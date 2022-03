Wer war Joceline Quintana, die Schönheitskönigin, die Opfer des Feminizids in Aguascalientes war

Joceline Quintana Guardado war 19 Jahre alt und studierte an der British University im Bundesstaat Aguascalientes. Die junge Frau wurde am 24. März nach einem Raub von nicht mehr als 3.000 Pesos Opfer eines Frauenmordes, ein Betrag, den sie für die bevorstehenden ejidalen Feierlichkeiten von Santa María de Gallardo, einer Abgrenzung östlich von Los Troncones und in der Nähe von La Dichosa, sammeln konnte.

Es sei darauf hingewiesen, dass Joceline 2019 zur Schönheitskönigin von Santa Maria de Gallardo gekrönt wurde, weshalb ihr Frauenmord ihre gesamte Gemeinde schockierte. Darüber hinaus sprach eine ihrer Verwandten mit einem lokalen Medienunternehmen und beschrieb sie als „ein gutes Mädchen“.

Joceline Quintana wurde in ihrer Gemeinde sehr geliebt Foto: Facebook/Ejidales Fiestas „Santa María de Gallardo“

Die Zuneigung, die alle ihre Nachbarn hatten, hat tiefe Solidarität geweckt, als die Maskenbildnerin Heidy Jiménez eine Sammlung organisierte, um die Bestattungskosten der Schönheitskönigin zu bezahlen: „Wer gerne unterstützt, hat diesen Herzensbericht hinterlassen, wir werden uns bei Ihnen für Informationen unter 4493467999 im Namen von Carmen Quintana bedanken. Jimenez Tia de Joceline SHARE „, schrieb die Stylistin auf ihrem Facebook-Account.

Mit einer Erklärung auf ihrer Facebook-Seite bedauerte die britische Universität von Aguascalientes die Gewalttaten gegen ihren Studenten und schloss sich dem Ruf nach Gerechtigkeit an und sprach auch den Verwandten und Angehörigen der jungen Frau ihr Beileid aus. Auf der anderen Seite rief das Aguascalientes Feminist Collective zwei Mobilisierungen auf, um gegen den Feminizid der Schönheitskönigin zu protestieren und die Behörden zu versuchen, den Fall zu lösen.

Dies war die Aussage seiner Bildungseinrichtung (Foto: Facebook/UniversityBritaniCamx)

Laut verschiedenen lokalen Medien blockierten Personen, die an einer der Mobilisierungen teilnahmen, den Highway 25 mit der Warnung, dass sie ihre Meinungsverschiedenheit eskalieren werden, wenn die Behörden das Verbrechen nicht aufklären und den Schutz der Gemeinde nicht garantieren.

Berichten zufolge wurde die Leiche der jungen Frau von einem ihrer Nachbarn an der Tür ihres Hauses gefunden. Gegen 10:30 Uhr sah die Bewohnerin dieser Gemeinde sie auf dem Boden und mit offensichtlichen Anzeichen von Gewalt, weshalb sie sofort vor dem Angriff warnte.

Das war die Vorführung für die Schönheitskönigin (Foto: Twitter/ @ElOjodeAgs)

Die Anwesenden versperrten den Weg zur Protestaktion (Foto: Twitter/ @ElOjodeAgs)

Laut dem Leiter des Generalstaatsanwalts von Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, hat diese Agentur bereits die Person identifiziert, die die junge Frau in ihrem eigenen Haus getötet hätte, gekennzeichnet mit der Nummer 305 in der Calle 26 de Noviembre.

„Wir haben bereits Kenntnis von der Person, wir wissen, dass er eine Person war, die der Familie des Opfers nahe stand... im Moment haben wir ihn nicht als solchen Häftling... aber wir haben ihn erreichbar, um den Haftbefehl ausführen zu können“, sagte Jesús Figueroa am 25. März.

Es gibt immer noch keinen Haftbefehl für den mutmaßlichen Frauenmord des Mädchens (Foto: Facebook/Joceline Quintana)

Anscheinend wäre es eine Freundin von Joceline gewesen, die sich mit ihr über das Geld gestritten und sie anschließend erstochen hätte, obwohl sie nicht romantisch involviert, sondern freundlich waren, wurde der Fall der jungen Frau wegen der Nähe zwischen dem mutmaßlichen Aggressor und dem Opfer als Frauenmord eingestuft.

„Es wurde eine scharfe Waffe eingesetzt und es gab auch eine Opfer-Täter-Beziehung, es gab keine romantische Beziehung, aber es gab eine freundschaftliche Beziehung“, erklärte die Staatsanwaltschaft während einer Pressekonferenz. Jocelines Frauenmord ereignete sich, als sie sich auf das College vorbereitete, ihre Eltern arbeiteten und ihr jüngerer Bruder auf der High School war.

Das Feminizid der Schönheitskönigin schockierte die Gemeinde Santa María de Gallardo (Foto: Facebook/Festivales-Ejidales-Santa-María-de-Gallardo)

Der Leiter der Generalstaatsanwaltschaft von Aguascalientes gab auch an, dass der Prozess sofort beginnen würde: „Ich denke, dass wir in derselben Woche die erste Anhörung haben würden, in der wir ihn wegen der kriminellen Art des Frauenmords anklagen werden.“

Die Tatsache, dass die Staatsanwaltschaft dieses Staates den wahrscheinlichen Aggressor bereits identifiziert hatte, ohne ihn zu verhaften, löste die Empörung der Bevölkerung von Santa María de Gallardo aus, da sie befürchtete, dass der mutmaßliche Frauenmord davonlaufen würde.

Dies wird der Treffpunkt für die Mobilisierung am 27. März sein (Foto: Facebook/La-Collectiva-Feminist-Aguascalientes)

Aus diesem Grund wurde ein zweiter Marsch ausgerufen, der am kommenden Sonntag, dem 27. März, um 12:30 Uhr stattfinden wird. Der Treffpunkt ist laut der Facebook-Seite La Colectiva Feminista Aguascalientes die Haltestelle La Dichosa in der Gemeinde Santa María de Gallardo.

Andererseits räumte der Leiter der Staatsanwaltschaft ein, dass die Situation der Frauenmorde im Staat heikel ist, da in nur drei Monaten des Jahres 2022 bereits fünf Ereignisse gemeldet wurden, von denen sich vier in einem Gerichtsverfahren befinden. „Dies ist ein Aufruf an alle Behörden und Familiendynamiken berichtet werden. Lassen Sie uns analysieren, ein kritisches Urteil darüber fällen, wie wir zusammenleben, wie viel Gewalt die Tür zur Lösung der Konflikte ist, die uns präsentiert werden. Unsere Aufgabe als Staatsanwaltschaft wird es sein, alle auftretenden Fakten zu untersuchen „, erklärte er.

