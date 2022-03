Danilo Carrera erklärte, warum sie ihn aus Ägypten vertreiben wollten

Vor ein paar Tagen teilte Danilo Carrera mit, dass er in Ägypten war, die Touristenattraktionen genoss und Spaß mit seinen Leuten hatte. Es wurde jedoch gemunkelt, dass der Schauspieler aus dem Land vertrieben worden war, weil seine Gallanura die Aufmerksamkeit vieler Frauen auf sich gezogen hätte. Der Protagonist von Contigo bestätigte, dass sie ihn rausholen wollten, aber es gab keine logische Grundlage dafür.

Nach Gerüchten, dass Danilo Carrera vor einigen Tagen gezwungen war, Ägypten zu verlassen, beschloss der Schauspieler, diese Version der Ereignisse abzulehnen, und stellte klar, dass er in diesem Land gute Erfahrungen gemacht hatte, obwohl er schwierige Situationen durchmachte.

„Nein, sie wollten mich ausschalte, aber sie können mich aus keinem Land herausbringen“, sagte der Ecuadorianer, als er zu seiner angeblichen Deportation befragt wurde.

Laut dem Schauspieler erregte er tatsächlich die Aufmerksamkeit mehrerer Frauen in Ägypten, was zur Eifersucht der Männer führte, die ihn sahen. Es sei jedoch nicht Grund genug, ihn aus dem Land zu deportieren, erklärte er im ecuadorianischen Programm En Contacto.

Das Symbol des Heiratsantrags hätte den Ärger der Männer ausgelöst (Foto: Instagram/ @danilocarrerah)

Es hätte alles angefangen, als Danilo eine junge Frau kennenlernte. Während sie sich kennenlernten, wäre der erste Fehler der Histrion darin bestanden, die ägyptische Frau zu küssen, weil sie wegging und antwortete, dass sie es nicht tun könne, da sie Muslim sei. Später beschloss er, ihr seinen Mantel zu geben, als er bemerkte, dass ihm kalt war, sie akzeptierte ihn und wollte ihn später zurückgeben, was jedoch einen Heiratsantrag auslöste.

Der Ecuadorianer berichtete, dass er der jungen Frau gesagt habe, dass der Mantel ein Geschenk für sie sei, also solle er ihn behalten. Sie ging, kam aber nach einer halben Stunde mit einem Ring für ihn zurück.

„Sie gab mir diesen Ring und sagte mir, dass sie sich für immer an mich erinnern würde, weil noch nie ein Mann so etwas für sie getan hatte. Die alten Ägypter schlugen die Frau einem Mann vor, indem sie ihm eine Lotusblume oder einen Ring gaben „, erinnert er sich.

Der Schauspieler ist derzeit in Ecuador (Foto: Instagram/ @danilocarrerah)

Die tiefe Bedeutung, die dieses Detail von der jungen Ägypterin gehabt hätte, und die Tatsache, dass sie mehrmals gegangen waren, lösten Ärger bei den Muslimen aus, die es nicht mit guten Augen sahen und ihn außer Landes bringen wollten.

„Dann sind wir ein paar Mal ausgegangen, was auch nicht erlaubt ist, und hier begannen die Probleme, weil die körperliche Schönheit nicht nur meiner, sondern auch meiner Brüder mich nicht auf dem Land haben wollte“, verriet Danilo.

Obwohl sie wegen ihrer Gallanura fast aus Ägypten herausgebracht wurden, wäre es genau dieser Grund gewesen, dass sie ihre Reise fortsetzen konnten. Als der Schauspieler seine Geschichte fortsetzte, hätte er die Unterstützung der muslimischen Frauen erhalten, die nicht damit einverstanden waren, dass er aus dem Land entfernt wurde, sodass er noch ein paar Tage bleiben konnte.

„Ich werde nicht sagen, wer, einige Männer dort, Leute mit viel Macht (sie wollten uns raus haben). Die Muslime streikten, sie sagten: „Sie bleiben“ und wir blieben noch drei Tage und genossen die Strände Ägyptens „, sagte er und leugnete, dass er abgeschoben worden war.

Derzeit ist Danilo bereits in seiner Heimat, um den Film Love in Time of Likes aufzunehmen.

