er uns erzählt.

Woran erinnern Sie sich über Gianluca Lapadula, als Sie ihn nach Pescara verwiesen haben?

Als Gianluca Lapadula in Pescara ankommt, stammt er aus der Serie C, dann war seine größte Tugend zu dieser Zeit der Wunsch, dorthin zu gelangen, der Hunger, in einer höheren Kategorie der Serie B zu spielen und auch die Serie A zu erobern, wie er es tat.

Als Sie Pescara führten, reiste der peruanische Trainer Ricardo Gareca nach Italien, um Gianluca Lapadula zu treffen. Haben Sie mit dem peruanischen Trainer gesprochen?

Das stimmt, ich erinnere mich, dass Ricardo Gareca nach Pescara kam, aber ich hatte keine Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Zu dieser Zeit wäre er gerne einberufen worden, aber wir waren in den Playoffs und zu dieser Zeit spielten wir für die Serie A und er zog es vor, nachzugeben, um Pescara beim Aufstieg in die Serie A zu helfen.

Du hast Gianluca Lapadulas Karriere verfolgt, wie ist es deiner Meinung nach gelaufen?

Für mich ist er wie ein Sohn, ich bin fast erwachsen geworden, oder vielleicht war ich einer seiner Eltern, also folge ich ihm immer gerne, obwohl er mich oft anruft. Und er hatte ein bisschen wie dieses Rennen, in dem Sinne, dass er, wenn wir uns ansehen, wo er war, ein großartiges Rennen gefahren ist und es geschafft hat, die Serie A mit dem Tor zu gewinnen, Mailand, ein wichtiges Team, das peruanische Team, das daher ein wichtiges Team ist. Dann hatte er wahrscheinlich eine großartige Karriere.

An diesem Dienstag spielt Peru seine letzte Chance, sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Glauben Sie, dass Lapadula derjenige sein wird, der trifft und dieses Tor der peruanischen Nation gibt?

Was kann ich dir über Gianluca Lapadula sagen, wie ich zuerst sagte, er erhöht sich in wichtigen Spielen. Darüber hinaus hat er die Möglichkeit, sein Team einer Weltmeisterschaft näher zu bringen, und es ist ein einzigartiger Anlass, eine sehr wichtige Chance. Dann muss er seinen Teamkollegen alles von sich selbst geben, um dieses Ziel zu erreichen.

Wie hat Gianluca Lapadula sonst noch?

Wenn Gianluca spielt, denke ich, dass er ein Spieler ist, der sich in den wichtigsten Spielen auszeichnet, und das morgige Spiel (heute) wird für sein Team von entscheidender Bedeutung sein. Er ist zweifellos ein Spieler, der es gut machen kann.

Man überprüft die Statistiken und Gianluca Lapadula erzielte unter seinem Kommando als Profifußballer die meisten Tore. Was hat er mit ihm gemacht?

Er erzielte 30 Tore, wenn ich mich nicht irre, oder 32 Tore, so etwas, weil er in diesem Jahr ein starker Spieler war, ein gutes Gewissen hatte und hinter einem jungen, aber sehr starken Team stand, das ihn in die Lage brachte, viele Tore zu erzielen.

Erinnerst du dich an eine Anekdote mit Gianluca Lapadula?

Eine sehr schöne Anekdote über Gianluca Lapadula ist, dass er, bevor er nach Pescara kam, viele Teams nach ihnen suchten. Also sprach er mit mir, während er sprach, ich stelle mir vor, mit so vielen anderen Trainern und das Beste, woran ich mich erinnere, ist, dass er wissen möchte, welche Position er spielte, weil er Angst hatte, in ein Team zu gehen, in dem er einen Trainer finden würde, der ihn draußen spielen würde, stattdessen sagt er mir: „Lehrer Ich möchte das machen erster Tipp“, sagte ich ihm: „Pass auf, ich bin der einzige große Punkt, weil wir mit zwei oder drei Mittelfeldspielern gespielt haben und er am Ende war. Davon ist er also überzeugt und willigt ein, nach Pescara zu gehen.

Wie beschreibt man die menschliche Seite von Gianluca Lapadula?

Gianluca ist ein sehr guter Junge, ein Anführer aus menschlicher Sicht, ein Junge, der von unten angefangen hat und große Demut hatte, die es ihm ermöglicht hat, die Spitze zu erreichen.

