Minsa ermöglicht ab diesem Samstag, dem 26. März, erneut Impfungen

Imagen de archivo de brigadas de vacunación recorren el distrito de Villa El Salvador para aplicar la tercera dosis contra la covid-19, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

María Martínez, Leiterin für Impfungen im Gesundheitsministerium, erklärte, dass sie versuchen, die Bevölkerung weiterhin zu motivieren, ihren Impfstoffplan abzuschließen. Aus diesem Grund wird an diesem Wochenende eine Intensivimpfung durchgeführt, wobei die Impfung an einigen speziellen Stellen für 12 und bis zu 36 Stunden durchgeführt wird.

„Bitten Sie die Bevölkerung, ihre Impfstoffe zu erhalten. Heute hat der Staat bereits eine verbindliche Bestimmung getroffen, dass ab April alle über 18-Jährigen ihren vollständigen Impfplan mit allen drei Dosen haben müssen „, sagte Martínez.

Er sagte, es sei festgestellt worden, dass sich die Bevölkerung an einigen Orten nicht impfen lässt. Und davor hat Minsa mit Gesundheitspersonal und Impfbrigaden einige Taktiken aufgestellt, die Haus für Haus zu fokussierten Punkten gehen. Diese Strategie wird sich an diesem Wochenende nun noch weiter intensivieren, da das Risiko des Virus im Land weiterhin unmittelbar bevorsteht.

„Wir verfolgen keine einzige Strategie, es gibt auch Impfmaßnahmen, sie bewegen sich auf Märkte oder in Bereiche, in denen sie schwer zugänglich sind und in denen sie den Impfstoff nicht verwenden können. Das nennt man Strategie und gemischte Taktik „, sagte er.

Zusätzlich zu der Tatsache, dass alle drei Dosen für Personen ab 18 Jahren obligatorisch sind, ist eine weitere Bestimmung, dass sie nicht als Auffrischungsdosis bezeichnet werden, sondern eine obligatorische dritte Dosis ist, die die Bevölkerung haben muss.

In diesem Sinne gab er bekannt, dass vereinbart wurde, dass ab morgen Samstag Jungen im Alter von 12 bis 17 Jahren erhalten werden ihre dritte Dosis. Dies gilt für diejenigen, die die zweite Dosis vor fünf Monaten eingenommen haben. Zum Beispiel können diejenigen, die im Oktober geimpft wurden, bereits die dritte Dosis anwenden. Martinez forderte die Eltern auf, zu kommen.

Impfungen, die 36 Stunden lang ununterbrochen stattfinden

* Chancas-Stadion (Santa Anita)

* Municipal Stadium Ollantaytambo (Aß)

* Campo de Mars (Jesus Maria)

* Huiracocha Zonenpark

* Universität Cesar Vallejo (San Juan de Lurigancho)

* Mayta Capac Park (San Martín de Porres)

* Sinchi Roca Zonenpark (Comas)

* Städtischer Sportkomplex (Puente Piedra)

* IPD San Juan de Miraflores (San Juan de Miraflores)

* IPD Villa Maria del Triunfo (VMT)

* Sportzentrum Villa El Salvador (VES)

* Luis Galvez Chipoco Stadion (Barranco)

* Jockey Plaza (Santiago de Surco)

Impfungen, die 12 ununterbrochene Stunden dauern

* Solis-Garcia-Stadion (Chosica)

* Pachacutec-Stadion (Chaclacayo)

* Gabriel-Nicho-Stadion (El Agustino)

* Barbones Baracken (El Agustino)

* Cieneguilla Sports Steingut (Cieneguilla)

* Sport Steingut von San Andres (Huaycan)

* CIAM La Molina (La Molina)

* Agraruniversität von Vaccinacar (La Molina)

* Vacunacar Costa Verde (Magdalena)

* IPD Bayovar (San Juan de Lurigancho)

* Bonilla-Stadion (Miraflores)

* Campolo Alcalde Stadion (La Perla)

VIERTE DOSIS

In Bezug auf die Anwendung der vierten Dosis, die in einigen Ländern bereits durchgeführt wird, sagte der Chief Immunization Officer von Minsa, dass in unserem Land, obwohl es derzeit eine minimale Ansteckungsrate gibt, eine neue Variante uns betreffen könnte. „Eine Gruppe von Impfexperten hat anhand der Beweise ausgewertet. Nächste Woche werden wir einige Neuigkeiten darüber geben „, sagte er.

Im Gegenzug gab er an, dass viele Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren ihre zweite Dosis ausstehen, und forderte die Eltern auf, ihre Kinder impfen zu lassen.

Er machte auch klar, dass Minsa keine abgelaufenen Impfstoffe anwenden werde, da alles nach Ablauf angewendet wird. „Die Peruaner müssen sich sicher fühlen, dass dies in keiner Weise erlaubt ist“, sagte er.

LESEN SIE WEITER: