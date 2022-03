Stephanie Cayo: Warum ist deine Ehe mit Chad Campbell zu Ende gegangen?

Stephanie Cayo befindet sich derzeit im Auge des Sturms für ihre Rolle im ersten peruanischen Film, der von Netflix produziert wurde. Der Film mit dem Titel „Bis wir uns wiedersehen“ wurde von einem Teil der Bevölkerung scharf kritisiert, da sie darauf hinweisen, dass die Schauspielerin nicht die Andengemeinschaft Perus vertritt.

Sie nutzte ihren Instagram-Account, um sich zu verteidigen und darauf hinzuweisen, dass sie seit ihrer Schulzeit an Mobbing gewöhnt ist. „ Mein ganzes Leben lang habe ich gelacht, weil es mir immer so vorkam, als ob sie hinter dir stehen und nach vorne schauen müssen, wenn sie über dich sprechen “, sagt er.

Dies war jedoch nicht das einzige, was der Schauspielerin in sozialen Netzwerken erzählt wurde, sie erinnerten sie auch an ihre Ehe mit dem amerikanischen Geschäftsmann Chad Campbell, mit dem sie acht Jahre lang romantisch verbunden war.

Wie Sie sich erinnern, heiratete das Paar in Cartagena de Indias (Kolumbien), nachdem es seine romantische Beziehung gefestigt hatte. Es sei darauf hingewiesen, dass die offiziellen Gründe für ihre Trennung bisher unbekannt sind, aber dies fällt mit dem Beginn der Romanze zwischen dem Peruaner und dem Spanier Maxi Iglesias zusammen.

WIE HABEN SIE IHRE EHE MIT CHAD CAMPBELL BEGONNEN?

Stephanie Cayo und Chad Campbell trafen sich in New York City. Sie waren sich einig, als die Schauspielerin das Ende eines Schauspielkurses feierte und Campbell für das Hotelmanagement verantwortlich war.

Da sie viele Dinge gemeinsam hatten und seit ihrer Begegnung eine gute Chemie herrschte, beschlossen die beiden Ende 2013, eine romantische Beziehung aufzubauen. Obwohl ihre Romanze zunächst Ferngespräche führte, beschlossen sie 2015, sich in den Vereinigten Staaten zu verloben.

„ Er erzählte mir, dass alles, was er zu seinem Geburtstag, Weihnachten und jeden Tag... wollte, ich war. Um ja zu sagen. (...) Es war ein sehr glücklicher Tag „, schrieb sie auf Instagram.

Im Jahr 2018 beschloss das Paar, in Anwesenheit seiner Freunde und Familie in der Stadt Cartagena de Indias, Kolumbien, zu heiraten. Die Hochzeit wurde in der Kathedrale der heiligen Katharina von Alexandria gefeiert.

Hochzeit von Stephanie Cayo und Chad Campbell. (Foto: Verbreitung)

WANN SIND SIE ZU ENDE?

Von diesem Moment an wurde angenommen, dass sich die Beziehung als eine der stabilsten in der Schauspielwelt Perus festigen würde. Anfang 2021 beendeten sie jedoch ihre Liebesgeschichte.

„Ich habe einen außergewöhnlichen Mann geheiratet, im Herzen einen guten Menschen. Ich freue mich, dass ich in den letzten 8 Jahren alles gelernt habe, was wir gemeinsam gelernt haben (...) Wir haben versprochen, die Träume des anderen zu unterstützen, egal was passiert. Jetzt muss jeder dem folgen, was uns das Gefühl gibt, wirklich eins und lebendig zu sein. Anfang dieses Jahres haben wir beschlossen, uns zu trennen, und erst jetzt haben wir beschlossen, darüber zu sprechen. Niemand hat jemandem wehgetan und wir haben uns immer gegenseitig geschätzt und respektiert „, schrieb er.

Im März 2021 traf Stephanie Cayo Maxi Iglesias während der Aufnahme des Films „Bis wir uns wiedersehen“. Sie lernten sich allmählich kennen und erst Ende desselben Jahres erkannten sie, dass sie eine romantische Beziehung hatten.

LESEN SIE WEITER:

Jorge Luna und Ricardo Mendoza von Hablando Hueva... kündigen ein Projekt an, um „das Fernsehen niederzuschlagen“: Kennen Sie alle Details