Green Alliance gibt ihren Mitgliedern die Freiheit, Kandidaten in der ersten Präsidentschaftsrunde zu wählen

An diesem Donnerstag, dem 24. März, beschloss die Partei der Grünen Allianz, ihre Mitglieder freizulassen, damit sie den alternativen Kandidaten ihrer Wahl in der ersten Präsidentschaftsrunde unterstützen können. Diese Entscheidung erfolgte nach einem mehr als vierstündigen Treffen, bei dem sich die derzeitigen Kongressabgeordneten und die gewählten Mitglieder dieses Kollektivs darauf einigten, dass nur die Unterstützung für einen Kandidaten in einer hypothetischen zweiten Runde definiert wird und von demjenigen durchgeführt wird, der „die alternativen Sektoren zusammenbringt“.

Der Vertreter des Repräsentantenhauses, Mauricio Toro, der für den Zeitraum 202-2026 keinen Sitz gewann, erklärte nach dem Treffen: „Nach einem sehr interessanten Treffen zwischen den derzeitigen Kongressabgeordneten, gewählten und Managern der Grünen Partei setzen wir die aktuelle Resolution fort, die letztes Jahr verabschiedet wurde , um seinen Mitgliedern die Freiheit zu geben, jede Kandidatur zu unterstützen, und es wird derjenige sein, der die zweite Runde dieses Sektors bestehen wird, der von der Grünen Partei unterstützt wird „, sagte er.

Die Vertreterin Katherine Miranda fügte hinzu, dass die Freiheit tatsächlich darin bestehen wird, für drei Kandidaten zu stimmen: Sergio Fajardo von der Koalition des Esperanza-Zentrums; Gustavo Petro vom Historischen Pakt oder ehemaliger Bürgermeister von Bucaramanga Rodolfo Hernández. „Die Freiheit wurde ratifiziert; sie ist für diese drei Kandidaten für die erste Runde einfach geschlossen“, sagte er.

Auf der anderen Seite erklärte der Kongressabgeordnete, dass im Falle einer möglichen zweiten Runde zwischen zwei der drei Kandidaten, die unterstützen können, eine neue Sitzung der Bank einberufen und das politische Szenario dort untersucht werden sollte. Miranda betonte natürlich, dass die Diskussion dieses Tages problemlos verlaufen sei.

Kürzlich sprach der Co-Präsident der Grünen Allianz, Carlos Ramón Gonzálex, mit dem Semana Magazine und versicherte, dass die Mehrheit der Gemeinde dazu neigen würde, Gustavo Petro zu unterstützen. „Ich freue mich sehr, weil wir am besten in der Lage sind, den von uns so genannten Beitritt zur Präsidentschaft auszubauen oder ihn aus den alternativen Sektoren zu gewinnen. Um Kolumbien zu gewinnen und zu regieren, muss es über den Historischen Pakt mit den Grünen, liberalen Sektoren und anderen Parteien sowie mit sozialen und wirtschaftlichen Sektoren hinausgehen „, sagte der politische Führer dem Magazin.

Carlos Amaya, ehemaliger Vorkandidat der Centro Esperanza Coalition, der aufgrund seiner großen Abstimmung die große Überraschung in der Konsultation war und einer von denen war, die als Vizepräsidentenformel von Fajardo ausgewählt wurden. Als er nicht ernannt wurde, begann er die Kampagne zugunsten seines Koalitionspartners und zur Verfolgung anderer Optionen. Nach Treffen und Rollenverteilung wurde der ehemalige Gouverneur von Boyacá jedoch als Koordinator des Jugend- und ländlichen Sektors der Fajardo-Kampagne verbunden.

Die wiedergewählte Senatorin Angelica Lozano erklärte ihrerseits, dass die Partei auch eine Bilanz der Wahlergebnisse gezogen habe und das Wachstum sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus hervorhob. In Bezug auf die Freiheit der Militanten für die erste Runde sagte Lozano, dass ein Bündnis zwischen den Kandidaten Sergio Fajardo und Rodolfo Hernández angestrebt werde. „Wir laden Sergio Fajardo ein, mit Rodolfo Hernández Rot zu trinken“, sagte er.

Auf diese Weise würden die meisten ihrer Mitglieder innerhalb der Grünen die Kandidatur von Gustavo Petro unterstützen, während Sergio Fajardo die Unterstützung von Antanas Mockus und der Bürgermeisterin von Bogotá, Claudia López, erhält. In der Zwischenzeit würde Rodolfo Hernández Unterstützung von Santanders grünem Sektor erhalten.

