Caso Huitzilac: investigan a la Guardia Nacional por la desaparición de tres jóvenes

El presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su informe matutino aseguró que continúan las investigaciones del caso Huitzilac. Confirmó que aún no saben quiénes fueron los culpables del asesinato de dos jóvenes y uno aún con vida.

Señaló que se está avanzando en la investigación y comentó que todavía no se puede señalar a nadie pues según el testimonio del joven que se mantiene aún con vida, los atacantes fueron un grupo de “maleantes”, así lo definió el mandatario esta mañana.

Agregó que la participación de la Guardia Nacional fue cuando los pobladores del Fierro del Toro y Tres Marías, del municipio de Huitzilac hicieron los bloqueos en la carretera federal y de cuota México- Cuernavaca. Exigían la localización de los tres desaparecidos y según testimonios, afirmaban que fueron detenidos por habitantes de Topilejo y que existía una posible participación de la Guardia Nacional.

Tres jóvenes fueron detenidos por personal de la Guardia Nacional al ser señalados por ejidatarios de dedicarse a la tala clandestina de árboles. Los acusaban de ser los responsables de la deforestación del 30 % de árboles en el Ajusco alto de la Ciudad de México.

Según testimonios, fueron entregados a la Secretaría de la Seguridad Ciudadana (SSC), quienes los consignaron a comuneros de San Miguel Topilejo, en la alcaldía Tlalpan. Dos días después de estos acontecimientos y de los bloqueos realizados para su localización, fueron encontrados dos de ellos, con impactos de arma de fuego en la cabeza, en una cueva en el poblado de Parres, alcaldía Tlalpan, muy cerca de San Miguel Topilejo, mientras que el tercer hombre fue canalizado a un Hospital de la Ciudad de México donde se está atendiendo.

El mandatario pidió no se señalará a nadie, pues hasta el momento no se sabe quiénes fueron los que realizaron este crimen, sin embargo, hizo hincapié en que no se puede asegurar hasta el momento si algún servidor público intervino en estas acciones

Estas mismas palabras fueron declaradas por La Fiscalía General de Justicia, quien hace apenas una semana, a través del vocero Ulises Lara López brindó un mensaje a los medios.

“Es importante señalar que esta Fiscalía a contemplado líneas de investigación que podrían apuntar a la posible participación tanto de servidores públicos como de personas civiles en los hechos”

En dicho mensaje Lara López especificó que la investigación, iniciada por desaparición forzada, será atraída por el Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto.

También afirmó que, hasta el martes 23 de marzo, personal ministerial de La Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización o Investigación de Personas Desaparecidas (FIPEDE), de la Coordinación de Investigación Forense y Servicios Periciales y del grupo especializado en búsqueda y reacción inmediata (GERI) han realizado 70 diligencias.

“Entre las actuaciones realizadas se encuentran trabajos de campo, entrevistas, declaraciones ministeriales, tanto de autoridades como de personas civiles, reuniones interinstitucionales, dictámenes periciales, inspecciones en el lugar donde fueron localizados los cuerpos y análisis de contexto”

Ulises Lara lopez (Foto: FGJ CDMX)

El presidente lamentó los hechos ocurridos y dijo que la Fiscalía de la ciudad de México es la responsable de la investigación y que posteriormente se va a informar los avances de la investigación para que se castigue a los criminales, por lo que no se descarta que los elementos de la Guardia Nacional no estén implicados “No establecemos relaciones de complicidad con nadie”, afirmó AMLO desde Morelos.

