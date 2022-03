Die Verteidigung von Carlos Mattos wird die Staatsanwaltschaft aus dem Fall herausfordern

Seit diesem Freitag, dem 25. März, hat der Geschäftsmann Carlos Mattos ein neues Team von Anwälten. Der erste Schritt zur Verteidigung des ehemaligen gesetzlichen Vertreters von Hyundai besteht darin, die Staatsanwälte, die die Ermittlungen gegen seinen Mandanten durchführen, anzufechten, um die Millionärsbestechungsgelder, die er an Richter der Republik gezahlt hat, um von gerichtlichen Entscheidungen zu profitieren.

Der Anwalt, Omar Juan Carlos Suárez, ein Verteidiger von Mattos, kündigte an, dass er die Staatsanwälte Daniel Hernández und Álvaro Betancourt anfechten werde, mit der Begründung, dass keine Garantien für den Prozess angeboten werden, nachdem bekannt wurde, dass eine neue Untersuchung gegen die sieben Personen durchgeführt wird, die nahm an den Verhandlungen über die frustrierten Vorabvereinbarungen teil.

Mit diesem Schritt würde Mattos den Prozess gegen ihn beenden, eine Haltung, die Francisco Bernate, Vertreter der Opfer, die in diesem Fall die Justizabteilung sind, gewarnt wurde, da der Prozess nach seinen Berichten im Oktober ausschließen würde und der Schaden in diesem Fall irreparabel wäre.

Es ist wichtig zu retten, dass der Staatsanwalt zwei Ermittlungen gegen Mattos eingeleitet hat. Der erste ist derjenige, der vor Gericht 30 für die Zahlung von Bestechungsgeldern an den ehemaligen Richter Reinaldo Huertas vorgebracht wird, der von der Nationalen Kommission für Justizdisziplin für 15 Jahre wegen Cyberkriminalität und Bestechung entlassen wurde.

Darüber hinaus wird Mattos vor dem 11. Wissensgericht wegen Bestechungsverbrechens wegen Bestechung der ehemaligen Zivilrichterin Ligia del Carmen Hernández untersucht, die vom Gericht zu 25 Monaten und 18 Tagen verurteilt wurde, um zu seinen Gunsten zu entscheiden und das Eigentum an den Vertriebsrechten der Marke Hyundai sicherzustellen. Dieser Vorgang ist laut Bernate am 18. April 2023 vorgeschrieben.

Es sei darauf hingewiesen, dass der Geschäftsmann seit 2016 untersucht wurde, als der Hauptsitz von Hyundai in Korea nach 25 Jahren die Beziehungen zum Automobilunternehmen in Kolumbien, dessen Vertreter er auf nationalem Gebiet war, unterbrach. Der Geschäftsmann nahm einen Rechtsstreit an, in dem kurz darauf Unregelmäßigkeiten gewarnt wurden, die er selbst in öffentlichen Anhörungen in diesem Jahr bestätigte, nachdem er aus Spanien ausgeliefert worden war.

Für die Staatsanwaltschaft hatte die Klage des Geschäftsmannes keinen anderen Zweck, als die von Hyundai Colombia Automotriz S.A. gegen die Hyundai Motor Company der Republik Korea eingereichte Klage an ein bestimmtes Unternehmen zu richten und den Fall so weiter zu verzögern.

Mattos Gerichtsverfahren begann, als er in Spanien wohnte. Der Geschäftsmann blieb mehrere Jahre im europäischen Land, weil er die Staatsangehörigkeit dieses Landes besitzt. Dies war jedoch kein Hindernis für die Fortsetzung des Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft. Der ehemalige Hyundai-Vertreter in Kolumbien wurde mehr als einmal von der kolumbianischen Justiz angefordert. Die Behörden baten sogar um virtuelle Anhörungen, aber er erschien nie, weshalb die Staatsanwaltschaft beschloss, die Akte voranzutreiben.

Anwalt Suárez seinerseits sagte, dass das Interesse von Carlos Mattos darin bestehe, dass der Prozess so schnell wie möglich abgeschlossen werden sollte und dass er nicht länger verzögert werden sollte, aber er ist der Ansicht, dass es keine Garantien für die Untersuchung geben würde, die bald durchgeführt wird. Er wies auch darauf hin, dass sein Mandant beabsichtige, seine Verantwortung in der Hyundai-Untersuchung anzuerkennen und dass die wirtschaftlichen Rechtsbehelfe umgesetzt werden und dass Mattos daher eine Kürzung der Strafe erhalten werde.

