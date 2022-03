Angeblicher Frauenmord fiel von Atena, einem 13-jährigen Mädchen, das in Ecatepec ermordet wurde

Die Stadtpolizei in Ecatepec verhaftete den mutmaßlichen Feminizid einer Minderjährigen im Bundesstaat Mexiko.

Die Veranstaltungen fanden am 6. März in der Gemeinde des Unternehmens in der Wohneinheit Fovissste José María Morelos y Pavón statt. Der Verantwortliche wurde als José Manuel „N“ identifiziert.

Die Bewohner der Wohneinheit fanden die Leiche des Minderjährigen Athena und setzten mehrere Suchgruppen ein, um die verantwortliche Person zu finden, die aus dem Ort geflohen war.

Die Leiche des Minderjährigen wurde hinter Gebäude 92 gefunden, in der Nähe des Wohnortes des Opfers. Nach den ersten Berichten der Behörden wurde das Mädchen Berichten zufolge am selben Tag getötet, an dem Nachbarn ihre Leiche fanden.

Sie wurde zuletzt an dem Tag gesehen, als sie um 17:00 Uhr die Wohnung verließ, in der sie wohnte. Zwei Stunden später berichteten die Bewohner der Einheit, dass sie von einem Mann geschlagen worden war, und informierten die Behörden.

Das Mädchen wurde auf dem Unity-Spielplatz getötet (Foto: Special)

In diesem Zusammenhang veröffentlichte der Bürgermeister von Ecatepec, Fernando Vilchis, in seinen sozialen Netzwerken ein Video, in dem er den Behörden zur Verhaftung des mutmaßlichen Täters gratulierte, der Zeugen zufolge durch einen Sprung auf die Dächer der umliegenden Gebäude floh.

„Ich möchte den Elementen gratulieren, dem speziellen Team, das mit dieser Aufgabe betraut wurde, um dieses Thema im Zusammenhang mit diesem Mord erfassen zu können oder das wahrscheinlich für das Verbrechen des Mordes verantwortlich ist“, sagte Vilchis.

Berichten zufolge wurde Josué Manuel „N“ am Nachmittag des 25. März in der Kolonie Guadalupe Victoria verhaftet, weil er angeblich mehrere Personen mit einer Schusswaffe angegriffen hatte.

Nach diesen Vorfällen und der Denunziation der Bewohner der Kolonie leitete die Polizei eine Operation für ihren Standort und ihre Festnahme ein.

Vilchis betonte auch sein Engagement, sich weiterhin mit den Behörden zusammenzutun, um die Sicherheit im Unternehmen aufrechtzuerhalten: „Es ist eine wichtige Aufgabe, wir wollten mehr an einer wichtigen Koordination mit verschiedenen Institutionen arbeiten. Ich bin mir sicher, dass wir es erreichen werden (...) mit dem Prinzip, der Gesellschaft zeigen zu können, wie wir es tun.“

(Foto: AP)

In ähnlicher Weise wurde der zweite Haftbefehl gegen Andrés Filomeno Mendoza Celis, bekannt als Serienfeminizid von Atizapán, erlassen. weil sie Rubicela Gallegos am 20. Juli 2019 das Leben beraubt haben.

Rubicela Gallegos ist eines von sechs Opfern, die durch DNA-Tests identifiziert wurden, nachdem mehr als 4.300 Skelettreste im Haus des Frauenmordes entdeckt wurden.

Obwohl ihm bereits eine lebenslange Haftstrafe verhängt wurde, identifizieren die Prozesse weiterhin mindestens 19 weitere Opfer, für die er bestraft wird.

Ecatepec bleibt jedoch eine der Gemeinden im ganzen Land mit der höchsten Anzahl von Frauenmorden. Aus diesem Grund wurden am 8. März, dem Internationalen Frauentag, in Ecatepec Mobilisierungen abgehalten, um Gerechtigkeit für die Opfer von Frauenmord und geschlechtsspezifischer Gewalt in der Einrichtung zu fordern.

Darüber hinaus steht Edomex seit 2015 unter der Geschlechterwarnung, da erst 2021 8 in der Abgrenzung und von den 992 im ganzen Land im Bundesstaat Mexiko registrierten Femizide verzeichnet wurden 132 wurden aufgenommen.

