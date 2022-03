Spielplan mit Junioren- und Medellin-Spielen bei der Copa Sudamericana 2022

Conmebol gab an diesem Samstag bekannt, wie der Spielplan der Copa Sudamericana 2022 verteilt wird. Der internationale Wettbewerb beginnt die Gruppenphase am 5. April und das Finale findet am 1. Oktober im Stadion Mané Garrincha in Brasilia statt.

Junior aus Barranquilla und Independiente Medellín sind die beiden kolumbianischen Teams, die in der Gruppenphase des Wettbewerbs „anwesend“ sein werden. Das Team von 'Tiburón' eliminierte La Equidad; während der 'Poderoso' in der vorherigen Phase gegen América de Cali gewann.

Das Ergebnis der Auslosung zeigte zwei verschiedene Realitäten. Der Barranquilla-Kader, der gesetzt wurde, steht vor einem schwierigen Gebiet, da er gegen Fluminense (Brasilien) antreten wird, der nach einem Sturz in der Qualifikationsphase der Copa Libertadores gegen Olimpia in den Südamerika verbannt wurde. Ebenso wird er gegen Union de Santa Fe (Argentinien) und Oriente Petrolero (Bolivien) spielen.

Während das „Poderoso“ -Ensemble auf dem Papier eine Gruppe mit kleineren Rivalen hat. Aufgrund der Personalkosten und der Flugbahn auf dem Kontinent wäre Internacional de Portoalegre (Brasilien) der Hauptkandidat, um sich für die nächste Instanz zu qualifizieren. Die anderen Teams würden jedoch eine interessante Herausforderung für diejenigen darstellen, die vom Uruguayer Julio Comesaña angeführt werden: 9. Oktober (Ecuador) und Guaireña (Paraguay).

Datum 1 | Union Santa Fe Vs. Junior

Datum: Mittwoch, 6. April

Hora: 17:15 Uhr

Schließen 2 | Junior Vs. Fluminense

Datum: Mittwoch, 13. April

Hora: 19:30 Uhr

Datum 3 | Ostöl Vs. Junior

Datum: Donnerstag, 28. April

Hora: 19:30 Uhr

Runde 4 | Fluminense Vs. Junior

Datum: Mittwoch, 4. Mai

Hora: 19:30 Uhr

Datum 5 | Junior Vs. Ost-Öl

Datum: Dienstag, 17. Mai

Hora: 19:30 Uhr

Datum 6 | Junior Vs. Santa Fe Union

Datum: Donnerstag, 26. Mai

Hora: 19:30 Uhr

Junior aus Barranquilla erinnert sich sehr positiv an seine Anwesenheit an der Copa Sudamericana. Von seinen sechs Auftritten erreichte er in fünf mindestens das Viertelfinale. Im Allgemeinen beträgt die Rendite sogar 55%.

Die Version 2018 ist diejenige, an die sich Fans des „Shark“ am meisten erinnern. In diesem Jahr erreichte das kolumbianische Team das Finale des Wettbewerbs, wo sie gegen Atlético Paranaense antraten. Nachdem die Gesamtpunktzahl mit 2:2 endete, wurde der Titel in den Sammlungen vom Strafpunkt aus definiert, sodass der brasilianische Kader als Sieger blieb (4-3).

Datum 1 | Guairena Vs. Medellin

Datum: Donnerstag, 7. April

Hora: 19:30 Uhr

Datum 2 | Medellin vs. 9. Oktober

Datum: Donnerstag, 14. April

Hora: 19:30 Uhr

Datum 3 | Medellin Vs. International

Datum: Dienstag, 26. April

Hora: 19:30 Uhr

Datum 4 | Oktober 9 Vs. Medellin

Datum: Dienstag, 3. Mai

Hora: 19:30 Uhr

Datum 5 | Internationale Vs. Medellin

Datum: Dienstag, 17. Mai

Hora: 17:15 Uhr

Datum 6 | Medellin Vs. Guairena

Datum: Dienstag, 24. Mai

Hora: 19:30 Uhr

Independiente Medellíns letzter Auftritt in der Copa Sudamericana war in der Ausgabe 2018; Es bringt jedoch nicht die besten Erinnerungen mit sich, da er in der ersten Phase gegen Sol de América (Paraguay) eliminiert wurde. Die denkwürdigste Leistung ist die von 2016, in der sie das Viertelfinale erreichte.

Insgesamt hat der „Powerful“ fünfmal teilgenommen und eine Rendite von nur 35,71% erzielt.

