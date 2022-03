„Ich wünschte, es gäbe ein Team von Kulturberatern innerhalb der Kanäle“: Mauro Castillo nach seiner Teilnahme an den Oscars

Vor dem, was mit Will Smith und Chris Rock mitten in der Oscar Award-Gala geschah, war das zentrale Thema „Encanto“ und die kolumbianischen Interventionen seines Soundtracks, insbesondere Songs wie „Dos Oruguitas“ (von Sebastián Yatra) und „Von Bruno ist keine Rede“, wo Carolina Gaitan und Mauro Castillo eröffnete die Präsentation dieses Erfolgs.

Genau der Schauspieler aus Vallecaucano bezog sich auf diese Präsentation, der neben Schmeicheleien innerhalb und außerhalb des Dolby Theatre in Los Angeles starke Fragen zu den Interventionen von Sängern wie Becky G und Luis Fonsi erhielt, die nicht Teil des Castings des Films waren inspiriert von Kolumbien und das übrigens eine Statuette in der Kategorie des besten Animationsfilms gewann.

Am Montagmorgen verwies der Schauspieler, der für seine Aufführung von „Wilson Manyoma (Saoko)“ in der Serie „El Joe: the Legend“ bekannt ist, im W Radio auf die emotionale Präsentation, die er mit Gaitan hatte, und die Eindrücke, die er bei denen hinterlassen hatte, die das Minikonzert miterlebt hatten, und enthüllte, dass er sich vorgestellt hatte, auf einer Bühne zu stehen von vielen Teilen der Welt wie den Oscars gesehen.

„(...) Ich bin ein Träumer und ich weiß, dass man sich vorbereiten und vorbereiten muss, um die Ziele zu erreichen. Deshalb habe ich mich von der Niche Group getrennt, weil ich weiter wachsen und Dinge tun musste. Wenn ich in der Nischengruppe geblieben wäre, hätte ich weder für Oscar D' León geschrieben, noch für Maestro Joe Arroyo geschrieben, noch hätte ich Charlie Zaa produziert, und ich hätte kein Lied wie 'Viene y se va' gehabt, das Rekorde gebrochen hat „, sagte der in Kalifornien geborene Künstler.

In der Mitte des Gesprächs mit den oben genannten Medien verwies Castillo auf die Bedeutung seines Aufrufs von Disney, sich der Besetzung von 'Encanto' anzuschließen, und bezog ihn auf seine Schauspielkarriere, die mit seiner Facette als Sänger einhergeht, und fügte hinzu: „In meiner Karriere ist es unglaublich“ und dass sein Eingreifen in die Film war keine Ausnahme.

„Ich habe das Gefühl, dass es jedes Mal so war, wenn ich meine Stimme dort hingelegt habe, wo mir die Gelegenheit gegeben wurde. Auf dem Album „Absolute Control“, als Maestro Jairo Varela mir die Gelegenheit gab, war ich in der Lage, dies zu tun, und in 'El Joe, la leyenda', als ich Wilson Manyoma spielte, gaben sie mir diese Gelegenheit „, fügte hinzu, dass in Kolumbien verschiedenen künstlerischen Ideen Kontinuität gegeben wurde. Er wies jedoch darauf hin, dass es keine Klarheit darüber gebe, wie wichtig ein Afro-Schauspieler oder -Sänger sein sollte, der in beiden Branchen auftreten möchte.

„Ich wünschte, es gäbe ein Team von Kulturberatern innerhalb der Kanäle, weil ich weiterhin Romane sehe, die sie aufzeichnen, und es gibt keine Präsenz dessen, was in TransMilenio, in El Mío oder auf dem Massentransport von Barranquilla erscheint“, warnte Mauro Castillo, der mitten im Interview überrascht war treffe Serena Williams bei der Gala der Oscars und mehr, als sie ihn über ihr Konzept über das Land informierte.

„Er sagte zu mir -Williams- 'Herzlichen Glückwunsch', und ich sagte 'Danke... ja, ich komme aus Cali', und sie sagte zu mir 'Wie ist es eine Agrobevölkerung in Kolumbien? 'Und ich antwortete 'Ja, natürlich sind wir fünf Millionen' [Gelächter]. Stellen Sie sich vor, ein ausländischer Film hebt hervor, dass jeder mit unterschiedlichen Hauttönen am selben Tisch sitzt, spricht und teilt. Das ist anders „, sagte der Sänger erstaunt.

