Guía de Arte y Cultura: semana del 16 al 23 de febrero

MUESTRAS

Desde los márgenes. Gumier Maier en los 80

El Museo Nacional de Bellas Artes inaugura el viernes 15 de diciembre, a las 19, la muestra temporaria “Desde los márgenes. Gumier Maier en los 80″, que reúne cerca de 90 pinturas, dibujos, ilustraciones, fotografías, publicaciones y documentos de los primeros años de la trayectoria de Jorge Gumier Maier (1953-2021), con curaduría de la investigadora Natalia Pineau.

Presentadas a lo largo de diferentes núcleos temáticos, las obras exhibidas incluyen pinturas, collages y dibujos que el artista realizó entre 1978 y 1982, bajo la influencia de movimientos de vanguardia como el surrealismo y de artistas como Jean Dubuffet, Libero Badii y René Magritte. También puede verse una serie de trabajos protagonizados por sujetos masculinos, creados a fines de la década de 1980, que recupera aspectos de la pintura metafísica de Giorgio de Chirico o Lino Enea Spilimbergo: horizontes lejanos, perspectivas exacerbadas y rebatidas.

La exposición se complementa con fotografías, afiches y publicaciones que documentan la destacada participación de Gumier Maier en la escena del underground porteño, así como algunas de sus críticas de arte y otros escritos en revistas emblemáticas de la época, entre ellas, “Expreso Imaginario”, “Cerdos & Peces”, “El Porteño” o “Sodoma”, editada por el GAG (Grupo de Acción Gay).

Hasta el 3 de marzo de 2024 en las salas del primer piso, con entrada libre y gratuita.

* Museo Nacional de Bellas Artes. Av. del Libertador 1473, Ciudad de Buenos Aires

______________________

La casa invita. Capítulo 3. Muestra inaugural de la Galería Tramo

La galería comienza el calendario de muestras 2024 con la propuesta colectiva que ya estuvo en años anteriores y que en esta oportunidad permite ver a los artistas que la integran en su mejor forma. Es el Capítulo 3 de La Casa Invita y habrá obras de gran formato en la sala principal y de mediano y pequeño en la trastienda que cumple 3 años en febrero y queremos celebrarlo, también.

Serán los “anfitriones” de esta edición Juan Astica, Natalia Cacchiarelli, Ignacio de Lucca, Valeria Maculan, Hernán Paganini, Julián Prebisch, Santiago Quesnel, Verónica Romano, Nicolás Romero Escalada, Andrés Sobrino, Elisa Strada, Lobo Velar, Pompi Gutnisky y Oscar Bony. Esta exposición, además, será una bienvenida para el lanzamiento del proyecto TRAMO, que sigue a Smart Gallery abierta en 2018.

Producción y curaduría de Mariela Mayorga

Lunes a viernes de 14 a 19h. hasta el 31 de marzo

*TRAMO - Av. Alvear 1580 - PB

____________________

Ir y venir

Elisa y Agustina obtuvieron el Premio Argentino a las Artes Visuales en 2005 y 2006, respectivamente. Las obras ganadoras, que pertenecen a la Colección de Fundación OSDE, fueron el puntapié inicial para dar vida a esta exposición.

Nunca habían trabajado juntas pero, ante la propuesta de esta exhibición, un sinfín de pensamientos compartidos, formas de abordaje, búsquedas y materialidades desplegaron en el espacio una creación unísona, colaborativa y complementaria; algo que nos es ajeno a su producción, ya que ambas se expanden y comparten sus experiencias a través del ejercicio de la docencia. Además, se desempeñan colectivamente con otras y otros artistas.

Agustina y Elisa abrazan el mundo que las rodea, el más íntimo y el más público. Acumulan, clasifican, ordenan, simplifican o complejizan tipografías, palabras, masas, formas, texturas, carteles y objetos cotidianos que están en la calle o dentro del universo doméstico y familiar. Reflexionan acerca de la identidad individual y colectiva mediante diversas técnicas, materiales y procedimientos gráficos: se encuentran y encuentran a los otros en la ciudad y en sus experiencias íntimas. Las artistas realizaron dos instalaciones colectivas, especialmente pensadas para esta exhibición, y generaron otros espacios personales en donde se tienden formas, colores o palabras que muestran contraposiciones y encuentros entre sus obras. Elisa y Agustina proponen ir y venir, entrar y salir, recorrer, interactuar, sentir y atravesar sus obras, trabajos que se resignifican con la compañía de una con la otra, con una nueva mirada compartida que nos invita a una generosa, intensa y vital experiencia colectiva.

Curaduría: Micaela Bianco, Agustina Girardi, Nadina Maggi, Elisa Strada

Hasta el 11 de mayo. Lunes a sábado de 12 a 20 h.

*Fundación OSDE. Arroyo 807

______________

Sobre el arte de la novela, de Iosi Havilio

El jueves 16 de noviembre a las 18, en el Centro Cultural Borges se inauguró la última muestra del año del Proyecto La Línea Piensa. Se trata de Sobre el arte de la novela, del escritor y artista visual Iosi Havilio. La muestra podrá visitarse de miércoles a domingos de 14 a 20, hasta el 18 de febrero.

La Línea Piensa es un proyecto creado por Luis Felipe Noé y Eduardo Stupía destinado a visibilizar a los artistas del dibujo de nuestro país. La exposición se podrá visitar en la Sala de Exposiciones Temporarias del primer piso. La entrada es gratuita.

* Centro Cultural Borges, en Viamonte 525, C.A.B.A.

————————

Artes visuales en el CCK

CORAZÓN ILUMINADO

Instalación de la obra Corazón iluminado de Alejandro Marmo

De miércoles a domingo, de 14 a 20 h en Mostradores del Ingreso, Planta Baja

SALA INMERSIVA

En Febrero, el mes de los enamorados, presentamos una jam de visuales en la Sala inmersiva del CCK. La experiencia cuenta con imágenes procesadas en tiempo real, generando una sensación de inmersividad gracias al entorno envolvente que proveen las proyecciones y el sonido 360°. Las visuales interactuando al ritmo de la música nos invitarán a descubrir nuevas maneras de vivir el amor.

Viernes y sábados 18.30 h y 19.30 h en Sala Inmersiva, segundo piso.

*CCK. Sarmiento 151

____________

En el dorso pasan cosas, una muestra en formato de feria o una feria en formato de muestra que damos por inaugurada.

Una selección curada con 25% de descuento, que incluye obras de Foto Estudio Luisita, Gabriel Baggio, Florencia Böhtlingk, Diego Figueroa, Lucas Di Pascuale, Elena Loson, Leticia Obeid, Sofía Quirno, Lucía Reissig, Dani Umpi, Catalina Schliebener, Martín Sichetti, Leila Tschopp, Gilda Picabea & Ivana Vollaro.

En la galería, también van a encontrar obras inéditas, publicaciones, lados B y rarezas de nuestrxs artistas que están por fuera de sus catálogos.

De lunes a viernes de 14 a 19 h hasta el 29 de febrero www.hachegaleria.com / info@hachegaleria.com

*Hache. Loyola 32, Villa Crespo, Buenos Aires.

__________________

Visitas mediadas por la muestra Premio Adquisición 8M

Los jueves 1, 8, 15, 22 y 29 de febrero a las 16, se llevarán adelante las visitas mediadas por la exposición PREMIO ADQUISICIÓN 8M. En estos encuentros, el equipo de la Casa compartirá el recorrido con los visitantes con el objetivo de poner en común lecturas, interpretaciones y un diálogo a partir del contacto con las obras.

En 2021, 2022 y 2023 se organizó el concurso 8M con el fin de incrementar la presencia de artistas mujeres y LGTBQ+ en las colecciones patrimoniales del Palais de Glace. Miles de ellas se inscribieron sin limitaciones de edad ni de trayectoria. Las obras premiadas en las diferentes ediciones fueron exhibidas en distintas instituciones artísticas. Hoy, por primera vez, forman parte de una sola muestra que se despliega en el primer piso de la Casa.

*Conversatorios en la Casa: Jueves 22 de febrero. 18.30HS La Casa Nacional del Bicentenario presenta esta actividad en el marco de la exposición PREMIO ADQUISICIÓN 8M. La artista Luciana Lamothe y la curadora Sofía Dourron conversan en torno a la práctica artística y sus ramificaciones.

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985. Gratis

_______________________

República de Waires

CLAUDIO LARREA

“República de Waires” alude a la República de Weimar, instaurada en Alemania tras la caída del imperio, entre las dos guerras mundiales. Una época de crisis económica, inestabilidad política y efervescencia artística que terminó tras el ascenso del nazismo. Con un lenguaje visual próximo al cine expresionista alemán de Weimar, el blanco y negro es la gramática escogida para relatar el nacimiento de la “República de Waires”, en seis capítulos que describen esta república imaginaria y sus instituciones, los hogares suntuosos y modestos de sus ciudadanos casi fantasmales, el misterio de la noche, la oscuridad de la crisis, hasta concluir en la soledad final del apátrida. La exposición no retrata a Buenos Aires, la Baires que formalmente conocemos, sino que refleja a Waires, ese otro mundo paralelo, oscuro, misterioso e inefable.

Desde el martes 6 al jueves 29

Martes a domingos de 14 a 20 horas

Entrada gratuita

FotoGalería

Teatro San Martín

(Avda. Corrientes 1530)

_____________

Muestras en El Conti

-La pisada del ñandú

La exposición La pisada del ñandú (o cómo transformamos los silencios) nos permite recorrer una contra-historia de los cuerpos que hoy denominaríamos travestis/trans/no binaries* bajo las constelaciones del Sur.

Hay una especial, tenue y sostenida continuidad entre voces, pieles y estrellas que nos permiten conjurar este ensayo visual expositivo.

Un ensayo hecho, quizá, a la manera de oidores de los pasos en la tierra, cercano a las prácticas de curación con plantas y a las danzas de transición y transformación; pariente de la temporalidad en que se forma la poesía o la artesanía, un tanto extraño al clásico discurso contemporáneo del arte.

Presentamos aquí una serie de intuiciones, saberes y prácticas sobre la invención colonial de los cuerpos bajo la imposición de la jerarquización de la piel, la sexualidad, el género, la identidad étnica y la prohibición de ciertas prácticas eróticas, visuales y espirituales, individuales y comunitarias.

Intentaremos dar cuenta de esa poderosa belleza de las invocaciones contra los efectos del trauma colonial y su resistencia permanente en nuestros cuerpos. (Cierre: febrero 2024)

-Nuestra urgencia por vencer

La exposición Nuestra urgencia x vencer. Fotografías de la lucha de mujeres contra la dictadura busca dar a conocer un importante archivo fotográfico inédito y recientemente documentado, realizado durante la década de los 80 por la reportera gráfica Kena Lorenzini, integrante de la Asociación de Fotógrafos Independientes (AFI) y del Movimiento Unitario Mujeres por la Vida. Estos registros fotográficos retratan la diversidad de expresiones de lucha y masivas manifestaciones protagonizadas por mujeres pertenecientes a distintas agrupaciones por los derechos humanos, quienes tuvieron como horizonte político sostener un movimiento activo contra la dictadura civil y militar. (Cierre: febrero 2024)

-En la tierra son actos

Aquí compartimos algunas de las herramientas que se han usado en nuestro país para construir comunicación sobre los juicios de lesa humanidad.

Con ellas, se logra transformar las salas judiciales en cajas de resonancia para la toma de conciencia sobre lo ocurrido y sus efectos en el presente. Para que podamos, en suma, pensar nuevas formas de enfrentar la injusticia y la impunidad.

-Exposición FELIFA 18°. Festival de Libros de Fotografía y Artes Gráficas

Estarán expuestos los libros finalistas y ganadores del Premio Internacional FELIFA, las maquetas finalistas y el proyecto ganador del Premio publicación latinoamericano La Luminosa FELIFA y el resultado del Laboratorio Memoria Viva.

También se podrán ver la muestra Detrás de los fotolibros y el audiovisual Los libros están para usarse.

Martes a viernes de 11 a 18 HS. Sábado y domingo de 13 a 21 HS. Entrada gratuita

*El Conti. Av. Libertador 8151

_________________________

Febrero en el Bellas Artes

Entre las actividades para toda la familia, en febrero se destaca “Instantes a todo color”, que propone pintar al aire libre a partir de las obras impresionistas de la colección (jueves a las 17). En tanto, continúan los encuentros de “¿Dónde viven las historias?”, con narraciones de cuentos a partir de obras exhibidas, y “Hoy estoy Barroco”, una visita participativa por la sala de este período.

Además, este mes continúa la visita-taller “Cuerpos desobedientes para un mundo en crisis”, destinada a adolescentes y jóvenes, que invita a conocer las salas de arte argentino de los años 80 (miércoles a las 18). Y, como novedad, el Museo propone el taller literario “Entre letras y siluetas”, que se realiza en la sala de la muestra dedicada a Pueyrredón los viernes 9, 16, y 23 de febrero, a las 17 (con reserva de cupos en el día).

También habrá visitas guiadas por la exhibición permanente del Museo, en ciclos como “De colección”, “Nexos y quiebres: surgimiento y afirmación del Impresionismo”, “El arte de los Antiguos Pueblos Andinos” y “Detrás de la superficie: Historias de mujeres expuestas”.

Como parte de las actividades accesibles que el Museo brinda todos los meses, el jueves 15, a las 18, y el sábado 17 de febrero, a las 14, habrá recorridos para personas ciegas o con baja visión dedicados a las esculturas de la colección. Por otra parte, para la comunidad sorda, se realizará una visita guiada en Lengua de Señas Argentina (LSA) por la muestra de Prilidiano Pueyrredón (domingo 11 de febrero, a las 18), y la actividad para familias “Sueños y monstruos” (miércoles 7 y 14 de febrero, a las 17).

Todas las actividades, día por día, en bellasartes.gob.ar/agenda/

*Museo Nacional de Bellas Artes. Av. Libertador 1473. Entrada libre y gratuita. Punto de encuentro: hall central.

_______________

Dos muestras en el Parque de la Memoria

-EL FUTURO DETRÁS

Privatización, desempleo, aumento exponencial de la pobreza, cacerolazos, un helicóptero sobrevolando la Casa Rosada, cinco presidentes en once días. El futuro detrás. Imaginación política después del estallido del 2001 recupera la creatividad social que se desplegó en aquella época de crisis, en donde se intentó construir, a través de diferentes experiencias compartidas, una vida en común. Participan más de 60 colectivos y artistas, y trabajó un gran equipo curatorial.

-MEMORIAL

Memorial es la muestra con la que Gerardo Goldwasser llega a la Sala PAyS luego de haber participado en la 59° Bienal de Venecia. A través de dos pilares de su obra, la sastrería y la memoria, realiza una exposición de fuerte carácter humanista y pacifista curada por Laura Malosetti Costa y Pablo Uribe.

Las muestras permanecerán abiertas al público de martes a viernes de 11 a 17 hs y sábados, domingos y feriados de 11 a 18 hs. hasta el 31 de marzo. La entrada es libre y gratuita.

*Parque de la Memoria. v. Costanera Rafael Obligado 6745

__________________

Prilidiano Pueyrredón

Con entrada libre y gratuita, hasta el 25 de febrero se exhibe en el Museo Nacional de Bellas Artes la exposición temporaria “Prilidiano Pueyrredón. Un pintor en los orígenes del arte argentino”, que presenta más de 40 obras del artista, a 200 años de su nacimiento.

La muestra, con curaduría de las investigadoras del Museo Florencia Galesio, Paola Melgarejo y Patricia Corsani, reúne un conjunto de óleos y acuarelas, en su mayoría pertenecientes a la colección del Bellas Artes, que reflejan las distintas etapas de la trayectoria de Pueyrredón: desde sus estadías en el extranjero hasta sus vivencias en Buenos Aires, y el impacto de estas experiencias en su producción.

En las salas de la planta baja del Museo, de martes a viernes, de 11 a 20, y los sábados y domingos, de 10 a 20, con entrada libre y gratuita.

*Museo Nacional de Bellas Artes, Av. del Libertador 1473, Ciudad de Buenos Aires.

_______________

The Buenos Aires Affair: 50 años

En el Museo del libro y de la lengua (Av. Gral. Las Heras 2555) se inauguró la muestra The Buenos Aires Affair: 50 años, que celebra a Manuel Puig cuando se cumplen 50 años de la publicación del libro The Buenos Aires Affair.

En abril de 1973, Manuel Puig publicó The Buenos Aires Affair, su tercera novela, la primera que tendría como escenario principal la ciudad de Buenos Aires. Escrita a lo largo de cuatro años, probó ser uno de los proyectos más ambiciosos y esperados de su carrera, especialmente luego del enorme éxito de crítica y comercial obtenido por Boquitas pintadas (1969). En sus páginas, Puig narra la antesala del Cordobazo a través de la historia de sus dos protagonistas, una artista plástica y un crítico de arte reprimidos sexual y políticamente.

A pesar de agotar 15 mil ejemplares en sus primeras tres semanas a la venta, el libro recibió mayormente reseñas negativas. La cruda representación de la sexualidad y la crítica a la represión del primer peronismo a sus opositores provocaron antipatía en el gobierno recientemente electo. La inestabilidad política, el creciente clima de censura y persecución que siguieron a la Masacre de Ezeiza y el regreso de Perón a la Argentina hicieron que Puig saliera del país. En enero de 1974, la División Moralidad de la Policía Federal secuestró todas las copias de The Buenos Aires Affair. A continuación, el libro fue prohibido como pornografía y en diciembre del mismo año, mientras Puig permanecía en México, su familia recibió una amenaza telefónica de la Triple A dirigida a él que selló su destino de exilio definitivo.

En la exposición, se podrán encontrar exhibidas todas las ediciones del libro The Buenos Aires Affair, hojas mecanografiadas que muestran el trabajo de Puig sobre la novela, las ediciones de la publicación traducidas a otros idiomas, libros pertenecientes a la biblioteca del escritor, fotos del autor, afiches de sus películas llevadas al cine, noticias y recortes periodísticos mostrando la recepción de la crítica. Además, habrá una representación espacial de la novela.

Hasta el 31 de julio de 2024 de martes a domingos de 14 a 19 hs. Entrada libre y gratuita.

_____________________

Circuito Textil Nono

Un espacio amoroso donde nos sumergimos en el vibrante universo del arte textil contemporáneo de nuestro país. Ubicado en el corazón de Nono y con el apoyo de la Municipalidad de Nono este proyecto nace como un tejido de sueños que anhela convertirse en una nueva tradición en el hermoso Valle.

56 Artistas Textiles + 63 Obras de Arte Textil Contemporáneo Federal 3 Performances en ámbito natural + Un recorrido de 12 Estaciones

Únete a nosotros en este viaje único, donde el arte y la tradición se entrelazan para crear un tejido que conecta el pasado, el presente y el futuro.

Proyecto y curaduría: Sarana Juárez Estrada

Blog del Circuito: nonocircuitotextil.blogspot.com / Instagram del Circuito: instagram.com/nonocircuitotextil

____________________

Retorno 1983. Fotografías de los archivos de los diarios Crónica y La Voz

En la Fototeca Benito Panunzi se inaugura la muestra Retorno 1983. Fotografías de los archivos de los diarios Crónica y La Voz, que presenta una selección de fotografías provenientes de los negativos de redacción de los diarios Crónica y La Voz, preservados y custodiados por la institución.

En el año en que se cumplen 40 años del retorno de la democracia se propone esta muestra fotográfica como una reflexión, un acercamiento al clima social y el ambiente de una época pasada que fue determinante en el posterior transcurso de la historia.

En la era de la imagen y la pantalla poder detenerse en esta selección de fotografías provenientes de los negativos de redacción de los diarios Crónica y La Voz, preservados y custodiados por la Biblioteca Nacional, permite apreciar hechos puntuales acontecidos en el año 83 como retratos de una sociedad que demandaba un cambio político pero que, además, convivía con hechos que hoy son impensables.

Hasta el 31 de marzo de 2024, de lunes a viernes de 10 a 18 hs. y sábados y domingos de 12 a 18 hs. Entrada libre y gratuita.

*Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Agüero 2502, Ciudad de Buenos Aires

_______________

Cartografías Jelin. Archivo, tiempos y afectos

La exposición reúne un conjunto de materiales del archivo personal de la socióloga Elizabeth Jelin que dan cuenta de su itinerario, trazando, de forma fragmentaria, una cartografía a recorrer.

Docente, investigadora y artífice de una prolífica producción intelectual, Jelin alcanzó notoriedad nacional e internacional por sus aportes teóricos y empíricos, ligados a memoria y derechos humanos, género, trabajo, familia y movimientos sociales, centralmente en América Latina. Su archivo, a disposición para la consulta pública en la Biblioteca Nacional desde el año 2022, conforma el legado de su trayectoria y exhibe su mentalidad temporal, anudada en múltiples capas que se yuxtaponen. ¿Qué idea de comunidad se puede reconstruir a partir de un archivo personal? ¿Cómo se relaciona una biografía individual con su tiempo histórico? ¿Cómo se representa el tiempo, los tiempos, los cruces de temporalidades?

Se puede visitar hasta el 31 de marzo de 2024 de lunes a viernes de 9 a 21 hs. y sábados y domingos de 12 a 19 hs. en las salas María Elena Walsh y Leopoldo Lugones (PB)

*Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Agüero 2502, Ciudad de Buenos Aires. Entrada libre y gratuita.

_______________________________

Faivovich & Goldberg: Otumpa

Desde hace casi 18 años, Guillermo Faivovich y Nicolás Goldberg investigan, desde una perspectiva tanto local como universal, los meteoritos que cayeron en Campo del Cielo (Chaco Austral, Argentina).

Viajan a través del tiempo por las diversas historias que desplegó el fenómeno, sumergidos en una búsqueda constante, cíclica y obsesiva que permita arrojar luz sobre un tesoro galáctico: la historia cultural, científica y social de una región, desde sus pueblos originarios a la conformación del Estado Nación, desde la fascinación humana por el cosmos hasta la devastación actual del planeta.

Entre las múltiples búsquedas y preguntas del dúo, está la mítica historia del Mesón de Fierro, el célebre meteorito en la cosmología mocoví. Desaparecido en 1783 a manos de una comitiva española, este meteorito ha sido buscado desde entonces por todo tipo de exploradores y entusiastas durante más de dos siglos. La exposición de los artistas en el Museo Moderno abordará la desaparición y el encuentro con el meteorito más buscado de Campo del Cielo.

Curaduría: Javier Villa. Producción: Edgar Lacombe y María Venancio

Hasta el 28 de febrero de 2024

*Museo Moderno. Av. San Juan 350

_______________

“RED - Familias por adopción” y “Arquitecturas Soberanas” en el Recoleta

El Centro Cultural Recoleta, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, inaugura el jueves 23 de noviembre a las 18 dos muestras: “RED - Familias por adopción”, con fotos de Nora Lezano y producida por Patricia Carrascal y Rocío Irala Hernández en sala 7; y “Arquitecturas Soberanas”, de Raquel Bigio, curada por Daniel Fischer, en sala 8.

“RED - Familias por adopción”: Busca concientizar acerca de la adopción como restitución del derecho de niñas, niños y adolescentes a crecer dentro de una familia. Es una muestra con 22 fotografías realizadas por la artista Nora Lezano y producida por la gestora cultural Rocío Irala Hernández y la productora audiovisual Patricia Carrascal.

Las fotografías están acompañadas por textos que visibilizan trece historias que reflejan que lo importante es la construcción de vínculos en la diversidad: deconstruir el modelo ideal de familia tomando como eje las historias previas de los chicos y chicas y pensando en cuál es la familia adecuada para ellos y no el hijo o hija que los adultos soñaron.

Entre las fotografías encontramos historias de adopción de grupos de hermanos, adopciones de adolescentes con inclusión de la familia de origen, maternidades trans, adopciones de papás o mamás solas, adopción de una hija con su hijo lo que implica convertirse en papás y abuelos al mismo tiempo, adopción de niños con discapacidad, entre otras.

Las dos muestras se podrán visitar con entrada libre y gratuita de martes a viernes de 13.30 a 22 y sábados, domingos y feriados de 11.15 a 22. Más información

*CC Recoleta. Junín 1930

______________

La cámara afgana, de Rodrigo Abd

El Centro Cultural Borges del Ministerio de Cultura de la Nación invita a la inauguración de la exposición La cámara afgana, del reportero gráfico Rodrigo Abd. La exposición tiene curaduría de Irina Dambrauskas.

En esta propuesta, Abd nos acerca fotografías tomadas con la “cámara de cajón” o cámara de madera realizadas durante dos viajes que hizo a Afganistán. Uno en 2006, cuando cubrió el conflicto bélico que atravesó ese país y otro realizado 16 años después, cuando regresó para registrar la vida de ese pueblo, tras la salida de las tropas extranjeras.

Visitas: de miércoles a domingo de 14 a 20 h hasta marzo de 2024, en la fotogalería del Centro Cultural. La entrada es gratuita.

*Centro Cultural Borges. Viamonte 525, Buenos Aires

_______________

“Una trama llamada Evita”: Bordadoras en el Museo Evita

El Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón y la Asociación Museo Evita, junto al Museo de Bellas Artes Evita- Palacio Ferreyra y el Colectivo Bordadoras en el Museo presentan la muestra colectiva “Una trama llamada Evita” que recoge los bordados realizados por 25 mujeres inspiradas en la figura de Evita.

A partir del viernes 1 de diciembre, en la sala temporaria se exhibirán los bordados seleccionados y objetos utilizados para esta labor, con la curaduría de Leonardo Casado. La exposición agrupa las biografías de estas bordadoras en cuatro binomios fundamentales: ideales- convicciones, adversidad- desafíos, amor- gratitud y pueblo- unión. Estas categorías no solo evidencian el trabajo de manos habilidosas plasmado sobre telas, si no que resignifican el legado de Eva Perón.

El colectivo Bordadoras en el Museo está integrado por mujeres cordobesas de diferentes ámbitos (amas de casa, artistas, estudiantes) que se reúnen a bordar todos los sábados en el Museo Evita de Córdoba desde el año 2016.

*Museo Evita. Lafinur 2988, en el barrio de Palermo, CABA. La muestra podrá visitarse durante todo el verano, de martes a domingos, de 11 a 19 hs

____________________

Una ola de sueños. Experiencias del surrealismo en Argentina

La muestra exhibe libros, revistas, dibujos y documentos personales de distintos poetas y artistas que recorren la trayectoria del surrealismo en Argentina.

Recorrer desde el presente la trayectoria del surrealismo en Argentina (sus inicios, su producción, sus retiradas y resurgimientos sucesivos) permite no solo ver panorámicamente su historia y la del grupo que lo promovió sino también recuperar las características estéticas e ideológicas de esta vanguardia. La Biblioteca Nacional posee en su acervo los libros y las revistas en los que diversos artistas elaboraron particulares variaciones de la visión surreal, así como las publicaciones periódicas locales en las que se esparcieron las noticias del surrealismo europeo. Enriquecida gracias al aporte de archivos y colecciones privadas, la muestra Una ola de sueños. Experiencias del surrealismo en Argentina propone un recorrido que reconstruye el capítulo local de esta vanguardia, recuperando en su título uno de los manifiestos inaugurales del surrealismo francés y evocando su proyección hacia esta orilla.

Entre los materiales que se podrán apreciar en Una ola de sueños. Experiencias del surrealismo en Argentina, también se encuentran algunos catálogos de exposiciones como, por ejemplo, “Surrealismo en Argentina” que se hizo en el Instituto Di Tella en 1967, organizada por Aldo Pellegrini; un espacio dedicado a la editorial Argonauta, un proyecto editorial que rescató y publicó a algunos de los precursores del surrealismo francés; algunos dibujos de Juan Andralis y Juan Battle Planas, “que fue en la pintura un poco lo que fue Aldo Pellegrini en la poesía” –señala el curador-; collages de Miguel Ángel Bustos; y entrevistas a algunos de los familiares de los poetas: a la hija de Battle Planas, al hijo de Andralis y al hijo de Bustos.

Hasta el 31 de marzo de 2024 de lunes a viernes de 9 a 21 hs. y sábados y domingos de 12 a 19 hs. en la sala Juan L. Ortiz. Entrada libre y gratuita

*Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Agüero 2502, Ciudad de Buenos Aires

__________________

Transmutar

Con motivo del Día del Médico, este 3 de diciembre, la Federación Argentina de Cardiología (FAC) comparte en su web destinada a la Comunidad la muestra fotográfica “Transmutar” conformada por 21 imágenes registradas durante la pandemia.

La pandemia por COVID19 fue, sin lugar a duda, una crisis sanitaria mundial que modificó todos los ámbitos de la vida humana. Mucho se ha escrito, mucho se ha medido en términos cuantitativos, pero tal vez, lo que no ha sido mostrado hasta ahora es cómo se vivió ese momento desde adentro.

El Dr. Gerardo Zapata; Presidente de la Federación Argentina de Cardiología (FAC), dice que “nos movilizó realizar esta muestra virtual en nuestra página de Comunidad para poder mostrarle a la gente la vivencia de un momento muy complejo para la población y la profesión. Se podría decir que fue un momento bisagra que, aún en nuestros días, sigue resonando en el desempeño del personal de salud. Recordar el esfuerzo de todos los trabajadores y trabajadoras de salud es la mejor forma de reconocer a la profesión en el Día del Médico”.

________________

Nosotrxs con otrxs

Se exhibe en la vidriera de la Casa Nacional del Bicentenario Nosotrxs con otrxs, una instalación audiovisual que reúne trabajos de los participantes del taller CNB en el territorio. Esta acción se lleva adelante en el marco de los 40 años de democracia ininterrumpida y en diálogo con el ciclo de exposiciones 1983-1989. Imágenes de una democracia en construcción, muestra de obras de Marcos López, Adriana Miranda, Res, Alejandro Kuropatwa y Mónica Hasenberg, con imágenes de los primeros años de la recuperación democrática, que se exhibieron entre septiembre y diciembre de este año en la Casa.

La pieza audiovisual reproducirá fotografías que retratan diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires, tomadas por integrantes de la organización comunitaria, social y política Vientos de Libertad, que brinda un acompañamiento integral a jóvenes del barrio con problemáticas de consumo. El taller está a cargo de Diana Hoffmann, Malena Garrido y Bárbara Eguidin.

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985

_____________________

Inestabilidad óptica y naturaleza orgánica. Las formas dinámicas de Cesar Fioravanti y Nelly Schneider

El Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires presenta Inestabilidad óptica y naturaleza orgánica. Las formas dinámicas de Cesar Fioravanti y Nelly Schneider organizada por MuseosBA.

Las obras de Nelly Schneider nos remiten a formas primigenias, momentos de la tierra en formación y nos devuelve una visión ancestral. Las sinuosas esculturas presentes en esta exposición son patrimonio del museo y solo una breve parte del universo creativo de esta escultora. Exploradora de la naturaleza inerte, nos presenta ‘Estalactita’ y, de los fenómenos de la misma como ‘Gran Ola’ y ‘Gran Lluvia’, que se develan a través de su sobriedad y originalidad para plasmarlo en la materia.

Los collages, relieves, dibujos 3D, gofrados o los dinamogramas de Cesar Fioravanti, reflejan la idiosincrasia de su espíritu alegre y libre, un mundo interior donde prevalecen los colores, las formas geométricas y la ironía: ‘Que Curvas…eh…?’, ‘Verano’ y ‘Se viene la primavera’. Una particularidad de su obra es el interés en hacer partícipe al espectador, de integrarlo, no solo por el recurso óptico sino también actuando sobre la dinámica de la pieza, movilizando módulos y actualizando la obra como bien se puede experimentar en ‘Mar azul’; ‘Arlequín’ y ‘1+2′, por ejemplo.

La muestra podrá visitarse lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 horas y sábado, domingos y feriados de 11 a 20 horas. Entrada general $100 pesos. Jubilados y universitarios con acreditación y menores de 12 años entrada libre y gratuita. Miércoles gratis.

* Museo Perlotti. Pujol 644

_____________________

En el Museo de la Historia del Traje

El Museo invita a participar de las actividades del mes orientadas a conocer acerca de la historia y el presente en la confección de textiles teniendo en cuenta su contexto social, cultural y político. Además, podés recorrer MODALIA, una plataforma virtual que pone en diálogo los accesorios y las piezas textiles que se encuentran en los museos argentinos.

El Museo de la Historia del Traje está conformado por más de 9000 piezas -entre vestidos, pantalones, calzados, objetos de uso cotidiano, fotografías, molderías y otros materiales gráficos vinculados a la moda- que van desde el siglo XVIII hasta la década de 1980.

___________________

Las marcas de la Frontera

Más de la mitad del espacio que hoy integra Argentina nunca fue conquistado por los españoles. Distintos pueblos indígenas mantuvieron su soberanía sobre grandes extensiones en el Chaco, sur de Cuyo y en Pampa-Patagonia hasta que el Estado argentino ocupó esos territorios por la fuerza en las últimas décadas del siglo XIX. Las fronteras fueron entonces una presencia fundamental en la historia nacional. El museo cuenta con piezas valiosísimas que hablan de las relaciones, violentas y pacíficas, que se dieron en ellas.

Las marcas de la Frontera se suma como un nuevo eje a la exhibición Grandes Éxitos con una serie de objetos de origen indígena, otros relacionados con su conquista y representaciones artísticas que se han hecho sobre ellos.

La curaduría de este eje se hizo a partir del proyecto interdisciplinario “De los ex territorios al Museo Histórico Nacional: abordajes provinciales y valorización de colecciones con foco en el proceso de expansión estatal” entre el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (IPCSH) y el MHN.

La exhibición es uno de los primeros resultados de ese proyecto CONICET. El trabajo implicó una revisión y enriquecimiento del inventario, la digitalización 3D de algunas piezas de la colección del museo y el montaje.

*Museo Histórico Nacional - Defensa 1600 – CABA. Entrada libre y gratuita

___________

Tango que fuiste y serás

Este jueves se inauguró la muestra Tango que fuiste y serás que intenta dar cuenta de la inmensa variedad de modos en que la cultura argentina ha tratado de reformular preguntas en torno al tango y su vínculo con la argentinidad a partir de un conjunto de materiales —libros, revistas, discos, fotografías, partituras— que en gran medida forman parte del acervo de la Biblioteca Nacional.

Se puede visitar hasta el 31 de marzo 2024, de lunes a viernes de 9 a 21 hs. y sábados y domingos de 12 a 19 hs. en la Sala Leopoldo Marechal. Entrada libre y gratuita.

*Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Agüero 2502, Ciudad de Buenos Aires

::::::::::::::::::::

DANZA

Clase abierta. Improvisación y composición en artes escénicas

La Casa Nacional del Bicentenario te invita a participar de esta actividad a cargo de Soledad Pérez Tranmar, Coordinadora de Danza dentro del área de Artes Escénicas de la Casa.

Se trata de la primera de una serie de clases abiertas de improvisación y composición en artes escénicas, destinadas a personas de diferentes disciplinas artísticas (teatro, música, danza, audiovisual, etc.) que se llevarán adelante a partir de febrero en el auditorio de la Casa.

Para participar no se necesita experiencia previa. La inscripción es a través de ESTE LINK

La clase propone un encuentro de dos horas donde se trabajará con herramientas que proporciona el método de Composición en Tiempo Real. Se trabajará a partir de una primera idea, imagen, sensación, afecto, para establecer distintas posibilidades de abordajes y desde ahí reconocer las relaciones y derivas que se vayan materializando. Pasar del imaginario a lo posible, donde cada uno/a y dentro de la grupalidad, realicen una práctica creativa, sensible y afectiva. Para ello, una de las premisas de la práctica es inhibir la respuesta inmediata, aquella a la que estamos acostumbrados por el hábito. Detener por un instante el impulso de accionar, del “querer hacer”, para observar: ¿Qué es? ¿de qué materia está hecho? ¿cómo me relaciono con el/la otro/a más allá de lo que en apariencia pretenda ser? La propuesta es la creación escénica en el presente a través de las relaciones que se producen de manera colaborativa, donde todos/as son partícipes activos y responsables en el trayecto y en las decisiones que se vayan formulando.

Sábado 24 de febrero de 17 a 19 HS

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985. Gratis

____________________

Cantata por el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín

● 22 y 23 de febrero a las 20 - Anfiteatro Parque Centenario

::::::::::

TEATRO

Habitación Macbeth

(Bernabé Rivarola)

La obra de Pompeyo Audivert, tras tres temporadas a sala llena en el Centro Cultural de la Cooperación, comienza una nueva etapa en el Teatro Metropolitan.

La obra, que ya fue vista por más de 100 mil espectadores, se presentará los viernes y sábados a las 20.

Habitación Macbeth (Versión para un actor)

De Pompeyo Audivert sobre Macbeth de W. Shakespeare. Actuación y dirección Pompeyo Audivert // Música original de Claudio Peña.

* Metropolitan, Sala 1, en Av. Corrientes 1343, C. A. B. A.

———

Petróleo

Yacimiento petrolero en la Patagonia. Cuatro hombres conviven en un tráiler y a sólo unos metros de allí, extraen petróleo de un pozo casi vacío. Arriba, el tiempo libre se cubre de polvo, de mitos oscuros de la zona, de desafíos físicos. Abajo, la piedra se fractura para extraer la última gota, lo poco que queda.

La pieza es la quinta obra de Piel de Lava (Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa y Laura Paredes) y la síntesis perfecta de una poderosa maquinaria de ficción y de trabajo colectivo que reúne actuación, dramaturgia y dirección en manos de las cuatro actrices con más de 20 años de actividad artística juntas. La obra investiga la posibilidad de habitar personajes masculinos, en diálogo constante con la capacidad de generar ficción a partir de ciertos procedimientos grupales. En PETROLEO conviven la construcción /deconstrucción de estereotipos y el humor; ejes fundamentales de la propuesta.

Escrita y actuada por el grupo PIEL DE LAVA, co- dirección de Laura Fernández. La obra recibió el premio ACE en la categoría “Autor/a Nacional” para Piel de Lava y “Actriz protagónica drama/comedia” para Pilar Gamboa.

Funciones: miércoles a las 20 h, desde el 7 de febrero al 20 de marzo. Entradas: Plateanet

*Teatro Metropolitan (Av. Corrientes 1343, CABA).

_____________________

Del otro lado

Hay muchos mundos en este mundo. Y cada uno habita el suyo sin preocuparse demasiado por lo que ocurre en el de los demás. Tenemos naturalizada la desigualdad, convivimos con la injusticia todos los días y no nos importa. Hasta que se mete con nosotros. “Del otro lado” reflexiona en tono de parodia sobre las diferencias entre las clases sociales, a través de sus personajes y sus historias de vida. Primero disímiles, casi antagónicas. Luego entrelazadas, hasta volverse una única historia; porque en definitiva, y aunque nos cueste darnos cuenta, todos estamos en la misma.

Funciones: domingos de febrero a las 19h

*Paseo La Plaza. Av. Corrientes 1660, Buenos Aires

__________________________

Debería llamarse Rosa Furia

Edelma, una singular mujer de sesenta años, se va al Tigre para despedir los restos de su marido muerto. Intenta hacer un ritual de despedida, pero se distrae con unos vecinos jóvenes y fogosos. Mientras los espía por la ventana, comienza a revelar su intimidad, sus pensamientos, miedos y fantasías. Sola, y en el medio del río, algo se transformará para siempre.

DOMINGOS A LAS 20.30 HORAS

*El Extranjero - Valentin Gomez 3380

_________________

La última sesión de Freud

La obra se centra en el legendario psicoanalista Dr. Sigmud Freud (Luis Machín) que invita al joven y brillante académico C.S. Lewis (Javier Lorenzo) a su casa en Londres. Ese día Inglaterra entra en la segunda guerra mundial y ellos discuten sobre la existencia de Dios, el amor, el sexo y el significado de la vida.

7 NOMINACIONES PREMIOS ACE

De Mark St. Germain. Dirección: Daniel Veronesse. Con Luis Machín y Javier Lorenzo

Febrero: Viernes y sábados 21:45hs

*Teatro: Picadero – Pje Enrique S. Discépolo 1857

____________________

4 Temblores en una hora

Es de noche en Mendoza. Teresa está en su casa cenando con sus hijos, Alejandra y Pedro. Con ellos está Ariel, un amigo de Pedro. En la cena, el fantasma del padre interrumpe permanentemente. También interrumpen los temblores y los recuerdos: el terremoto del año 1985, las canciones que amaban, las peleas infantiles. Mientras, Alejandra plantea el problema de la herencia familiar. Sin embargo, Ariel contará algo que conmocionará a todos.

Una obra de autoficción del dramaturgo y director Galo Ontivero, un drama con tintes cómicos donde se mezclan recuerdos familiares, el terremoto de 1985 y el fantasma del HIV.

Galo Ontivero ha sido nominado como mejor autor en los premios Trinidad Guevara 2023 por “4 Temblores en una hora”

Domingos 18, 25/2 y 3/3, a las 18 hs

*Timbre 4 – Av. Boedo 640

_____________________

Rota

Una mujer pugna por reconstruir su existencia tras la muerte de su hijo, quien se suicidó luego de matar a su novia. En su soledad, intentará rearmar el rompecabezas de su cuerpo. De la mano del recuerdo se despliega el sin sabor de la pérdida. Al detenerse, en ese instante, vislumbra su rotura. Esta madre intentará encontrar algo de amor, de comprensión, como cualquier otra mujer. Sólo el empoderamiento de su búsqueda podrá enfrentarla con quienes la juzgan.

Obra escrita por Natalia Villamil, con actuación de Raquel Ameri y dirección de Mariano Stolkiner

Premio ACE “Mejor actuación en Unipersonal”. Premio Trinidad Guevara “Mejor actuación protagónica”

SÁBADOS A LAS 20 HS

*Teatro El Extranjero - Valentín Gómez 3380, CABA

_________________

Ana Karenina en Halloween

La pieza de Eva Halac propone una lectura abierta de la obra de Tolstoi -en clave de comedia- con las actuaciones de Flor Torrente y Federico Salles, quienes interpretan a una actriz y un diputado que habitan un loft del barrio porteño de Colegiales.

En Ana Karenina, Tolstoi se pregunta si las ambiciones individuales son compatibles con la idea de formar una familia sugiriendo que en la pareja hay algo más que aparece ante la llegada del hijo. Algo primitivo y conservador que se revela, donde todas nuestras creencias se ponen en juego.

Viernes y sábados de febrero a las 20 h

*Camarín de las Musas. Mario Bravo 960.

__________________________

Las moiras

Tres esposas de rabinos tejen los destinos de todo el barrio de Once decidiendo quién se casa con quién. Se encuentran con la rebeldía de una joven que reclama el derecho a romper con el orden establecido. Cuando la chica intenta articular sus argumentos, un Dibuk se apodera de ella.

LAS MOIRAS pone a dialogar de forma explícita dos mitos sobre el destino y su relación con los muertos: la leyenda judía del dibuk, un espíritu errante que no ha terminado su trabajo en la Tierra y por eso no puede cruzar al otro lado, y el mito de las moiras, las tres viejas del inframundo que en la mitología griega hilan, sostienen y cortan el hilo de la vida.

Dramaturgia: Tamara Tenenbaum. Elenco: Analía Couceyro, Luciana Mastromauro, Flor Piterman, Fiamma Carranza Macchi. Dirección: Mariana Chaud

SÁBADOS DE FEBRERO A LAS 21 HORAS

*Caras y Caretas 2037 - Sarmiento 2037

________________

Compañía

Lo que comienza como una típica obra realista se corre rápidamente hacia la comedia satírica y hasta, por momentos, negra...

Un matrimonio convencional de Buenos Aires. El, oficinista. Ella, ama de casa y tejedora. Tres hijos que ya no viven con ellos. Y una tercera persona que viene a hacer tambalear esa aparente calma en la que viven. Rovner trae, a través de una situación en apariencia convencional, un cuestionamiento a lo más profundo de la estructura de las relaciones. En clave de comedia satírica se atraviesan problemáticas de la condición humana y se cuestionan las formas establecidas para vincularse.

A partir de Compañía se abren muchos interrogantes: El triángulo amoroso ¿es algo que sólo le sucede a cierta gente o cualquiera puede verse involucrado en una situación así? ¿El matrimonio es también una amistad? ¿Se cuenta todo a la pareja? ¿Qué hay de cierto en eso de la media naranja? ¿No contar todo al otro es sinónimo de ocultar?

De Eduardo Rovner. Con Pablo Cernadas, Claudia Mac Auliffe y Sonia Novello. Dirección: Alejandra Mistral

Domingos 18 hrs

* Teatro El Extranjero. Valentín Gómez 3378

_____________________

Una casa llena de agua

En plena década del 90, una joven estudiante de Biología entra a trabajar como niñera en la casa de una familia acomodada. Entre peluches y frascos de compota Milena le irá contando a Angie, la bebé que cuida, su vida en tiempo real: sus miedos, sus romances, sus fantasías y el nudo en el que todas esas líneas se cruzan, la pregunta por un futuro incierto.

Milena despliega un universo que tiñe sus formas de sentir y de pensar: el fondo del mar y los seres que lo pueblan. La metáfora del océano como un lugar de posibilidades y también de peligro se va volviendo cada vez más intensa a medida que Milena intenta entender su propia búsqueda y los costos económicos, éticos y emocionales de la adultez.

Autoría: Tamara Tenenbaum. Actuación: Violeta Urtizberea. Dirección: Andrea Garrote

VIERNES DE FEBRERO A LAS 21 HORAS

*Caras y Caretas 2037 - Sarmiento 2037

________________________

Tarascones

Zulma, Martita y Estela se reúnen en casa de Raquel a tomar el té, charlar y jugar a las cartas. Pero un suceso inesperado (un crimen) transformará la reunión en una hoguera en la que se ejecutará a la hechicera culpable. Humor, poética, prejuicios y paranoias atraviesan este policial dislocado en el que las cuatro señoronas elevan una tarde de té canasta a la categoría de la épica y el disparate.

Entre lo literario y lo teatral, el ritmo de la obra avanza con la velocidad del verso propuesto por Gonzalo Demaría a través de las lenguas filosas de estas señoras, por momentos víctimas por momentos victimarias, artífices de una maquinaria teatral demoledora.

La comedia negra dirigida por Ciro Zorzoli y protagonizada por Paola Barrientos, Eugenia Guerty, Alejandra Flechner y Susana Pampín inaugura una nueva temporada de verano

Funciones: los martes a las 20.30h

*Teatro Metropolitan (Av. Corrientes 1343).

____________________

Cae la noche tropical

La exitosa versión escénica que Santiago Loza y Pablo Messiez llevaron a cabo de la novela de Manuel Puig, y que está protagonizada por Leonor Manso, Ingrid Pelicori y Eugenia Guerty, con dirección de Leonor Manso. En CAE LA NOCHE TROPICAL, dos hermanas octogenarias que viven en Río de Janeiro evocan el pasado y departen acerca de los amores de una vecina más joven. Manso y Pelicori componen a estas dos hermanas entrañables que se niegan a darse por vencidas, y Guerty a la vecina, cuya historia las llena de vida. Una pieza en la que la vejez es vista como “la edad épica por excelencia” y el afecto como necesidad para paliar el absurdo del mundo.

Domingos a las 20:00 hs.11, 18, 25 de Febrero / 3 y 10 de Marzo. Entrada: $9.000 en boletería del teatro o por Entrada Uno

*Teatro Astros. Av. Corrientes 746. CABA

___________________

El circo del aire

El clásico Circo del Aire, una institución geselina con 15 años de trayectoria en la ciudad, ha regresado para una nueva temporada. Esta temporada presenta un espectáculo completamente nuevo, altamente profesional y con una estética impecable. La compañía de artistas ha construido escenas que se suceden sin interrupciones, ofreciendo una propuesta diferente que se aparta del formato tradicional de presentador o humorista, incorporando muchos gags cómicos de manera integrada.

Enmarcado en un entorno al aire libre, dentro de un hermoso bosque, patrimonio de la ciudad de Villa Gesell, el espectáculo conmemora los 15 años del espacio, abordando la temática del cumpleaños del propio circo. Los visitantes experimentarán una atmósfera festiva y de celebración.

Los artistas del Circo del Aire son profesionales que trabajan en giras de nivel internacional, y que eligen este espacio por su belleza calidez y el público encantador de Gesell., para brindar un espectáculo de circo, que combina acrobacia y humor para toda la familia.

DURANTE ENERO Y FEBRERO TODOS LOS DÍAS A LAS 21.30 Y 23 HORAS

*Avenida 3 y Paseo 113 - Villa Gesell. Detrás de la feria artesanal. Entrada adultos $3000 y niños $1500. Geselinos 50% de descuento

____________________

Othelo

Cuatro actores, especialistas en el teatro físico, el clown y el burlesco, interpretan la famosa tragedia de William Shakespeare, Othelo. En una puesta totalmente despojada de realismo cotidiano, el juego físico y el verso blanco del maestro inglés se enfrenta y se complementa en un lenguaje lúdico, hilarante y absurdo.

Dirección: Gabriel Chamé Buendia

MIÉRCOLES A LAS 22.30 HORAS ¡11 años en cartel!

*Teatro Metropolitan - Av. Corrientes 1343. Entradas: PlateaNet

___________________

Fragmentos Mansfield

Una mujer transita su existencia a través de sus escritos y la deja reflejada en su diario, en sus poesías, sus cuentos, canciones, cartas y relatos. Su particular y apasionante forma de atravesarla convierte su vida en un drama poético que oscila entre el humor y la soledad, el amor y el dolor, los sentidos recuerdos de la niñez, sus romances prohibidos y su agria enfermedad. Su búsqueda y su lucha incesante por vencer su destino para por fin poder ser: Una hija del sol.

Obra basada e inspirada en la vida y escritos de Katherine Mansfield.

Dramaturgia: Sergio Catallani, Miguel Wahren y Milagros Almeida. Actuación Milagros Almeida - Dirección Miguel Wahren

Funciones: Lunes de Febrero y Marzo, 20:30 hs.

*Espacio Callejón - Humahuaca 3759

______________________

Borges y yo – Recuerdo de un amigo futuro

El Complejo Teatral de Buenos Aires informa que a partir del miércoles 21 de febrero se presentará Borges y yo – Recuerdo de un amigo futuro, de Hanna Schygulla sobre textos de Jorge Luis Borges (en versión de Hanna Schygulla y Andrea Bonelli), que dirige la celebrada actriz alemana, en la sala Cunill Cabanellas del Teatro San Martín (Avda. Corrientes 1530, Centro).

Borges y yo – Recuerdo de un amigo futuro cuenta con la actuación de Andrea Bonelli, acompañada por Shino Ohnaga (piano) y Cristina Titi Chiappero (cello). El diseño de sonido y video es de Iván Grigoriev, la dirección musical es de Julián Vat, el diseño de iluminación es de Eli Sirlin, el diseño de escenografía es de Oria Puppo, la colaboración artística es de Melisa Hermida, y la música original y los arreglos son de Peter Ludwig.

Funciones: del miércoles 21 al domingo 25 de febrero, y del miércoles 6 al sábado 23 de marzo, de miércoles a domingos a las 19.30 horas. Duración: 75 minutos. Última función: sábado 23 de marzo.

______________

La papa

Nuni y Luli son dos hermanas criadas en el seno de una familia judía en la década de los noventa. Comparten una profunda amistad y su mirada sobre el mundo. Pasarán los años y Luli eligirá hacerse ortodoxa. Este cambio se convierte en un desafío para la continuidad del vínculo entre ellas. ¿Qué hacer cuando una persona querida elige un camino que no podemos entender?

Entre papas, masas y canciones de Gilda, Nuni se enfrentará con sus miedos, sus culpas y sus deseos más profundos en busca de su identidad, vinculándose con múltiples personajes que le aportarán humor y emoción a esta crisis que la protagonista atraviesa.

La historia de Nuni y Luli no solo es un relato sobre el judaísmo y sus múltiples facetas, sino también un reflejo de cómo las elecciones de vida y las discrepancias ideológicas pueden poner a prueba los lazos afectivos.

(La Papa está basada en la historia de vida de su autora y protagonista Natalia Slovediansky)

¡Únicas 5 funciones! Desde el 28 de enero: domingos a las 19 horas

*Paseo La Plaza - Av. Corrientes 1660. Entradas desde $11.000. En venta por Plateanet

___________________

Ya nadie recuerda a Frédéric Chopin

¿Cómo relatar los recuerdos sin escenificarlos? ¿Y cómo hacerlo, sin recurrir a los personajes que los encarnan? En los recuerdos de Villa del Parque, los muertos viven, y proponen la discusión sobre sus vidas. Y los vivos, envejecen, quizá sin resolver esas vidas…

Una obra de añoranzas y ausencias presentes en la que Tito Cossa invita a viajar hacia la magia, a través de la honda espesura de la memoria, ese frágil cristal, que confunde y borra los límites entre la realidad y la fantasía.

Protagonizada por Stella Matute, Amancay Espindola, Claudio Pazos, Daniel Dibiase, Leonardo Odierna y Brenda Fabregat. Dirección de Norberto Gonzalo

Re estreno: sábado 17 de febrero a las 18h

*Teatro: La Máscara. Piedras 736 (San Telmo)

__________________________

El ascensor

Dos extraños quedan encerrados en un ascensor. No hay luz, no hay teléfonos, un apagón en la zona imposibilita todo tipo de comunicación. La espera se prolonga y solo quedan dos opciones: esperar a que alguien los rescate o morir asfixiados mientras intentan dejar de ser dos extraños. Una circunstancia extrema e incómoda que potencia o expone lo mejor y lo peor de cada uno.

Desde ella: una mujer empoderada y decidida, con una paciencia limitada, se encuentra repentinamente atrapada en un ascensor con un hombre notablemente peculiar. Sin señal en los teléfonos, en medio de un corte de luz, solamente acompañada por él y el aire tenso que se puede cortar con una tijera, se enfrenta a la difícil tarea de encontrar una solución para escapar de esta situación o arriesgarse a no sobrevivir en el intento.

Desde él: Un individuo de vida monótona y rutinaria, cuya existencia se ve inesperadamente trastornada por un encuentro fortuito, orquestado por las circunstancias de un ascensor averiado, se plantea la filosófica pregunta de si es obra del destino o un punto de inflexión en su historia que podría derivar en su triste y para nada romántico desenlace.

De Patricia Álvarez y Sebastián Slepovich (con adaptación de Esteban Prol y Juan Paya); interpretada por Susana Giannone y Juan Paya, con dirección de Esteban Prol

FUNCIONES, todos los jueves de febrero a las 21 hs

* MultiEsecena, Av. Corrientes 1764

___________

Bela vamp

Apenas diez años después de su memorable interpretación de Drácula, el actor de origen húngaro Bela Lugosi se vio obligado a frecuentar los tugurios de la «Poverty Road», donde se reunían estudios de cine efímeros, miserables, capaces de producir en abundancia films de clase B, con presupuestos mínimos y una calidad artística que se degradaba película tras película.

En BELA VAMP, vislumbrando su patético ocaso, Bela Lugosi decide consultar a la nefasta psicoanalista Dorothy Couch, quien es famosa en Hollywood, la ciudad de los sueños: varios de sus pacientes terminaron pegándose un tiro. Bela desea terminar con sus días; ella, llegar a la pantalla grande como guionista y directora. El plan es despiadado: el gatillo decidirá el rumbo de la terapia.

Autor y director: Alfredo Arias. Intérprete: Marcos Montes

Funciones: Lunes 20h

*Teatro El Extranjero – Valentín Gómez 3378 – CABA

_____________

La novia de mi mejor amigo

Dos mejores amigos de toda la vida, se encuentran inesperadamente durante una noche de verano donde pondrán en duda su amistad y reconocerán que ambos comparten sentimientos por la misma mujer.

Autor/Dramaturgo: Sebastián Badilla. Elenco: Sebastián Badilla, Brian D´Ricco, Laura De Martino. Director: Ramón Mazuela Falchetti

Viernes de enero y febrero a las 20 hrs. Entradas por Plateanet

*Teatro Multiescena: Av. Corrientes 1764 – CABA

_____________________________

Después del ensayo

Es el mejor homenaje a los actores y directores de teatro, en este caso, tal como le sucediera al propio Bergman, a las actrices: su musa durante años y su hija. El paso inexorable del tiempo, la decadencia del cuerpo enfrentada a la pulsión de los deseos, la necesidad de actuar por encima de todo y en todos los ámbitos de la vida, los fantasmas de personas y personajes que albergan las paredes del teatro, las relaciones íntimas (incluso familiares) que acaban invadiendo a esos seres que se atreven a representar las emociones y los dilemas humanos frente a otros seres que los observan, empatizan o juzgan.

Del autor y director sueco Ingmar Bergman. El elenco está integrado por Osmar Núñez, Vanesa González y Silvina Sabater con la dirección de Daniel Fanego.

Lunes a las 20 hs.

* Teatro Picadero. Enrique Santos Discépolo 1857 -CABA

____________________

El corazón del daño

(Fuente)

Marilú Marini desplegará un monólogo que viaja desde lo íntimo a lo artístico para hablarnos del presente, el ayer y el mañana de las relaciones materno-filiales.

Adaptación teatral de la aplaudida novela de María Negroni por Alejandro Tantanian

Miércoles a domingos. Entradas en venta por Plateanet y en la boletería del teatro

*Teatro Picadero. Enrique Santos Discépolo 1857 -CABA-

____________________

REVERSO ¿Qué es real y qué no?

Una mujer y su familia reciben la inesperada visita de los ex socios de su Galería de Arte. Se pondrán al día, recordarán aventuras, discutirán, reirán y también seguirán ocultando sus amores prohibidos. Pero las cosas no son lo que aparentan ser. Lo real se vuelve difuso. Lo que vemos tiene su indefectible reverso. ¿Estaremos en el mundo real o en el mundo virtual?

REVERSO ¿Qué es real y qué no?, no solo es una obra sobre el Metaverso y las nuevas tecnologías, sino que también es una obra acerca de los duelos. Nos habla de cómo vivimos las pérdidas, y en este tiempo que nos toca vivir, cómo es el rol que juega la tecnología como plataforma donde exorcizamos nuestros dolores.

Escrita y dirigida por Matías Feldman

Funciones los viernes 21.30 hs, sábados 19.30 hs y domingos 21 hs desde el 1 de marzo

*Paseo La Plaza. Corrientes 1660

_______________________

Babel cocina

Con su numeroso elenco, la obra presenta veinte personajes singulares y sus pequeñas vidas privadas, retratados en un momento político único, en la Buenos Aires de fines del siglo diecinueve, “con mucha música, risa, emoción y abundante magia”.

Diseñada como un relato dentro de otro en distintos planos narrativos, BABEL COCINA superpone el hecho histórico real, el devenir de los personajes de ficción y la realidad de un elenco que los recrea desde el siglo veintiuno, varias tramas que se reunirán y resolverán en un final sorprendente.

Dirección: Rita Terranova. BABEL COCINA recibió el Premio Banco Ciudad 2021 -otorgado por esa entidad bancaria y el Complejo Teatral de Buenos Aires-, fue declarado de Interés Cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación, participó del ciclo Abasto Invierno, recibió dos nominaciones al Premio ACE y también el más unánime elogio de la crítica.

Sábados a las 22:30 h

* El Tinglado, Mario Bravo 948

______________________

La vida no viene sola

Comedia tipo café concert. Es la historia de una desilusión de amor que se transforma en una conquista de vida. ¿Como hacer para pasar de ser una idiota sumisa a dueña de la propia vida (y menos estúpida)?

Con dramaturgia e interpretación de Alex Pandev, bajo la mirada de Lía Jelín

Domingos a las 18h

*Tinglado Teatro. Mario Bravo 948

_____________

Largo viaje de un día hacia la noche

Con fuerte sesgo autobiográfico, Largo viaje de un día hacia la noche es una obra fundamental de Eugene O’Neill (Estados Unidos, 1888-1953), considerado el padre del drama moderno. La trama gira en torno a los conflictos de una familia norteamericana quebrada por las frustraciones y los vicios. Mary, una mujer presa de una adicción imposible de desarraigar, está casada con James Tyrone, un actor que ha pasado su vida haciendo giras sin poder formar un verdadero hogar. Tienen dos hijos, Edmund y Jamie. Edmund muestra talento para la poesía, pero está gravemente enfermo, mientras que Jamie, obligado por su padre a dedicarse al teatro, no logra encaminarse y gasta todo el dinero que cae en sus manos en bebida. La obra transcurre en la casa de verano de los Tyrone, desde la mañana hasta la noche del mismo día, lapso en el que van saliendo a la luz tragedias del pasado, resentimientos, decepciones y demostraciones de afecto, a pesar de todo.

EUGENE O´NEILL

Traducción: León Mirlas

Elenco:

Arturo Puig, Selva Alemán, Lautaro Delgado Tymruk, Diego Gentile y Julia Gárriz.

Jueves a sábados a las 20.30 horas. Domingos a las 19.30 horas.

Funciones Teatros Accesibles: Jueves 7 y 21 de marzo.

Última función: domingo 31 de marzo.

Duración aproximada: 105 minutos.

Platea $6.800 Jueves $3.900.-.

Sala Casacuberta

Teatro San Martín

(Avda. Corrientes 1530)

_________________

Cyrano

Cyrano es un soldado poeta, valiente, orgulloso y sentimental, aunque con un gran defecto: una nariz tan enorme que roza el ridículo. Está enamorado de una mujer hermosa, su prima Roxane pero, debido a su fealdad, no espera nada de ese amor. Ella a su vez está enamorada de Cristian, un soldado guapo aunque poco locuaz, quien pide ayuda a Cyrano para escribir las cartas de amor por las que Roxana termina perdidamente enamorada de él. Gabriel Goity encabeza el numeroso elenco de esta nueva versión de la clásica pieza de Edmond Rostand que refleja a un amor que desafía las apariencias.

De Edmond Rostand. Traducción y adaptación: Willy Landin

Elenco:

Gabriel Goity, María Abadi, Mariano Mazzei, Mario Alarcón, Daniel Miglioranza, Iván Moschner, Larry De Clay, Fernando Lúpiz, Pacha Rosso, María Rosa Frega, María Morteo, Hernán “Curly” Jiménez, Pedro Ferraro, Ricardo Cerone, Tomás Claudio, Franco D´Aspi, Pablo Palavecino, Agustín Suárez, Horacio Vay, Tito Arrieta, Lucía Raz, Jess Rolle y Paloma Zaremba.

Jueves a sábados a las 20 horas. Domingos a las 19 horas

Funciones Teatros Accesibles: jueves 18 de abril. Viernes 10 y jueves 30 de mayo. Sábado 15 de junio.

Última función: domingo 28 de julio

Duración: 180 minutos (con intervalo)

Platea $ 6.800 Pullman $ 4.800 Jueves $ 3.900

Sala Martín Coronado

Teatro San Martín

(Avda. Corrientes 1530)

__________________

Teatro en el CCK

El Centro Cultural Kirchner abre sus salas al teatro con una programación especial y regular en la voz de la nueva dramaturgia y de los grandes clásicos. Durante este ciclo se presentan tres obras.

EL AMOR ES UNA MIERDA

Dramaturgia: Cecilia Meijide

Actúa: Vanesa Maja

Una mujer se prepara para encontrarse con su reciente ex pareja. Ensaya una y mil veces formas para aparentar estar bien y practica modos para que nada de su dolor salga a la superficie.

Miércoles 14, sábado 17 y domingo 18 de febrero a las 20 h en la Sala Argentina

*Obra recomendada para mayores de 18 años.

UNA OBRA PARA MÍ

Dramaturgia: Sebastián Suñé

Actúan: Francisco Bertín, Sebastián Suñé

YO ha sido convocado por un festival de teatro para escribir un biodrama. Sumergido en la vorágine de hacer para tapar acepta, aunque poco sepa de este nuevo género. Decide partir de un hecho doloroso en su vida que incluye a ÉL, su único novio.

Una obra para mí es la teatralización del proceso de escritura y la narración de la historia de amor entre ÉL y YO, que oscila entre la comedia y el drama, el deseo y la crítica social, la risa y el duelo. Sí, es cierto, esta historia se parece a muchas otras, pero como bien dijo el autor ruso: cada uno es infeliz a su manera.

Miércoles 21, sábado 24 y domingo 25 de febrero a las 20 h en la Sala Argentina

*Obra recomendada para mayores de 18 años. La obra contiene escenas de desnudez.

ESCORPIO

Dramaturgia: Julieta Otero

Actúan: Miguel Ferrería, Sofía González Gil

Marina es una actriz tan histriónica como decepcionada. Sebastián es herrero por herencia y no sabe qué quiere de la vida. Marina canaliza su sinsentido en el sexo y la ficción. Sebastián está cansado de vivir entre escenografías teatrales y personajes que lo asaltan con canciones y puestas de luces en pleno almuerzo. Ambos conviven en un pequeño departamento que es el ring de una disputa de identidades. Una comedia sobre perder el amor para encontrarse.

Viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de marzo, a las 20 h en la Sala Argentina

*Obra recomendada para mayores de 18 años.

*CCK. Sarmiento 151

__________________

Los empeños de una casa

El Ministerio de Cultura de la Ciudad invita a vecinos y turistas a disfrutar de Los empeños de una casa en el Anfiteatro del Parque Centenario (Leopoldo Marechal y Av. Lillo). La reconocida obra teatral tendrá lugar los próximos viernes 9 y sábado 10 a las 20 h, con entrada gratuita hasta agotar la capacidad del lugar.

Esta misma obra tendrá nuevas funciones el viernes 16 y el sábado 17 en el Centro Cultural San Martín (Sarmiento 1551) a las 18 h. Mientras que el Centro Cultural 25 de Mayo (Triunvirato 4444) la presentará el viernes 23 y sábado 24 a las 19 h.

La comedia Los empeños de una casa, escrita por Sor Juana Inés de la Cruz, alude a una crítica contra las pasiones desenfrenadas, la inconstancia en el amor y la

preponderancia masculina, a través de dos tipos de mujeres que actúan libremente, enfrentándose a las normas establecidas por el patriarcado.

El elenco, conformado por Maia Francia (doña Ana), Irene Almus (Celia), Mónica D’Agostino (doña Leonor), Andrés D’Adamo (don Carlos), Fabián Pandolfi (Castaño), Mateo Chiarino (don Juan), Francisco Pesqueira (don Pedro), Jorge García Marino (Don Rodrigo) y Jazmín Ríos (Hernando), vivirá una sucesión de encuentros inesperados en la casa de doña Ana. A medida que avanza la noche, enredos y equivocaciones propician amores cruzados y situaciones absurdas.

Sor Juana Inés de la Cruz fue una erudita, autodidacta y escritora que nació en el Virreinato de la Nueva España (México), un 12 de noviembre de 1648. Pionera de la reivindicación de la mujer, se convirtió en una de las figuras más importantes de la literatura colonial del siglo XVII y luchó por conseguir la vida que deseaba con un discurso feminista, único en la época colonial.

Se suspende por lluvia.

_______________________

El punto de costura

El próximo viernes 23 de febrero CYNTHIA EDUL presenta El punto de costura, pieza de su autoría y dirección en la que propone un recorrido por la historia de uno de los trabajos fundantes de la civilización humana: la actividad textil. A partir de la propia historia de la artista ubicada en la empresa de sus abuelos, inmigrantes sirios, Edul (dramaturgia, dirección y lectura) junto a Guillermina Etkin (música original e interpretación en vivo) despliegan una trama escénica que va enhebrando texto con imagen, textura y sonoridad. La obra recorre el universo de los textiles y su historia en Argentina. La historia de las labores femeninas y la historia de la palabra. La premisa de la obra es que, porque pudimos hilar, pudimos hablar, pudimos escribir y también imaginar. Los textiles son la base de la civilización, de la arquitectura, y de la posibilidad de tener un campo simbólico.

Funciones: viernes 23 de febrero, 1, 8, 15, 22 y 29 de marzo a las 20h.

*El Galpón de Guevara. Guevara 326, CABA.

_________________

Felipe Pigna presenta Mujeres insolentes de la historia

En este espectáculo para toda la familia el reconocido historiador recorrerá la vida de algunas mujeres que tuvieron en común su insolencia, su negativa a doblegarse, su dignidad. Mujeres que fueron y son valientes, arriesgadas, talentosas.

A través de los dibujos en vivo de Costhanzo y la interpretación artística de Magali Sánchez Alleno, estas mujeres suben al escenario del Teatro Astros.

Sábado 9 de marzo - 17 horas -Única función- Localidades a través de Entradauno.com y en la boletería del teatro

*Teatro Astros (Av. Corrientes 746)

________________

El café del Sr. Proust

Obra ganadora del Premio Estrella de Mar a Mejor Teatro Alternativo, inicia sus presentaciones de febrero en Villa Victoria Ocampo, ahora todos los martes a las 21, para seguir atrapando al público con la historia de Celeste Albaret, el ama de llaves del poeta francés Marcel Proust, a quien da vida el actor italiano Néstor Saied bajo la dirección de Leonor Benedetto.

Este encuentro para un grupo reducido de espectadores, recorre la vida de uno de los autores literarios más importantes del mundo, de la mano de su ama de llaves y custodio, quien les recibe con un café para compartir. ¿Celeste es mujer u hombre? La voz y la actitud ciertamente pertenecen a un hombre, pero la sensibilidad, el amor, el calor, la atención vibrátil con la que el personaje atrae los recuerdos es apropiado para una mujer. La persona y la personalidad de Proust se entrelazan con Celeste y su devoción.

Un detalle particular de este espectáculo está dado en el vestuario de Celeste: se trata de un vestido que la reconocida marca Gucci brindó especialmente para “El café...”.

Las funciones de este mes serán los martes 6, 13 y 20, además del domingo 18 a las 21.

*Villa Ocampo

_____________

El funeral de los objetos

La raza humana es la única capaz de sentir amor u odio por un objeto. El Funeral de los Objetos cuenta la historia de un grupo de personas bastante particulares y desconocidas entre sí, que se dan cita para formar parte de un funeral extraño luego de ver el anuncio en un folleto del subte. En un mundo en donde la relación con los otros es cada día más compleja, los objetos nos son funcionales como fieles servidores de nuestros sueños y deseos, sino también de nuestras frustraciones, fracasos, miedos e inseguridades. El Funeral de los objetos es una obra de teatro musical que indaga sobre las relaciones entre los sujetos y los objetos. ¿Acaso los objetos nos constituyen? ¿Acaso podemos en este mundo capitalista y materialista ser situados como objetos? ¿Acaso yo soy un objeto para los demás?

Libro - Idea Original: Nicolás Manasseri - Fernanda Provenzano. Dirección general: Nicolás Manasseri

Miércoles a las 20:00 hs

*Sala Pablo Picasso - Paseo La Plaza. Av Corrientes 1660 – CABA

____________________

Oh Dios mío!

Oh Dios mío! cuenta la historia de un encuentro muy particular: el de una psicóloga y un nuevo paciente que requiere una sesión de terapia con urgencia, y es nada más ni nada menos que “Dios”. Una propuesta reflexiva que habla de la fe, de sus límites, de los afectos y las necesidades de la existencia humana. Un apasionado debate entre dos modos de pensar y entender la vida. Un encuentro entre dos lógicas: la racional – científica y la teológica espiritual. Una invitación a descubrir ¿Qué pasaría si Dios acudiese a una sesión de terapia?

Una comedia dramática de la autora israelí Anat Gov. Con puesta y dirección de Carlos Kaspar. Y las actuaciones de Lili Popovich y Juan Pagliere.

Domingos de febrero y marzo a las 20.30h

*Nün Teatro. Ramírez de Velasco 419

_____________________

Sombras del holograma. O luz de los abrazos

¿Qué libertad y para qué? ¿Qué ganamos siendo libres afuera?, ¿Acaso no es mejor vivir en una burbuja, preso de una libertad artificial que nos distrae y nos da placer? ¿Acaso es mejor conocer la verdad, luchar por la libertad y cargar con el peso de una mente consciente?, ¿No es más sencillo sentarse en el sofá y jugar con el celular? Nuestro sistema está triunfando porque ha llegado el momento en que, esa minoría crítica, ha entendido que la recompensa de la libertad de pensamiento no vale la pena, frente a la dulce cadena perpetua de la ignorancia. (Un Holograma)

El mítico Grupo de Teatro Callejero La Runfla presenta su nueva puesta Sombras del holograma. o luz de los abrazos de Héctor Alvarellos. Sombras del holograma es una crítica, desde el juego y el humor, a las sociedades contemporáneas desiguales, hipertecnologizadas, alimentadas por imágenes y sometidas al imperio del consumo, el marketing, la violencia y la domesticación social.

Sábados de febrero a las 21.30 hs y sábados de marzo a las 21h Entrada a la gorra. Informes y reservas al: 153 6287542

* Parque Avellaneda. Av Directorio y Av. Lacarra, Playón central).

__________________

Medida por medida (La culpa es tuya)

WILLIAM SHAKESPEARE

Adaptación y dirección: Gabriel Chamé Buendía

Luego de diez años de éxito con Othelo. Termina mal, Gabriel Chamé Buendia presenta junto con su equipo de actores otra obra de Shakespeare, siempre a través del humor y la lúdica del gag físico y poético. En Medida por medida se desarrolla una cuidadosa exposición dramática de la naturaleza moral del hombre en relación a la justicia humana y el vicio, y se invita a la reflexión sobre la ley, la corrupción y la religión. La obra oscila entre lo ético, lo sexual y el poder, contrastando la conciencia y el instinto. En ese sentido, la mujer ocupa un lugar central con un tema muy actual: el abuso de poder en lo político y lo sexual.

Elenco:

Matías Bassi, Nicolás Gentile, Elvira Gómez, Agustín Soler y Alejandra Álvarez

Jueves a domingos a las 20 horas

Última función: domingo 5 de mayo

Duración: 110 minutos (aproximadamente)

Platea $ 5.900 Jueves $ 3.400

Teatro Sarmiento

(Avda. Sarmiento 2715)

__________________

Salvajada

Juan Darién es un tigre humano. Un yaguareté devenido hombre por artes de supervivencia, que crece en la sociedad criado por el afecto, perseguido por el odio y sufriendo el estigma de ser diferente. Lo humano y lo salvaje, lo social y lo natural. ¿Sabemos lo que somos? Una historia de cómo el maltrato y el desprecio pueden ser el origen del más violento de los terrores.

De Mauricio Kartun. Con Valentina Bassi, Carlos Belloso y Pablo Mariuzzi. Dirección: Luis Rivera López

Funciones: jueves 20 h – viernes 22:15 h

*Metropolitan. Av. Corrientes 1343 / Entradas por Plateanet

___________________

Hasta el martes

Mario, un hombre de 60 años, viudo, vive solo en su departamento repleto de viejos electrodomésticos y objetos olvidados. Un día decide contratar a una persona para limpiar y acomodar ese espacio. Cada martes, Mario y Azucena irán entablando un vínculo singular. El encuentro entre ellos durará lo que un acorde, lo que un mate, lo que una anécdota. O quizás, un instante más.

De Verónica Mc Loughlin. Con las actuaciones de Karina Antonelli y Mauricio Minetti

Sábados a las 20:30

*Timbre 4. Boedo 640

__________________

Bajo Terapia

Tres parejas acuden a una terapia para resolver sus conflictos, pero se encuentran con una sesión más intensa de lo esperada. La psicóloga dejó sobres con consignas que las parejas tendrán que abordar y analizar entre todos. Cada sobre que se abre propone nuevos e ingeniosos interrogantes transformando la sesión en un caos desopilante.

El mecanismo es simple y complicado a la vez. Es una olla a presión a punto de explotar. Todo va bien hasta que a este sexteto todo se le va de las manos. Una comedia para reír sin parar pero también para reflexionar.

La exitosa comedia de Matías del Federico ganadora del Concurso CONTAR 1, comenzó su segunda temporada en la cartelera porteña. La obra dirigida por Federico Jiménez se presenta los viernes a las 22.30h

*Teatro Buenos Aires

________________

Wonder Boy

En el antiguo bar de un viejo pueblo del interior argentino, el encuentro intergeneracional entre Don Eugenio y Franco inicia una inesperada y trascendental amistad. La exploración de un mundo ajeno traerá para ambos una conclusión enriquecedora: hay que vivir el aquí y ahora.

Una obra de Francisco González Gil. Actúan Guido D´Albo (nominado por este trabajo a los Premios Trinidad Guevara) y Sebastián Dartayete

Funciones: Domingos a las 18:00 h (a partir del 4/2)

*Nün Teatro Bar: Juan Ramírez de Velasco 419

______________________

El mecanismo de Alaska

Dos pibes se encuentran en la Universidad Nacional de las Artes, se enamoran en un debate pasional, adoptan una gata que encuentran en un teatro a la que se comprometen en cuidar. Este es el punto de partida para esta obra que pretende descendencia, donde el mecanismo de la historia es puesto en marcha y también traicionado. Como la coalición de dos cometas. Una chispa multicolor. El origen de la ficción. El cauce de la pasión para abandonar el mundo, habiendo dejado algo. Un reflejo de expresión como el ronroneo de un gato, que le pasa en el cuerpo y no lo puede evitar.

El mecanismo de Alaska de Los Pipis Teatro es la primera obra que compone la Trilogía de las pasiones. Una antología de representación y pasión marica. Esta obra resultó ganadora del premio del Complejo Teatral de Buenos Aires y el Banco Ciudad 2021.

Viernes 16 de febrero / 21 HS. Entrada gratuita sin reserva previa

*El Conti. Av. Del Libertador 8151

____________________

La fuerza del cariño

SOLEDAD SILVEYRA Y OSVALDO LAPORT se reencuentran en el escenario para protagonizar la obra Ganadora de 5 Oscar “LA FUERZA DEL CARIÑO” de James Brooks en la versión teatral de Federico González del Pino y Fernando Masllorens, con dirección de Corina Fiorillo y producción general de Angel Malher y Leo Cifelli.

Estarán acompañados por Julieta Ortega, Dolores Ocampo y Damián Iglesias.

Funciones miércoles, jueves y viernes 20.30 hs. Sábados 20 y 22 hs, domingos 20 hs. Entradas a las venta por www.plateanet,com o boletería del teatro.

*Multiteatro Comafi (Avda. Corrientes 1283)

___________________________

La penúltima oportunidad

Dos muchachas de pueblo, Marta y Juana, amigas y rivales, enamoradas del mismo hombre, se suicidan al saber que él ha muerto. Sus espíritus se encuentran finalmente en “el más allá” para seguir con su enfrentamiento, hasta resolver el dilema entre lápidas. Un viaje de lo ridículo a lo filosófico con un marcado humor negro.

Dirección: Alfredo Da Silva Lima

SÁBADOS A LAS 20 HORAS

*El Tinglado - Mario Bravo 948

__________________

La Gran Renuncia

Un empleado de una empresa publicitaria decide rebelarse al sistema laboral que lo obliga a estar disponible 24 horas, los 7 días de la semana. Por su salud mental y su calidad de vida, un día decide no ir al trabajo, apagar su teléfono celular y reclamar las vacaciones correspondientes a las horas extras en las que estuvo a disposición.

Versión libre sobre La fiaca , la exitosa y recordada pieza de Ricardo Talesnik de 1967, La gran renuncia respetando el espíritu de la obra original pero de forma moderna, aborda la abrumadora invasión de información y la necesidad de comunicación real.

Funciones los jueves 20:15hs.

Autoria y direccion de Lisandro Fiks. El elenco lo conforman Gastón Cocchiarale, Laura Cymer, Abian Vainstein, Romina Fernandes, Lisandro Fiks, con la participación virtual de Luis Brandoni.

*PASEO LA PLAZA - SALA PABLO NERUDA. Av. Corrientes 1660

___________________

Escape Room

ESCAPE ROOM es una comedia que se desarrolla en el barrio de San Telmo. La historia comienza cuando Edu (Benja Rojas) quiere presentarle a su nueva novia Marina (Sofi Morandi) a una pareja de amigos suyos, Vicky (Brenda Gandini) y Rai (Gonzalo Suárez). Para este primer encuentro, Edu organiza algo que está muy de moda: un juego de “Escape Room”, en el que los cuatro amigos tendrán que resolver una serie de acertijos que les permitirán salir de la sala. Ellos piensan que les espera una velada muy divertida para pasar el rato, poner a prueba su inteligencia y reírse un poco, pero nada más lejos de la realidad: en cuanto la puerta de la habitación se cierre herméticamente, empezarán a suceder cosas muy extrañas. Salir del “Escape Room” no será nada fácil, el juego pondrá a prueba la relación de los cuatro personajes y expondrá todos sus secretos. Una caja de sorpresas y giros inesperados mantendrán al espectador intrigado con momentos de comedia y suspenso.

Entradas disponibles únicamente por PLATEANET o en BOLETERÍA DEL TEATRO

* Multitabaris Comafi (Av. Corrientes 831)

_________________________________

Verano en la Ciudad

El Gobierno porteño presenta la programación destacada de Teatro en salas públicas:

Los empeños de la casa

● 16 y 17 de febrero a las 19 - El Cultural San Martín

● 23 y 24 de febrero a las 19 - Centro Cultural 25 de Mayo

Narices (Teatro musical - Infantil)

Libro y letras de canciones: Hugo Midón. Música original y dirección musical: Carlos Gianni. Dirección general: Chacho Garabal

● 16 y 17 de febrero a las 19 - Anfiteatro Parque Centenario

● 24 y 25 de febrero a las 19 - Anfiteatro Mataderos

Cuentos y canciones de María Elena Walsh (Teatro musical - Infantil)

● 17 y 18 de febrero a las 19 - Anfiteatro Mataderos

Rodríguez supernumerario

● 15, 16, 17, 21 y 22 de febrero a las 19 - Museo Fernández Blanco

Títeres:

Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín

Varieté de Ilusiones (Infantil)

● 21 y 22 de febrero a las 16 h - Museo de Arte Popular José Hernández

Berta La Flor (Infantil)

● 16, 17 y 18 de febrero a las 19 - Espacio Cultural Adán Buenosayres

● 23, 24 y 25 de febrero a las 19 - Espacio Cultural Julián Centeya

_____________________________

Permitidos

Una nueva comedia teatral basada en la exitosa película de Ariel Winograd. Esta obra ha sido llevada al lenguaje teatral por el talentoso Nelson Valente y se desplegará bajo la dirección de Peto Menahem. Encabezando el elenco, tenemos a Mike Chouhy y Rocío Igarzábal, quienes darán vida a la pareja principal, Camila y Mateo. Acompañándolos en esta historia llena de giros inesperados, tenemos a Sofía “Jujuy” Jiménez y Juan Sorini, quienes desempeñarán los papeles de los “permitidos”.

Funciones: viernes (20:30 hs), sábados (21:30 hs) y domingos (21:00 hs). Entradas: Plateanet.

* Paseo La Plaza, sala Pablo Neruda

::::::::::::::::::::

CINE

Grandes ficciones argentinas

Los viernes y domingos de febrero a las 20, presentamos este ciclo de cine al aire libre con las películas argentinas de los últimos años más aclamadas por la crítica y el público. Las proyecciones se llevarán adelante en el gran patio de la Casa y cada una de ellas contará con la presencia de los directores, directoras y protagonistas en la sala para conversar con los asistentes al final de las proyecciones.

NO se suspende por mal tiempo o lluvias.

PROGRAMACIÓN

Viernes 16/2. 20HS El método Tangalanga (2022) Dur. 98 min. Comedia | Biográfico. Años 60 Dirección: Mateo Bendesky Guion: Sergio Dubcovsky, Nicolás Schujman, Mateo Bendesky Una comedia única que sigue a Jorge, quien, después de una sesión de hipnosis, se convierte en el irreverente Doctor Tangalanga. Un viaje hilarante que explora la comedia y la conexión humana.

Domingo 18/2. 20HS Puan (2023) Dur. 111 min. Comedia. Drama | Colegios & Universidad Guion y dirección: María Alché, Benjamín Naishtat La rivalidad académica en el mundo de la filosofía cobra vida cuando dos profesores compiten por una cátedra. Un drama intrigante que examina las pasiones y diferencias en el ámbito académico.

Viernes 23/2. 20HS Cuando la miro (2022) Dur. 82 min. Drama | Familia. Cine dentro del cine Dirección: Julio Chávez Guion: Julio Chávez, Camila Mansilla Javier, un artista plástico, emprende un proyecto peculiar: filmar a su madre. Esta película íntima no solo captura la relación madre-hijo, sino también la esencia artística de la mirada.

Domingo 25/2. 20HS Un pájaro azul (2023) Dur. 97 min. Drama Guion y dirección: Ariel Rotter El deseo de tener un hijo se complica cuando Javier descubre un embarazo inesperado. Una historia conmovedora que explora las complejidades de la vida y las relaciones.

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985. Gratis

____________________________

Adentro mío estoy bailando

Un frustrado camarógrafo de fiestas judías, que siente rechazo hacia la religión de su familia, se enamora de una clarinetista de música klezmer y finge el rodaje de un documental sobre este estilo de música idish para pasar tiempo con ella. Terminará emprendiendo un viaje por Europa del Este en busca de las melodías klezmer perdidas que mantienen vivas los gitanos que vivían con los judíos antes de la guerra.

Rodada en ciudades, pueblos, caminos y poblados rurales de Ucrania, Rumania y Moravia, Adentro mío estoy bailando es, en palabras de sus directores, “...un documental urgente que deja constancia audiovisual de esta cultura [Idish, un judaísmo sin tierra] en vías de desaparición, a través del único elemento que aún permanece de ella: su música.”

Una película de Leandro Koch y Paloma Schachmann

MEJOR ÓPERA PRIMA BERLINALE 2023

MEJOR PELÍCULA - COMPETENCIA ARGENTINA 38 FESTIVAL INTERNAC. DE CINE DE MAR DEL PLATA

Tras agotar en pocos días todas las funciones de enero, siguen en febrero -siempre los domingos a las 18 hs.- en Malba Cine

__________________

Mostra Brasil, festival online y gratuito

Una excelente programación de películas y otros contenidos de la gastronomía y turismo brasileño, disponibles solo para Argentina y Uruguay hasta el 15 de marzo de 2024.

-55 películas de ficción, documental y animación

-Contenido audiovisual de cada región de Brasil para que puedas conocer un poco más su cultura y sus paisajes paradisíacos

-Contenido audiovisual educativo de su gastronomía, la cual abarca una vasta región, la posibilidad de aprender sobre cómo realizar platos típicos.

-Debates on line con profesionales de la cultura y de turismo

*MOSTRA BRASIL es completamente gratuita y tiene lugar a través de la plataforma de streaming con contenido brasilero: www.inff.online. PROGRAMACIÓN COMPLETA AQUÍ

____________________

La tetralogía del tenis, de Lucía Seles

Jueves y sábados de febrero / 19 HS

A pedido del público y con la complicidad de Seles, proyectamos la Tetralogía del tenis completa -Smog en tu corazón, Saturday Disorders, Weak Rangers, Terminal Young- y dos de sus películas más experimentales: Early Kirk y Carrefour Virgin.

-Saturday Disorders Argentina, 2002, 97′

Una final de tenis no profesional unida a un vía-crucis no famoso aparte q la soledad es sin duda es la virgen la madre y la + linda hermana de todos los planes todos los días de la semana (10 de febrero 19 h)

-Jueves 15 y sábado 17 de febrero / 19 HS

Weak Rangers Argentina, 2022, 128′

Ni el frío ni las tormentas te pueden calmar al estar frente a un nuevo jefe que no querrías.

Sábado 17 de febrero con la presencia de Lucía Seles

-Jueves 22 y sábado 24 de febrero / 19 HS

Terminal Young Argentina, 2023, 120′

Un hombre de ojos claros q gracias a su mejor amigo es contador de un complejo de tenis se rebela al universo y a si mismo y será contador de unas florerías.

-Jueves 29 de febrero / 19 y 20.30 HS

19 HS: Early Kirk Argentina, 2022, 65′

Este video está based en mi fantasía de ser una governadora de hermandades q io querría x ejemplo la del campeón de europa urtain con cesare pavesse q los 02 eran europeos y los 02 se suicidaron (pavesse a una edad + temprana) y en mi respeto total al amanecer.

20.30 HS: Carrefur Virgin Argentina, 2022, 80′

Con la presencia de Lucía Seles

este video es mi homenaje a las tardes q trascurrí io misma concentrada y segura sin nadie x lomas del mirador y otras zonas así y de mi angustia x q las zapaterías son menos frías de lo q una querría.

*El Conti. Av. Libertador 8151. Entrada gratuita sin reserva previa.

______________

La Biblioteca del Congreso comienza el año con un ciclo de cine gratuito

La Biblioteca del Congreso de la Nación comienza el 2024 con una propuesta de ciclo de cine que se podrá disfrutar, con entrada libre y gratuita las últimas dos semanas de febrero, en el auditorio Leonardo Favio del Espacio Cultural BCN, en Alsina 1835 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El ciclo denominado “En construcción” prevé la proyección de 4 películas, los martes y jueves desde las 18.30 horas. El programa es el siguiente:

-Martes 20: “Construcción de una ciudad”, de Néstor Frenkel (2007).

En 1978 se decide llevar a cabo la construcción de la represa Salto Grande. El emprendimiento requería dejar bajo las aguas a la ciudad de Federación. Sus habitantes son mudados a otra ciudad y así pierden sus costumbres y su forma de vida.

-Jueves 22: “El vientre del arquitecto”, de Peter Greenaway (1987).

Un arquitecto norteamericano llega a Roma, acompañado de su esposa, con motivo de una exposición dedicada al artista francés Étienne-Louise Boullée. El arquitecto se obsesiona creyendo que su mujer está teniendo una aventura con un colega italiano.

-Martes 27: “En el hoyo”, de Juan Carlos Rulfo (2006).

El actor Jorge Rigaud, famoso por su personaje de San Valentín en “El día de los enamorados” y fallecido en 1984 en circunstancias muy penosas, descansa en una fosa común en Leganés. Esta película rescata su memoria y nos cuenta qué le pasó en sus últimos días.

-Jueves 29: “Aquarius”, de Kleber Mendonça Filho (2016).

Clara, una crítica musical jubilada de 65 años, está decidida a no vender su histórico departamento a pesar de que la empresa que proyecta demolerlo la está presionando para que lo haga.

Para más información y reserva de entradas www.bcn.gob.ar

_________

En la Sala Lugones

Desde Finlandia con amor

Un nuevo encuentro con el cine finlandés que incluye dos grandes títulos en el canon filmográfico de Aki Kaurismäki y el estreno exclusivo de Ocho disparos mortales, la legendaria miniserie dirigida por Mikko Niskanen en 1972 y restaurada recientemente por The World Cinema Project. En colaboración con el Instituto Iberoamericano de Finlandia, Finnish Film Foundation y la Embajada de Finlandia en Buenos Aires.

Los Bilbao + Rancho

Estreno exclusivo del último largometraje documental del argentino Pedro Speroni, estrenado en simultáneo en el prestigioso festival suizo Visions du Réel y el Bafici, donde obtuvo el Premio Especial del Jurado. Se exhibirá además Rancho, film anterior del realizador con el cual Los Bilbao conforma una suerte de díptico.

Siete únicas funciones, a partir del jueves 15.

Film Noir, lado B

Contracara al ciclo Film Noir, lado A, realizado en 2023, esta segunda parte incluye un puñado de films realizados en el seno de la industria de Hollywood durante los años 40, 50 y 60, ejemplos poco conocidos de ese amplio territorio narrativo y estético conocido como “cine negro”.

A partir del sábado 17.

Entrada general $ 2.600

Estudiantes y jubilados $ 1.300

Sala Leopoldo Lugones

Teatro San Martín

(Avda. Corrientes 1530)

_________________

Año Cortázar

Los Centros Culturales también estarán presentes en el recuerdo de Cortázar: del jueves 15 al domingo 18 de febrero a las 19 h habrá en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930) un ciclo de cine gratuito sobre el escritor, su obra y sus influencias. Bajo el título “Cortázar, imágenes de muchos mundos”, el ciclo se compondrá de las siguientes películas:

Sábado 17 | Circe de Manuel Antín

Domingo 18 | Película sorpresa

En tanto, en el Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) se realizará el viernes 23 a las 18 h un encuentro literario gratuito y dirigido al público en general que incluye una lectura de fragmentos de Historias de cronopios y de famas.

_____________________

La gruta continua

En Italia, un grupo explorador persigue corrientes de aire para ingresar en las profundidades de la Tierra. La gruta continúa de tal forma que desemboca en un refugio cubano adecuado para perdurar ante invasiones y desastres. La supervivencia en el interior enseña a reducir la actividad humana de la superficie. Hay futuro bajo tierra.

Al registro visual y a los testimonios se suma la música original compuesta especialmente por Nicolás Varchausky y la producción de Lita Stantic (que viene de producir Errante, la película Adriana Lestido que se exhibe hace 9 meses a sala llena en Malba Cine).

En el mes de marzo, en Malba Cine y en el Cine Arte Cacodelphia, se estrena La gruta continua, el nuevo filme de Julián D’Angiolillo (“Cuerpo de letra”, “Hacerme feriante”), un documental rodado en Cuba, Italia, Eslovenia y Argentina, que se sumerge en el mundo subterráneo de cuevas y grutas.

La película tuvo su estreno mundial en la Competencia Internacional de Doclisboa, luego participó en la Competencia Argentina del Festival de Mar del Plata y tuvo una proyección especial en el Festival de La Habana.

______________

Cine en el CCK

CINE EN EXPLANADA

Sábado 24, 20 h: Relatos Salvajes, de Damián Szifrón

CINE EN SALAS: VANGUARDIAS EN EL CINE

Viernes, sábados y domingos de febrero 18 y 19 h en las Salas A y B (6to piso)

Viernes 16

Sala A: 18 h - Circe, de Manuel Antín

Sala B: 19 h - Crónica de un niño solo de Leonardo Favio

Sábado 17

Sala A: 18 h - Los de la mesa diez, de Simón Feldman

Sala B: 19 h - Prisioneros de una noche, de David José Kohon

Domingo 18

Sala A: 18 h - Le Mepris, de Jean-Luc Godard

Sala B: 19 h - Hiroshima Mon Amour, de Alain Resnais

Viernes 23

Sala A: 18 h Invasión de Hugo Santiago Muchnik

Sala B: 19 h Rosaura a las diez, de Mario Soffici

Sábado 24:

Sala A: 18 h - Pajarito Gómez, de Rodolfo Kuhn

Domingo 25:

Sala A: 18 h - Los ojos sin rostro, de Georges Franju

Sala B: 19 h - Los cuatrocientos golpes, de François Truffaut

*CCK. Sarmiento 151

___________

En el Cine Gaumont

21/2/2024 LA NIÑA SANTA 20:00 Lucrecia Martel DRAMA

15/02/2024 al 21/02/2024 CHAU BUENOS AIRES 12:15 Germán Kral DRAMA

15/02/2024 al 21/02/2024 JAQUE MATE 14:00 – 22:30 Jorge Nisco ACCIÓN/COMEDIA

15/02/2024 al 19/02/2024 y 21/02/2024 (excepto martes 20) CUANDO ACECHA LA MALDAD 16:00 Demián Rugna TERROR

15/02/2024 al 19/02/2024 y 21/02/2024 (excepto martes 20) JAQUE MATE 18:00 Jorge Nisco ACCIÓN/COMEDIA

15/02/2024 al 19/02/2024 (excepto martes 20 y miércoles 21) PUAN 20:15 María Alché, Benjamín Naishtat COMEDIA DRAMÁTICA

15/02/2024 al 21/02/2024 ARTURO A LOS 30 13:15 Martín Benchimol COMEDIA DRAMÁTICA

15/02/2024 al 21/02/2024 EL CASTILLO 15:15 Claudia Sandina DRAMA / DOCUMENTAL

15/02/2024 al 21/02/2024 VIDA POETA – HOMERO EXPÓSITO 17:00 Claudia Sandina DOCUMENTAL

15/02/2024 al 21/02/2024 EL NACIONAL 18:45 Alejandro Hartmann DOCUMENTAL

15/02/2024 al 21/02/2024 ENTREMEDIO 20:30 Martín Gamaler DRAMA

15/02/2024 al 21/02/2024 TRES EXTRAÑOS 22:15 Ezequiel Rossi SUSPENSO

15/02/2024 al 21/02/2024 EL BANQUETE 12:00 – 20:00 Federico Badía THRILLER

15/02/2024 al 21/02/2024 PAISAJE 13:50 Matías Rojo SUSPENSO

15/02/2024 al 21/02/2024 MUCHACHOS, LA PELICULA DE LA GENTE 15:40 Jesús Braceras DOCUMENTAL

15/02/2024 al 21/02/2024 NIÑO RANA (CORTOMETRAJE) 17:45 – 22:00 Laura Zenobi, Lucas Altmann SUSPENSO

15/02/2024 al 21/02/2024 PAISAJE 17:45 – 22:00 Matías Rojo SUSPENSO

BOLETO OFICIAL CINEMATOGRÁFICO Público general: $400.-Las entradas pueden retirarse anticipadamente en la ventanilla del cine. DESCUENTOS: Jubilados y pensionados: $ 200. Estudiantes de todos los niveles educativos: $ 200. Afiliados de A.A.A., SADOP, ATE, UPCN, SUTERH, AEFYP y SICA: $ 200. Personas con certificado de discapacidad: 10% del valor del BOC. Empleados del INCAA: 10% del valor del BOC. (Para acceder a estos beneficios se deberá presentar la acreditación correspondiente)

* Cine Gaumont, Avenida Rivadavia 1635

::::::::::::::::::::::::::::::

CONTENIDOS AUDIOVISUALES

Cortometrajes

Diez de los mejores cortometrajes argentinos recientes se exhibirán en Octubre TV desde el sábado 10 de febrero, en el marco del ciclo 10cortos10.

A partir de este próximo sábado en Octubre TV, la plataforma de contenidos audiovisuales gratuita del Grupo Octubre, se abre esta muestra de películas cortometraje del ciclo 10cortos10, una selección realizada por los periodistas y programadores Cynthia Sabat y Paulo Pécora que apunta a ofrecer films con un gran nivel de realización, propuestas autorales de estilos técnico-narrativos que, en su mayoría, desafían las formas hegemónicas, y ser una vidriera de este género de historias breves que cuenta con una gran cantidad de realizadores, películas y públicos.

En esta 7ma. edición componen la muestra Los eucaliptus, de Ignacio Ragone y Nicolás Suárez; El aire llega cargado de similitudes, de Nicolás Carol; La piedra mágica, de Paula Herrera Vivas; La mutante, de Carla Scolari y Javier Rossanigo; Acordate dame un beso al despertar, de Estefanbía Clotti; Criatura, de María Silvia Esteve; El trueno, de Isabel Titiro; Mein Buch, de Max Mirelmann; Lick fire, de Jeff Zorrilla; Río, de Matías Herrera Córdoba.

https://octubretv.com/ hasta el 10 de marzo. Gratuito

__________________

Una Brecha publica nuevos audiocuentos

Ya está disponible la quinta edición de audiocuento.com.ar, en la que se incorporan 10 relatos nuevos. La plataforma, lanzada en 2016, contiene 115 cuentos que pueden ser leídos, escuchados y mirados gratis.

audiocuento.com.ar está dirigido a personas no videntes, a docentes y alumnos de escuelas secundarias, y a todos aquellos que disfruten de la narrativa y quieran acceder a ella por diferentes medios, de manera libre y gratuita.

Esta edición incluye textos de Daniela Alcívar Bellolio (Ecuador), Fernanda Ampuero (Ecuador), Juan Cárdenas (Colombia) y Eduardo Halfon (Guatemala). Además, hay cuentos de Matías Alinovi, Jorge Carballo (Costa Rica), Alisa Lein, Milagros Porta, Luis Federico Traverso y Mariana Viñas, que fueron seleccionados por Dainerys Machado (Cuba), Brenda Navarro (México) y Edgardo Scott (Argentina), luego de haber participado en una convocatoria a la que se presentaron 2375 autores.

Las lecturas están a cargo de Natalia Arenas, Cecilia Bona, Pablo Cecchini, Rosana Famularo, Nicolás Hochman, Laura Leibiker, Ana Negri (México), Luis Antonio Rincón García (México), Samantha Rojchman y Yamila Sar.

Las ilustraciones son de Manuel Boyero, Candela Córdova, Nicolás Lepka, Matías Moretta, María José Pita (Uruguay), Florencia Ramírez, Marcela Ribadeneira (Ecuador), Gustavo Rodríguez (Estados Unidos), Mariana Viegas Charneca y Pablo Zapata.

____________________________

Contar estrena la miniserie de suspenso Relatos a oscuras

La plataforma pública y gratuita Contar estrena la miniserie Relatos a oscuras. Se trata de una producción de seis capítulos, de diez minutos de duración, con actores y técnicos locales. Una coproducción de Contar y el Ente Cultural de Tucumán, con la participación de la Cámara de la Industria Audiovisual de Tucumán (CIAT), que desarrolla mitos y leyendas del interior de nuestro país.

En cada uno de los episodios, se abordan temáticas que reflejan la idiosincrasia de la Provincia de Tucumán que, en sintonía con todo el noroeste argentino, es rica en leyendas e historias a menudo escalofriantes.

En cada capítulo, la historia es contada por un narrador y representada por actores y actrices que logran transmitir el suspenso adecuado para revelar mitos y leyendas transmitidos de generación en generación.

Relatos a oscuras pone en pantalla historias en sus versiones más populares, esas que se convirtieron en relatos familiares, las que generalmente comienzan con “Le pasó a un conocido…”.

RELATOS A OSCURAS

Miniserie (2024) - 6 capítulos - 10 minutos - Producción: Contar / Ente Cultural de Tucumán - Dirección: Bonzo Villegas

Capítulo 1. Prohibido silbar

Tres mochileros se burlan de las reglas de un pueblo tranquilo. Quizás sea lo último que hagan. Una reversión del Duende Silbador, una criatura mitológica que habita los montes y ataca a todo aquel que se atreva a responder su silbido.

Capítulo 2. Los peinados

Carmencita y su mamá viven una vida rutinaria. Pero todo cambia con la aparición de un apuesto extraño. Relato basado en un cuento transmitido de boca en boca en algunos pueblos del interior de la Provincia de Tucumán, para asustar a los padres de niñas coquetas.

Capítulo 3. La última siesta

En este pueblo se duerme siempre la siesta. Dos niños deciden romper la regla y salir a enfrentar el calor, pero se encontrarán con algo mucho más siniestro. Relato que retrata el mito popular del Viejo de la Bolsa, un hombre de procedencia desconocida que se lleva a los niños revoltosos.

Capítulo 4. Quién toma el té con Val Gardena

Basado en un cuento original de la autora tucumana Adriana G. Lucero. Val Gardena lleva una vida de tranquilidad en un hogar de ancianos. Pero un día, un hombre misterioso se sienta con él a tomar el té. Un relato sobre la muerte y cómo siempre cobra lo que se le debe.

Capítulo 5. Padre

El Gitano Domínguez siente envidia de su talentoso padre, quiere ser un virtuoso como él. Para lograrlo, el monte le hará pagar un precio. Basado en la leyenda santiagueña de la cueva de Salamanca, que otorga deseos a quienes la encuentren, pidiendo siempre algo a cambio.

Capítulo 6. Condolencias

Su marido se marchó a la guerra y algo dentro de ella le dice que no volverá. Pero, una noche, el timbre de su casa suena. Basado en un cuento original de la autora tucumana Adriana G. Lucero, que, a manera de confesión, retrata el estado psicológico de una viuda de guerra y funciona como una advertencia de que hay que tener cuidado con lo que se desea.

________________________

Verano en cortos

(Fuente)

Canal Encuentro, el canal educativo y cultural del Estado argentino, estrena una nueva edición del ciclo Verano en cortos para este 2024. Verano en cortos es un ciclo de películas argentinas, de ficción y no ficción, dirigidas por cineastas que apuestan al noble formato del cortometraje. Los filmes son los siguientes:

Borges 75, de Guillermo Zorraquín Vivot y Beda Docampo Feijóo; INSUD, de Roy Elfenbaum; La hija indigna, de Abril Victoria Dores; La vida después, de Gastón Calivari; Vestinshou, de Malena Martins Yanz; Próximo tren, de Fernando Caruso; Los ladrones de la corona, de Cristian Maximiliano Barrozo; La emperatriz, de Corina López Roach; y Bella obsesión, de Lucía Bonells.

También estarán Todo sexo es político, de Antonela Centurión; El muro de las constelaciones, de Olivia Nuss; Mentiras que contamos, de Alejandro Samuel Rozenberg; Todo lo que recuerdo, de Nicolás Fernández Melián; Volverse, de Rafael de León Belloc; Cosmopolita espiritual, de Celina Duprat; Manuel Oliveira, de Alcides Chiesa; Acompañantes terapéuticos / Los estímulos, de Mariana Rojas; Poner el cuerpo, de Ana Laura Monserrat; Los años que vivimos, de Leonardo Mercado; Esta herida cuando no cicatriza se vuelve piedra, de Nicolás Turjanski; y Argenchino, de Mauro Moreyra.

*Estreno: martes a las 22:00. Repeticiones: Domingos a las 22:30

_________________________

El caso Natalia Fraticelli

Canal Encuentro, el canal educativo y cultural del Estado argentino, estrena la serie documental El caso Natalia Fraticelli. En mayo de 2000, una muerte sacudió la tranquilidad de Rufino, una pequeña localidad al sur de la Provincia de Santa Fe, Argentina. Natalia Fraticelli, una joven de 15 años, conocida por su belleza y vitalidad, pero también por su condición epiléptica y un leve retraso madurativo, fue encontrada sin vida con una bolsa de nailon que le cubría la cabeza.

Según el relato de sus padres, a Natalia la hallaron de mañana cuando subieron a su habitación para llevarle el desayuno a la cama. Su padre, el juez penal Carlos Fraticelli, sin preocuparse por preservar la escena de un potencial crimen, le quitó con desesperación la bolsa de la cabeza y al descubrir el estado en el que se encontraba, llamó inmediatamente a un médico amigo para que los ayudara.

A partir de allí, un desfile de personajes fue asomándose a la escena: jueces amigos, médicos, investigadores, parientes, vecinos. El caso dividió a Rufino y explotó en la prensa nacional; la hipótesis escogida azuzaba el morbo: “Una madre y un juez penal con cara de loco estrangularon a su hija epiléptica porque resultaba un estorbo para su ascenso social”.

La serie cuenta con las entrevistas de Javier Díaz y testimonios y voces de gran importancia –el hermano de la misma Natalia, toda su familia, los fiscales del caso en aquel momento–, en un trabajo de cuatro capítulos que dejan sin aliento, a la manera de un thriller cinematográfico, de una enorme calidad audiovisual.

*4 capítulos - 48 minutos. Director: Federico Rathge. Todos los viernes a las 22:00 por Canal Encuentro

__________________________

DDH40: un podcast sobre el proceso de Memoria, Verdad y Justicia

La producción, realizada por la Secretaría de Derechos Humanos junto a Gelatina, recorre en 40 episodios las luchas del movimiento de derechos humanos y las políticas de Estado que se llevaron adelante desde la vuelta de la democracia.

El proyecto busca difundir y acerca a nuevos públicos las luchas colectivas que hicieron posible construir una democracia basada en el respeto a los derechos humanos.

___________________

El malestar, en Cine.AR Play

La pesadilla del fin del mundo parece realidad cuando la derecha reaccionaria llega al poder democráticamente. Apoyado por las fuerzas de seguridad el gobierno avanza uno a uno sobre los derechos y garantías constitucionales. El Estado es ahora el garante de la precariedad que agobia al pueblo.

Gratis, por Cine.Ar

____________________

Teatro en la Televisión Pública

El ciclo curado por Rubén Szuchmacher difunde notables versiones de obras teatrales adaptadas para televisión que recorrieron diversas carteleras del país.

Televisión Pública presenta en su nuevo ciclo de teatro la obra Un domingo en familia de Susana Torres Molina, estrenada en el año 2019 con producción del Teatro Nacional Cervantes.

La obra teatral recibió el Premio Trinidad Guevara para Susana Torres Molina como autora y para Guillermina Etkin por su labor de Mejor diseño sonoro. Distinguida con los Premios Teatro XXI: Juan Pablo Gómez. Mejor Dirección y Mejor Especialización. Nominada a los Premios ACE 2019 y el Premio Luisa Vehíl.

Viernes a las 22.30

:::::::::::::::::::

MÚSICA

Alfredo Toth y Pablo Guyot

Responsables de marcar la vida de varias generaciones con temas que ya son parte del cancionero popular, Alfredo Toth y Pablo Guyot estarán haciendo un repaso por los temas más emblemáticos de su trayectoria. Socios, amigos y compinches hace más de 40 años, esta vez nos deleitan con una noche única para retroceder en el tiempo con sus clásicos siempre vigentes: “Es por amor”, “La calle es su lugar”, “Siempre fuiste mi amor”, “No hieras mi corazón”, “Toque de queda”, “Para Pau”, “Tarado de cumpleaños”, “Buenas noches Beirut” y “No te portes mal”, entre los más destacados.

SÁBADO 2 DE MARZO – 20:30HS

* La Trastienda (Balcarce 460). Entradas a la venta en www.tuentrada.com

__________________

Música en el CCK

-TARDES DE JAZZ

Domingo 18 y 25 de febrero y 3 de marzo, a las 19 h en Plaza Seca

Ciclo que presentará propuestas de jazz en vivo en sus distintas variantes y estilos, y en formato semiacústico. Algunos de los ensambles y solistas de jazz sugeridos son: Hernán Jacinto Trio, Yamile Burich Cuarteto, Lucio Balduini Trio, Julia Moscardini y Mariano Loiácono, Ernesto Jodos, Paula Shocron, entre otros.

*CCK. Sarmiento 151

_________________

Tata Cedrón y Daniel Frascoli

Juan “Tata” Cedrón y Daniel Frascoli presentan “Te llevo en el barco de mi corazón”, un concierto que reúne clásicos del repertorio de la canción popular argentina y algunos del repertorio cedroniano tocados en dúo de guitarras, formato íntimo que permite recorrer y rescatar inéditos de su inmensa obra y piezas tradicionales.

Domingos 11, 18 y 25 de FEBRERO – 20 hs Anticipadas 5.500 $ (a través de Alternativa Teatral ) y en Puerta 7.000 $

*Hasta Trilce. Maza 177, Almagro, CABA

_______________

La Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Polifónico Nacional presentan la Gala Lírica “El Amor en la Ópera”

Dirección del Concierto: Mtro. Carlos Vieu. Dirección del Coro Polifónico Nacional: Mtro. Antonio Domenighini

Viernes 23 de febrero, 20:00 hs

*Sala Auditorio Nacional, CCK. Sarmiento 151

________________

El Coro Nacional de Música Argentina bajo la dirección del Mtro. Guillermo Tesone y la participación de músicos invitados y la Compañía Nacional de Danza Contemporánea

Director del concierto: Mtro. Guillermo Tesone. Director de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea: Mtro. Gustavo Lesgart. Subdirectora de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea: Mtra. Marina Giancaspro

Miércoles 28 de febrero, 20:00 hs

*Sala Auditorio Nacional, CCK. Sarmiento 151

_____________

Llega It happen to be ¡el Show de Jazz de Buenos Aires!

¿A veces no quisieras meterte en una máquina del tiempo y viajar para escuchar en vivo a artistas como Frank, Ella, Basie o Armstrong? Con It happen to be vas a revivir los clásicos del jazz como si estuvieras ahí... Una experiencia musical que celebra esa época dorada.

La voz de Ivan Papetti, acompañado de los 16 músicos de la gran CR Big Band te van a transportar en un show único en la noche porteña

MARTES 13, MARTES 20 y MARTES 27 DE FEBRERO – 20.30hs. Entradas por Plateanet

*TEATRO EL NACIONAL SANCOR SEGUROS- Av. Corrientes 960, CABA

____

Shows en La Trastienda

-STEREO TRIBUTO + OLIVIA PICARDO + CARO CENTURIÓN + DANA Y LOS ÁNGELES DE GILDA. Sábado 17 de febrero – 20:00hs

*La Trastienda – Balcarce 460. Entradas a la venta en www.tuentrada.com

_________________

House de salón. Sunder + Totx Pandolfi + Leodeleer

La Casa Nacional del Bicentenario presenta una fecha de música electrónica con Sunder + Totx Pandolfi + Leodeleer.

House de salón es un ciclo organizado por Leonardo Ramos (Leodeleer) bajo la filosofía integradora del goce y disfrute en comunidad que resalta el sonido elegante que presenta el género house y sus variantes, y mantiene presente al mítico sonido revolucionario de los 80-90s. El ciclo tiene la intención de nuclear artistas de la escena porteña que fusionan el house con diferentes géneros para forjar su identidad. También busca habitar y compartir espacios de resistencia frente a causas sociales y políticas públicas que inciden en cada ciudadano, entendiendo al arte como herramienta de expresión.

House de salón transporta a un viaje lleno de ritmo y energía que hace vibrar cada parte del cuerpo. Con sus beats contagiosos y melodías envolventes, invita a liberarse y disfrutar al máximo

Sábado 24 de febrero a las 18 HS

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985. Gratis

_______________

REMOLINOS. Universo Soda & Cerati

Creada en el 2016 por músicos profesionales, Remolinos es la banda tributo más aclamada por el público que brinda un homenaje cuidadoso y preciso al sonido y repertorio de los artistas más aclamados de Latinoamérica: Soda Stereo y Gustavo Cerati. Más que un recuerdo, es un viaje en el tiempo donde cada arreglo ha sido estudiado para reproducir en vivo ese juego de magia de verlos volver.

Domingo 18 de febrero 20hs Entradas en boletería: $3000. Teatro Municipal de Villa Gesell: Paseo 108, N° 337 - Villa Gesell, Provincia de Buenos Aires

Músicos: Tom Fernández: Voz principal, guitarra, programación de teclados, sonido en vivo/ Horacio Cortés: Batería, coros/ Nicolás Perales: Saxo barítono, flauta traversa/ Luciano Lamione: Bajo, Guitarra

_______________________

Paula Castignola

Paula Castignola presentará en este concierto el segundo disco de su carrera editado por Acqua Records. Una evocación a la magnífica obra del poeta argentino Homero Manzi, con una selección de algunas de sus creaciones más significativas y con versiones propias que contaron con arreglos del destacado pianista Ariel Pirotti, ejecutados por su cuarteto y músicos invitados.

DOMINGO 18 DE FEBRERO, 19 HS. PUERTA 18 HS

*BEBOP CLUB. Uriarte 1658. Palermo (CABA)

____________________

FUEGO. VALEN MIAU / P^KNT€ / LastBeats / ILUSORIO BAZAAR

Concierto + Feria

Sábado 17 de febrero / De 16 HS a 21 HS

Cuando todo es tan difícil, cuidar nuestros espacios más íntimos, lo chiquito, lo cercano, los afectos que podemos abrazar, tocar, sentir, los lugares que nos juntan, las redes afectivas y todo eso que vos y yo llamamos imprescindible, es una revolución. Nos vemos para bailar, pasar la tarde, charlar y recordar algo tan simple e importante como es el encontrarnos y prendernos fuego.

ENTRADA GRATUITA SIN RESERVA PREVIA

*El Conti. Av. del Libertador 8151

__________

Shows en Teatro Flores

-EL CUARTO SODA. Sábado 17 de febrero – 19:00hs

- JÓVENES PORDIOSEROS + PIER. Sábado 17 de febrero – 23:55hs

*Teatro Flores – Av. Rivadavia 7806. Entradas a la venta en www.passline.com

___________________________

Bizarren Miusik Parti

¡Vuelve el mega carnaval al club! Sí, el gran Festival de la Bizarren con ¡Vilma Palma, Kapanga, Damas Gratis, Amar Azul y mucho más! ¡Para vivir un festejo de carnaval inolvidable!

1 DE MARZO - ESTADIO GEBA Entradas a la venta en Ticketflash

_______________

El Cuarto Soda

La banda se estará presentado el sábado 17 de febrero a las 19:00hs Esta será una oportunidad única de revivir las canciones de una de las bandas más importantes del continente, interpretadas por una banda que ha sabido honrar su legado con pasión y dedicación.

*Teatro Flores (Av. Rivadavia 7806)

________________

Shows en El Teatrito

-METALUM FESTIVAL. EN VIVO: LÖRIHEN + AZEROTH + ARMORED DAWN + OSCURA OBSESIÓN. Sábado 17 de febrero – 18:30hs

*El Teatrito – Sarmiento 1752. Entradas a la venta en www.passline.com

__________________________

Verano en la Ciudad

El Gobierno porteño presenta la programación musical en salas públicas de Buenos Aires:

Música en la Capilla

● Sábados y domingos desde el 20 de enero hasta el 25 de febrero - Centro Cultural Recoleta, 18:30 horas.

Orquesta Estable del Teatro Colón

● 18 de febrero a las 20 - Anfiteatro Parque Centenario

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires

● 24 de febrero a las 20 - Anfiteatro Parque Centenario

Ciclo de Música Popular

Sábados a las 19 - Usina del Arte:

● 17 de febrero: Melingo

● 24 de febrero: Orquesta del Tango de la Ciudad

Ciclo de Música de Cámara

● Domingos a las 11 - Usina del Arte. A partir del 21 de enero se presentarán los más destacados ensambles y solistas: Marcelo Balat, Xavier Inchausti, Jorge Araujo, Mariano Rey, Cuarteto Gianneo, Ensamble Bs. As. y Cuarteto Petrus, entre otros.

_________________________

Nick Carter

Llega a la Argentina con los grandes clásicos de los Backstreet Boys. Banda invitada: Pulso Crítico. 3 de marzo 19h.

* C Complejo Art Media

::::::::::::::::::::

ACTIVIDADES

Naty Menstrual cuenta cuentos

Si no soportás más el calor, el corazón roto, nada te divierte, tenés insomnio, aburrimiento, un millón de preocupaciones y estás hartx de la monotonía de la vida diaria: vení a escuchar los cuentos de Naty Menstrual

El sábado 17 de febrero a las 20 h.

Entrada: $5000 (Cupos limitados). Reservas: lalibreactividades@gmail.com

*La libre. Chacabuco 917, San Telmo.

________________

Milonga federal, abierta, atípica y plural

A través de diversas actividades, la Milonga Federal, Abierta, atípica y plural propone un espacio de participación para abrir experiencias e intercambios que parten del tango y estimulan reflexiones sobre corporalidad, imaginarios, culturas, identidades y diversidades alrededor de nuestra música y danza. Son encuentros con clases de tango, orquesta en vivo, exhibición de bailarines y musicalizador invitado.

Jueves 22 de febrero, a las 18 h en la Plaza Seca

*CCK. Sarmiento 151

________

Letras en la Ciudad

El Gobierno porteño presenta su programación de actividades en espacios públicos:

Lectura Martín Fierro, de José Hernández

● Sábado 24 de febrero a las 16 - Museo de Arte Popular José Hernández

Sonetos de William Shakespeare

● Domingo 28 de enero y domingo 4, sábado 17 y domingo 18 de febrero a las 16 - Museo de Arte Popular José Hernández

____________________

Territorio postal: literatura en el CCK

Jam de escritura epistolar: “La literatura es una carta de amor no enviada”

Sábados 17 y 24 de febrero a las 17 h en los Mostradores del Ingreso

Los Jam de escritura epistolar proponen una experiencia literaria situada en el Territorio Postal del Centro Cultural Kirchner. Es la posibilidad de que lxs lectores asistan al trabajo de la escritura de lxs autores en tiempo real. Toda la actividad está enfocada en la exploración del vínculo entre lectura y escritura con el marco de un clima sonoro especialmente creado para esta ocasión.

En el marco del ciclo Territorio postal: El jam de escritura se sube a la tendencia del amor correspondido y no para convocar autores y al público que escriban sus cartas de amor no enviadas. El jam de escritura es un evento literario distinto a todos los eventos literarios del mundo: no hay lectura sino escritura en vivo.

*CCK. Sarmiento 151

_______________

Actividades en el Museo Moderno

* Red de escucha y acompañamiento. La creación de pertenencia

Con el museo y sus muestras como herramientas para propiciar encuentros e intercambios, la Red de Escucha y Acompañamiento conecta cuerpos y crea situaciones artísticas. Esta red se propone como un instrumento de mediación cultural y fomento de la salud comunitaria.

REA funciona como una membrana que conecta el adentro y el afuera del museo a través de reuniones quincenales e intervenciones mensuales en el barrio. El grupo está abierto a la participación de personas con y sin formación en artes, que quieran ser parte de procesos de producción artística grupal, integrando una colectividad más grande que cada individualidad, donde lo físico cultiva lo mental, y viceversa.

¿Te imaginaste alguna vez que es posible ver una obra tirado en el piso o desde el costado? ¿Y que la energía del arte vuelva protagonistas a las personas, y sean las pinturas y las esculturas las que nos observen? En la Red de Escucha y Acompañamiento, los cuerpos crean sus propios sonidos y los sentidos producen su propia coreografía. (Encuentros quincenales, los viernes a las 12 h)

Orientado a público general. Actividad gratuita sin inscripción previa. Para más información, escribí a comunidades@museomoderno.org

-Caravana. Espacio de arte y salud para adolescentes

Caravana es un espacio para adolescentes donde se hace del arte una expresión de salud. Si tenés entre 12 y 17 años, el Museo Moderno y el Centro de Salud y Acción Comunitaria de San Telmo te invitan a participar de esta experiencia creativa. Animate a ser parte de este taller, donde se juega y se aprende a través de lenguajes y medios artísticos. ¡Sumate a la caravana!

Todos los lunes 15:00 h . Actividad gratuita sin inscripción previa

*Museo Moderno – Av San Juan 350 (CABA)

_______________________________________

Actividades de verano en las bibliotecas públicas de la Ciudad

Taller de Creación de Historieta por Pablo Dalio (Adolescentes)

● Domingo 25 de febrero a las 16 - Parque de la Estación

Narración de Cuentos para Niños por Juan Guinot (Infantil)

● Viernes 23 de febrero a las 15 - Biblioteca José Hernández

Taller de Escritura Distópica por Agustina Bazterrica (Adultos)

● Viernes 16 de febrero a las 15 - Biblioteca José Hernández

Consultorio sentimental literario

Con las booktokers Almendra, Ponga Goya, America Vespucia y Victoria Resco

● Viernes 16 de febrero a las 15 - Parque de la Estación

Grandes mujeres de la historia argentina

Con Florencia Canale y María Rosa Lojo

● Viernes 26 de febrero a las 15:30 - Biblioteca Antonio Devoto

Taller de iniciación a la poesía por Rafa Otegui

● Jueves 15 de febrero a las 15 - Biblioteca Antonio Devoto

___________________

Visitas guiadas al CCK

RECORRIDOS:

VISITAS PARA PÚBLICO GENERAL

Desde el Miércoles 7 de febrero y luego de jueves a domingo a las 16 h y 18 h - Punto de encuentro: Hall central

Una invitación a descubrir la historia de este edificio que nació en el siglo XIX como un Palacio de Correos y se convirtió en 2015 en el centro cultural más grande de Latinoamérica. Recorridos para todas las edades, abiertos a los intereses y la diversidad de las personas que nos visitan.

* Duración del recorrido: 50 minutos

POÉTICA DE LO COMÚN

Desde el 15 de febrero, de jueves a sábado a las 17 h - Punto de encuentro: Vestíbulo Alem

¿Cómo desplazamos la mirada para encontrar contenido poético en los lugares compartidos? La propuesta de este encuentro es ensayar la escritura y la lectura situadas en el CCK. ¿Qué implica leer y escribir con otros y otras en un espacio público? El desafío de este recorrido es construir un lenguaje en común a partir de cartas de amor, manifiestos afectivos y poemas pasionales.

*Duración del recorrido: 90 minutos

AMOR EN EL CCK

Desde el 16 de febrero hasta el 3 de marzo, de viernes a domingos 15 y 19 h - Hall de los buzones.

Amor. Una sola palabra y un mundo de posibilidades. El Amor en el CCK es una visita temática en la que los personajes de mármol de nuestra historia se convertirán en mortales cercanos, atravesados por amores aventureros, románticos y picarescos. Un recorrido por el subsuelo para conocer relatos de personas comunes sobre el amor en tiempos del correo, junto con destacadas cartas inspiradoras para comunicar el más lindo de los sentimientos.

*Duración del recorrido: 50 minutos

VISITAS NOCTURNAS

De miércoles a domingo a 20 h - Punto de encuentro: Hall de los buzones

El CCK invita a vivir una experiencia bajo las estrellas en su recorrido nocturno por el noveno piso. Durante la visita, el público tendrá la oportunidad de explorar dos imponentes espacios de nuestro Centro Cultural: los miradores y La Cúpula.

Los miradores permiten contemplar la Ciudad de Buenos Aires desde nuevas perspectivas, y revelan detalles históricos y arquitectónicos que cuentan la historia del edificio y su antecedente como Palacio de Correos y Telecomunicaciones. Desde las alturas, los edificios del centro de la ciudad se convierten en narradores silenciosos de una época pasada y ofrecen una visión única de la evolución de Buenos Aires.

La Cúpula, por otra parte, se ha convertido en un espacio admirado por quienes cada semana visitan al centro cultural. A través de sus amplios ventanales se puede contemplar el río, el cielo y la ciudad mientras se disfruta de diferentes eventos culturales. Un lugar donde el arte y la arquitectura se fusionan para crear una experiencia inolvidable.

*Duración del recorrido: 50 minutos

*Centro Cultural Kirchner. Sarmiento 151

________________

Visitas Guiadas al Centro de Vestuario del CTBA

Ubicado en Zabala 3654, en el barrio de Chacarita, es un espacio destinado a preservar y resguardar más de 45 mil prendas que integran el patrimonio del Complejo Teatral de Buenos Aires. Además de observar el vestuario de las más importantes producciones de su historia, los visitantes recorrerán la sala de clasificación, el espacio de fotografía, el de guarda y el depósito de escenografía, donde se podrá conocer el trabajo de creadores como Renata Schussheim, Jorge Ferrari, Eugenio Zanetti, Graciela Galán, Nene Murúa y Mini Zuccheri, entre muchos otros.

Valor de la visita $ 500. Estudiantes y jubilados: $ 300. Instituciones privadas $ 300. Universidades públicas y privadas $ 300. Instituciones públicas (únicamente educación primaria y secundaria) gratis. Los docentes no abonan entrada.

Para quienes se acerquen de forma particular, las entradas podrán adquirirse a través de www.complejoteatral.gob.ar

________________

Telescopios en el Planetario

Los sábados y domingos a las 20 h, de manera gratuita, se puede disfrutar de estas visitas únicas al Planetario. Actividad gratuita con ingreso por orden de llegada.

*Planetario Galileo Galilei. Av. Sarmiento s/n

________________

Verano 2024: visitá el Centro Ana Frank en Buenos Aires

A partir del 21 de diciembre recibiremos visitas en nuestro nuevo horario de verano: jueves, viernes y sábados de 14 a 19 hs. Los jueves mantenemos el descuento de 2x1 sobre el valor de la entrada general. Podés reservar tu turno por la web o acercarte en el horario de visitas directamente.

Entrada general: $1100. Docentes, estudiantes y jubilados: $900. Menores de 10 años inclusive: sin cargo

Actividades de verano

- Muestra temporaria Leer y escribir con Ana Frank: para chicos y chicas a partir de 7 años, busca transmitir el mensaje de Ana Frank, donde la tolerancia y el respeto son las bases para construir una sociedad mejor. Se reafirma así el valor de la lectura, la escritura y el libro como acto de resistencia.

- Actividades sobre resistencias: habrá videos y objetos para reflexionar sobre el rol de la resistencia durante el nazismo. Es una oportunidad para aprender más sobre un aspecto diferente de la historia.

*Centro Ana Frank. Superí 2639, Buenos Aires

___________________

Visitas Guiadas en el Teatro San Martín

UNA APROXIMACIÓN A LA INTIMIDAD DEL GRAN TEATRO DE BUENOS AIRES

VISITA GUIADA AL “TEATRO FÁBRICA” Orientada al público en general, esta visita ofrece información sobre la construcción del Teatro San Martín, sus aspectos edilicios más relevantes e incluye un recorrido por los talleres escenotécnicos, donde se lleva a cabo la realización de los componentes de las puestas en escena de las salas del Complejo Teatral de Buenos Aires.

VISITA LÚDICA “BUSCANDO LA OBRA PERDIDA” Propone descubrir los secretos detrás de la escena del Teatro San Martín, a partir de un juego que invita a conocer sus modos de trabajo, ambientes e historias perdidas en el tiempo. Se recorren los escenarios, camarines y talleres de realización guiados por fragmentos, archivos sueltos y objetos, habitando los diferentes rincones del Teatro. En esta experiencia lúdica, la palabra del participante construirá nuevos relatos sobre el propio teatro.

VISITAS GUIADAS CON LSA

En el marco del programa Teatros Accesibles, se realizan visitas guiadas con Lengua de Señas Argentina (LSA) para que todas las personas puedan disfrutar de las artes escénicas en igualdad de condiciones. El objetivo institucional del Complejo Teatral es seguir avanzando en la incorporación de herramientas de soporte para sus actividades, tanto para el público general como para las instituciones que requieran del servicio.

Lunes y viernes a las 12, 14 y 16 horas

Martes, miércoles y jueves a las 10, 12 y 14 horas

Horarios para la visita guiada lúdica y para la visita guiada teatro fábrica Únicamente para grupos

Sábados y domingos a las 10, 12, 14 y 16 horas

Visitas guiadas al teatro fábrica

Horarios para grupos y personas en forma individual.

Las entradas para personas particulares e instituciones se adquieren únicamente a través de reserva al correo electrónico: visitas@complejoteatral.gob.ar

Público general $ 2.000

Estudiantes y jubilados $ 1.500

Personas con discapacidad entradas sin cargo (presentando el CUD)

Teatro San Martín

(Avda. Corrientes 1530)

_________________

Visitas Guiadas al Teatro Colón

El primer coliseo guarda secretos en cada rincón y vivir esta experiencia es conocer una porción de su historia de más de cien años al servicio de la cultura argentina y mundial. Al recorrer la Sala, el Foyer Principal, la Galería de Bustos y el Salón Dorado, los visitantes pueden absorber detalles asombrosos sobre la arquitectura, las escaleras, sus esculturas o vitreaux.

Las visitas, que se realizarán todos los días y tendrán una duración aproximada de 50 minutos, comenzarán a las 11:00 horas y saldrán cada 15 minutos. La última visita se realizará a las 16:45 horas. También habrá dos visitas diarias en inglés que tendrán lugar a las 13:00 y 15:00 horas.

Habrá distintos tipos de tarifa para Discapacitados acompañante, Discapacitados, General, Jubilados, Menores de 7 años, Pase Cultural, Residentes en Argentina y Estudiantes Residentes.

Las entradas para discapacitados junto a un acompañante, jubilados, pase cultural y estudiantes residentes sólo se podrán adquirir en la boletería del teatro presentando el certificado correspondiente. Las escuelas pueden solicitar su visita escribiendo a escuelasvisitas@buenosaires.gob.ar.

Las entradas se pueden adquirir online a través de www.teatrocolon.org.ar y en la Boletería del Teatro Colón ubicada en Tucumán 1171 de lunes a sábados de 9:00 a 20:00 horas y domingos de 9:00 a 17:00 horas. Los medios de pago serán efectivo, tarjeta de crédito (sólo en 1 pago) y tarjeta de débito. Ante cualquier duda, escribir a visitasguiadas@buenosaires.gob.ar o comunicarse al 4378-7100

____________________

Visitas guiadas al Palacio Legislativo durante los fines de semana y días feriados

La Dirección de Cultura del Senado de la Nación invita a conocer, de manera libre y gratuita, el Palacio del Congreso de la Nación.

Todos los días y de manera ininterrumpida se podrá visitar este Palacio, que es una verdadera joya de la arquitectura, del diseño, las artes decorativas de cada uno de sus salones y recintos. Durante los fines de semana y feriados se ofrecen 4 visitas guiadas (a las 12, 13, 14, 15 y 16 hs), en español y en inglés. Durante los días hábiles dos: a las 12 y a las 17.

La inscripción debe hacerse ingresando a https://www.senado.gob.ar/museo.

No obstante y siempre que no se haya agotado el cupo diario, el visitante se podrá acerca por las ventanillas de Seguridad del Palacio, ingresando por la calle Hipòlito Yrigoyen 1749, con documento de identidad o pasaporte, y quince minutos antes del inicio de la visita

A su vez, continúan las visitas de colegios e instituciones públicas o privadas: deberán solicitar turno enviando un correo electrónico a museosenado@gmail.com Allí recibirán los requisitos y protocolos a cumplir.

______________________

Día de la Antártida

La Academia de la Antártida invita a la conmemoración del Día de la Antártida Argentina, que consistirá en una conferencia del Dr. Rosendo Fraga sobre “Roca y la Antártida. Mensaje hacia el futuro”. Jueves 22 de febrero a las 18 horas en el Museo Roca.

_________________

Colón fábrica

(foto: Juanjo Bruzza)

Un mágico recorrido por las grandes producciones del Teatro Colón llega al Distrito de las Artes del Barrio de La Boca. Las visitas están disponibles todos los viernes, sábados, domingos y feriados de 12:00 a 18:00 horas.

Entrada General (Recorrido libre de 15 a 18hs): $600 / Entrada con Visita Guiada: $800 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Entrada General $240 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Con Visita Guiada $320 / Menores de 7 años: No abonan.

*Av. Pedro de Mendoza 2147, Distrito de las Artes, Barrio de La Boca.

::::::::::::::::::::

CONCURSOS Y CONVOCATORIAS

Microcentro Cuenta Cuentos

Microcentro Cuenta, plataforma comunicacional y de generación de contenidos que busca integrar, promover y articular las posibilidades del arte en el microcentro porteño, abrió la convocatoria a Microcentro Cuenta Cuentos, un concurso de cuentos que tiene el objetivo de conocer nuevas narrativas sobre la ciudad y fomentar la creación literaria. La iniciativa es una oportunidad para descubrir autores y reconocer, a través de sus historias, las redes de sentido que constituyen la esencia de la vida urbana actual, haciendo foco en el microcentro.

Con un jurado integrado por Mariana Enriquez, Lala Toutonian, Fabián Casas y bajo la coordinación general de Nacho Iraola, se podrán presentar obras inéditas en la categoría cuentos. La temática tiene que estar vinculada a la escena urbana, con foco en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires. El jurado seleccionará nueve obras destacadas que conformarán una antología a publicarse en formato físico en 2024 y uno de ellos resultará ganador de un premio de $800.000 (ochocientos mil pesos).

El concurso está dirigido a escritores y escritoras de cualquier nacionalidad, siempre y cuando presenten los cuentos (hasta uno por participante) en idioma español y sean mayores de 18 años. La inscripción estará abierta hasta el 28 de febrero de 2024 y los resultados se conocerán en marzo de 2024 a través de las redes de Microcentro Cuenta.

Quienes deseen participar, deberán enviar el archivo en pdf (tamaño A4, fuente Times New Roman, interlineado doble y con una extensión de entre 3 mil y 15 mil caracteres con espacios) vía mail a cuentos.microcentrocuenta@gmail.com con el asunto: Concurso Microcentro Cuenta Cuentos.

_______________

Presente continuo

Por segundo año consecutivo, se abren las inscripciones del programa Presente Continuo, organizado por Fundación Bunge y Born y Fundación Williams, con la participación de Fundación Andreani y el Centro Cultural de España en Buenos Aires.

Se trata de un programa federal de formación interdisciplinaria, con una duración de dos años, para la producción de obras, ideas, descripciones y narrativas, y está destinado a artistas, pensadores, curadores, investigadores de las ciencias exactas, sociales y humanidades, científicos y tecnólogos de todo el país.

Durante el primer año los seleccionados participarán de un espacio de producción con referentes en la vanguardia global, con quienes podrán analizar y discutir el futuro del arte y el devenir de la humanidad, en un mundo atravesado por la tecnología.

Los invitados internacionales, que a lo largo del año brindarán workshops intensivos y una masterclass, son los artistas Marcela Armas (México) y Oscar Santillán (Ecuador, Países Bajos), y la curadora e historiadora Mónica Bello (España, Suiza). En un cuarto encuentro, realizarán el montaje y la presentación de los trabajos realizados durante el programa.

En el segundo año, los becarios podrán aplicar a residencias en universidades socias de la región, tales como la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil; la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia; y Núcleo Milenio FAIR, Santiago, Chile.

La convocatoria estará vigente hasta el 17 de marzo, y los interesados podrán inscribirse a través del siguiente enlace: https://presentecontinuo.org

________________

Convocatoria a audiciones abiertas para el elenco de “Personas, lugares y cosas”

El Complejo Teatral de Buenos Aires informa que, hasta el 20 de febrero, estará abierta la inscripción a la convocatoria para audiciones abiertas con el objetivo de incorporar actrices y actores que integrarán el elenco de Personas, lugares y cosas de Duncan Macmillan, con dirección de Julio Panno, que se estrenará en mayo en el Teatro Sarmiento.

Cualidades artísticas y escénicas, desarrollo y dominio técnico, además de una buena predisposición al trabajo en grupo, serán los criterios para la elección de los intérpretes.

Un Comité de Selección integrado por la dirección del proyecto y autoridades del Complejo Teatral serán los encargados de seleccionar a los postulantes para los roles, y su decisión será inapelable.

Para conocer en detalle los requerimientos de la convocatoria e inscribirse, ingresar a https://convocatoriasctba.ar/convocatoria-personas-lugares-cosas-2024/

_____________________

Concursos literarios del Centro Ana Frank

-16° Concurso Literario “De Ana Frank a nuestros días”

Convocamos a jóvenes de 13 a 25 años y docentes de todos los niveles a escribir textos literarios. Los ganadores podrán participar de la segunda instancia, el 16° Concurso de Proyectos Educativos, que brinda la oportunidad de ganar viajes educativos a Países Bajos y a la Ciudad de Buenos Aires.

Fecha de Cierre: 17/6/2024

-12° Concurso Literario Inclusivo

Para jóvenes a partir de 13 años y personas adultas de escuelas de Educación Especial. Invitamos a la producción de textos y trabajos audiovisuales que expresen sus emociones y pensamientos sobre la temática elegida. Los trabajos seleccionados son premiados en un acto de reconocimiento, y son luego publicados y difundidos masivamente.

Fecha de cierre: 2/9/2024 Bases

-3° Concurso de Ensayos para América Latina

Para jóvenes de 13 a 25 años de América Latina, para la escritura de ensayos que vinculen reflexiones con temas históricos y/o de la actualidad. Lxs ganadores expondrán su trabajo en coloquios junto con otrxs autorxs y miembros del jurado. Además, sus textos serán publicados en el libro digital Conociendo a las juventudes de América Latina.

Fecha de cierre: 1/7/2024 Bases

________________

Premio Estímulo Cazadores 2024

Se seleccionarán 5 artistas o colectivos que obtendrán un aporte económico para desarrollar su proyecto y exhibirlo en Fundación Cazadores. De estos, un artista será premiado/a con un viaje a la Bienal de Venecia de 2024 con todo pago.

Podrán presentarse todos aquellos artistas que hayan participado en alguno de los programas de formación ofrecidos por Fundación Cazadores durante sus 10 años de existencia: Beca Cazadores, Clínica Cazadores, PIPA, Impulso Cazadores e Instalar Danza. De esta manera, la iniciativa busca dar seguimiento al desarrollo artístico de quienes atravesaron experiencias de formación en Cazadores y realizan un trabajo comprometido con la experimentación y la investigación, tanto dentro de su disciplina artística como en la interdisciplina, para así fortalecer el desarrollo de su práctica cotidiana.

Se admitirán propuestas artísticas inéditas, sin distinción de disciplina o técnica, y se valorarán aquellas en las que se destaque una actitud experimental, que supongan nuevos desafíos para el o la artista o colectivo de artistas y que propongan una realización acorde al espacio, tiempos de producción y presupuesto indicados por Fundación Cazadores.

El jurado de selección de los cinco finalistas serán Mariana Obersztern, Maricel Álvarez, Leila Tschopp, Sergio Bazan, Florencia Qualina, Agustina Núñez y Viviana Romay, directora de la Fundación. Estos artistas o colectivos obtendrán un aporte económico para desarrollar su proyecto y exhibirlo en Fundación Cazadores. De esta selección saldrá el proyecto ganador, que será seleccionado por un jurado independiente, y será premiado con un viaje a la Bienal de Venecia de 2024 para el artista con todo pago.

Inscripción hasta el 17 de marzo de 2024. La selección será anunciada en abril de 2024.

___________________

Certamen Nacional de Composición Sinfónica 2023

Se invita a todos los compositores argentinos y naturalizados, con domicilio efectivo en cualquier punto del territorio nacional, a formar parte del nuevo Certamen Nacional de Composición Sinfónica- 2023. Cada autor podrá enviar al concurso una única obra, que deberá ser inédita, sin estrenar y sin premios nacionales o internacionales obtenidos en forma previa. Fecha límite de presentación de obra: 19 de febrero de 2024

Las obras deberán ser remitidas personalmente, por correo certificado, mensajería especializada o personalmente al Ministerio de Cultura de la Nación, Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega” sito en la calle México N° 564, 1º piso – CABA (C.P.: 1097); con el título “II Certamen Nacional de la Composición Sinfónica 2023″.

Los envíos se realizarán bajo seudónimo. Cada copia de las partituras estará identificada por el Título y el seudónimo del autor. El envío deberá contener un sobre cerrado que contenga en el exterior del mismo el Título y el seudónimo de la obra. En el interior de dicho sobre se incluirá la siguiente información: Seudónimo - Nombres y apellidos completos - D.N.I. - Fecha de nacimiento - Dirección postal donde el postulante vive efectivamente - Teléfono/celular de contacto – Email - Curriculum Vitae - Catálogo de obras

___________________

Festival Internacional de Cine Africano de Argentina

Convocamos a directores de cine, realizadores, documentalistas, videoartistas que envíen su material con diversas miradas de África para el Festival Internacional de Cine Africano de Argentina que se realizará en agosto de 2024, en Buenos Aires, Argentina.

Se reciben obras de producción independiente realizadas en países de África o relacionadas con el continente africano, su gente y su diáspora hasta el 29 de febrero de 2024.

Se llevará a cabo en forma híbrida a través de una plataforma digital, disponible únicamente para territorio argentino, y en salas de cine en agosto de 2024 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e itinerancias por el país.

La inscripción para participar del Festival se hace por las siguientes plataformas:

> Filmfreeway y Festhome

> También pueden inscribirse en el formulario > Aquí.

La programación del Festival incluirá secciones competitivas y no competitivas. El material recibido de esta convocatoria también puede formar parte de nuestro Archivo de cine independiente para futuras muestras y ciclos.

::::::::::::::::::::

CURSOS, TALLERES Y CAPACITACIONES

Abre la inscripción a la Clínica 2024 para artistas en formación de Fundación Cazadores

Se encuentra abierta hasta el 25 de febrero la inscripción para Clínica Cazadores, un programa de acompañamiento integral para artistas en formación, a cargo de lxs artistas Leila Tschopp, Agustina Núñez, Sergio Bazán y Florencia Qualina.

El lunes 19 de febrero, a las 18 hs. en Fundación Cazadores (Villarroel 1438) habrá una charla informativa a cargo de lxs docentes y la directora de la Fundación, Viviana Romay.

La Clínica Cazadores para artistas en formación apunta a construir una instancia de intercambio grupal en la que cada artista pueda afinar sus propias estrategias visuales, actualizarlas y hacerlas dialogar con los discursos teóricos y las prácticas de la contemporaneidad.

El Programa se desarrollará del 11 de marzo al 18 de diciembre de 2024 -con receso invernal del 22 de julio al 2 de agosto- y se compone de dos encuentros grupales por semana, por un lado de desarrollo de obra con el seguimiento de un docente; por el otro, encuentros transversales con docentes invitados como Florencia Qualina, Paola Vega, Gaspar Acebo, Valeria Vilar, Débora Pierpaoli, Mirta Kupferminc, Manuel Ameztoy, Jimena Ferreiro, entre otros, en los que se abordarán aspectos teóricos y problemáticas que presenta la contemporaneidad en el arte y su relación con la cultura visual.

En este sentido, se podrán elegir entre encuentros de desarrollo de obra presenciales y virtuales.

· Grupo dirigido por Sergio Bazán. Lunes de 18 a 20.30 hs. Presencial.

· Grupo dirigido por Agustina Núñez. Martes de 18 a 20.30 hs. Presencial.

· Grupo dirigido por Leila Tschopp. Jueves de 18 a 20.30 hs. Presencial.

· Grupo dirigido por Leila Tschopp Martes de 14 a 16.30 hs. Por plataforma Zoom.

Además, todos los miércoles de 18 a 20 hs. se organizarán encuentros transversales presenciales sobre historia del arte, laboratorio artístico con archivos, legados e investigaciones, taller de escritura, arte en espacio público, teoría del arte contemporáneo, taller de experimentación con cerámica, clínica de proyectos y taller de statement y visitas a museos y galerías de arte; mientras que los miércoles, de 14 a 16 hs., se organizarán encuentros virtuales sobre interdisciplina y performance, teoría del arte contemporáneo, artes visuales y dramaturgia, teoría del arte contemporáneo, libro de artista, entrevistas con diversxs invitadxs, talleres de escritura y de statement, curaduría clínica de proyectos.

El programa finaliza con la realización de una muestra grupal curada por cada docente a cargo en sala _imán de Fundación Cazadores, entre diciembre de 2024 y febrero de 2025.

Para postularse, se deberá completar el formulario disponible en www.fundacioncazadores.org.ar. Hay tiempo hasta el domingo 25 de febrero.

______________

Taller Heterónimos

Heterónimos abre las inscripciones para las actividades de 2024: los talleres de escritura, el club de lectura y el curso “La nueva narrativa de América Latina”. Tanto los talleres como el club de lectura tienen una semana de prueba, gratis.

TALLERES DE ESCRITURA

Se hacen todo el año, por Zoom (a veces, con algún asado o picada de por medio). No se escribe en el taller, sino antes. Luego, entre todos, se trabajan la estructura, el perfil de los personajes, los conflictos y la trama. Se comparten convocatorias y premios, y se estimula a los participantes a mandar sus textos a editoriales y revistas, y participar en ciclos y festivales.

Lunes, de 20:00 a 21:30 (hora de Argentina). Coordina Ana Negri./ Martes, miércoles o jueves, de 19:30 a 21:30 (hora de Argentina). Coordina Nicolás Hochman./ Costo: $15.000 por mes para residentes en Argentina, o USD30 desde el exterior.

CLUB DE LECTURA

Una especie de newsletter que funciona como una curaduría de cuatro lecturas actuales, breves y variadas por mes. Una oportunidad para que conozcas distintos autores contemporáneos con tus propios horarios, sin Zoom y de manera económica. Incluye sugerencias de materiales complementarios (otros libros, videos, entrevistas).

Las lecturas de enero van a ser: Sanguínea, en la que la ecuatoriana Gabriela Ponce elabora el registro de un flujo de conciencia y una crisis íntima. El arte nuevo de hacer libros, un ensayo del mexicano Ulises Carrión que propone una manera diferente de pensar la escritura, la lectura y la publicación. Leyden Ltd., una rareza inclasificable de Luis Sagasti, que detona cualquier género conocido. Ayer, una novela de la húngara Agota Kristof que va en línea con su obra maestra: Claus y Lucas.

Costo: $5.000 por mes para residentes en Argentina, USD10 para residentes en otros países. Primera entrega, de prueba, gratis. Coordinan Ana Negri y Nicolás Hochman.

LA NUEVA NARRATIVA DE AMÉRICA LATINA (CURSO ONLINE)

Este curso propone leer una serie de textos de ficción latinoamericana publicados en los últimos quince años, haciendo hincapié en algunas de sus voces disruptivas más fuertes, pero no por eso más representativas. Si bien las lecturas posibles son inabarcables, se van a tomar como muestra dos textos introductorios, y otros ocho publicados por escritores latinoamericanos, de distintas nacionalidades, para utilizarlos como una excusa para leer y discutir qué está pasando hoy con la narrativa en la región. Desde el 5 de febrero. MÁS INFORMACIÓN

_________________

Cursos y talleres de verano en Amigos del Bellas Artes

La Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes ofrece a partir del 23 de enero cursos y talleres por Zoom y también en modalidad presencial (en el Auditorio de Amigos y en Sala Prisma. El ingreso es por Av. Pte. Figueroa Alcorta 2270).

La inscripción ya está abierta. Para ver el detalle de los cursos y datos de contacto, ver este enlace.

__________________

Programa verano 2024 de Entrepalabras

-Partículas en ebullición /Taller de poesía. Coordina: Silvana Franzetti. Cursada: 4 clases asincrónicas y un zoom (de febrero a marzo) / inicio: 16/2

-Interrogue a sus cucharitas / Taller de autoficción. Coordina: Natalia Zito. Cursada: 4 clases asincrónicas (de febrero a marzo) / inicio: 16/2

-NoTanCuento / Taller de escritura de ficción basada en hechos reales. Coordina: Gabriela Saidon. Cursada: 4 clases - 2 asincrónicas y 2 por zoom- (entre febrero y marzo) / inicio: 16/2

-Viajar y contar /Taller de escritura de relatos de viaje. Coordina: Inés Indart. Cursada: 4 clases asincrónicas (de febrero a marzo) / inicio: 16/2

-Palabras en juego / Taller de juegos de escritura. Coordina: Analía Testa. Cursada: 4 clases asincrónicas + 2 zoom (de febrero a marzo) / inicio: 16/2

-Leo para escribir / Taller de escritura de narrativa breve. Coordina: Inés Fernández Moreno. Cursada: 4 clases asincrónicas (de febrero a marzo) / inicio: 16/2

-La vida de las mujeres / Taller de lectura y escritura en torno a esta temática. Coordina: Silvina Marsimian. Cursada: 4 clases sincrónicas por zoom (de febrero a marzo) / inicio: 20/2

Informes e inscripción: escuela@entrepalabras.org / www.entrepalabras.org

___________________

Talleres de teatro en el Centro Ana Frank

De marzo a diciembre, funcionan en la Sala de teatro Ana Frank tres talleres de teatro para niños, adultos principiantes y adultos avanzados. Ya está abierta la inscripción para 2024.

*Sala Teatro Ana Frank. Superí 2639, Buenos Aires

__________________

Taller: Poéticas teatrales en Buenos Aires

El taller plantea abordar diversas poéticas teatrales que tienen lugar al interior de la escena porteña contemporánea. A través de distintas pistas, como los textos dramáticos, los programas de mano, las fotografías y trailers de las puestas en escena, los tratados teatrales y las entrevistas, entre otros registros, se buscará identificar aquellas huellas, distinguibles, solapadas y singulares, que nos dejan nuestros autores.

De esta manera, se verá, entre otros asuntos, cómo se refunda el mito nacional y de qué forma se dialoga con la literatura argentina (Mariano Tenconi Blanco); cómo se reescribe el amor y se recupera al teatro judío (Tamara Tenenbaum); cuál es el propósito de un teatro anti-histórico (Pompeyo Audivert); cómo opera el aparato perceptivo en escena y en la expectación (Compañía Buenos Aires); y de qué manera el espacio escénico determina a la estructura narrativa (Grupo Marea).

El taller se dicta los jueves de 18.30 a 20h, desde el 22 de febrero hasta el 21 de marzo. En Librería Mercurio - Av. Díaz Velez 4193 (Almagro). Docente: Sol Putrino. Arancel total: $15.000. Más info: somosmercuriolibros@gmail.com.

::::::::::::::::::::

INFANTILES

Vamos las plazas

También como parte del ciclo “Verano en la Ciudad”, arrancó “Vamos las Plazas”, con una amplia variedad de espectáculos infantiles propuestas teatrales, circo, magia y baile orientadas a los más chicos.

Serán en total 560 espectáculos libres y gratuitos en 56 parques y plazas porteñas hasta el 22 de febrero, de martes a jueves a las 17 y 19 horas.

Organizado por el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, esta edición 2024 contará con 30 espectáculos por día, divididos en dos por Comuna, cambiando las plazas en algunos casos a partir del 30 de enero.

La programación incluye una amplia variedad de espectáculos dirigidos al público infantil entre los que se destacan Chukrun con una propuesta de circo y magia, El show de Azu y Libroyasos con Clown, Maga Morgana, con una propuesta de magia y muchos artistas más que brindarán a los más chicos un show a pura diversión.

_________________________

Pakapaka estrena Las asombrosas aventuras de la Nave Zamba: ¡Imagínate a los próceres en el presente!

Zamba, Nina y el Niño que lo Sabe Todo quedan al mando de la increíble nave capaz de viajar en el tiempo, mientras que San Martín, Belgrano y Juana Azurduy recorren en el presente diferentes espacios y lugares emblemáticos de la historia argentina.

También se encuentran con chicos y chicas que los ayudan a orientarse. A lo largo de 8 capítulos de 13 minutos, Zamba, Nina y el Niño que lo sabe Todo intentan encontrar a los próceres perdidos para llevarlos nuevamente a la nave.

Durante ese recorrido comparten momentos disparatados con personajes graciosos, música y mucha diversión. Una serie animada en 3D en el espacio ANIMAR-MoCap.

________________

Actividades en el CCK

De miércoles a domingos de 14 a 20h - Tercer piso

El viento en monopatín

Sala 306, Sala de primera infancia

Ronda de juegos - Sábados y domingos de 15.30h a 19.30h

Un espacio para compartir con otros y otras con la amorosidad y el cuidado de personas especializadas en el trabajo con las primeras infancias.

¡A la ronda! Microconciertos

Sábados y domingos 15.30h y 17h

Un primer encuentro con la música en vivo, las vibraciones de los instrumentos y un lugar central para la poesía y el juego.

Sala de cine INCAA

Sala 307, Sala de cine

En el espacio del cine del piso de infancias se podrán disfrutar de una serie de cortos y largometrajes nacionales para toda la familia especialmente curados en asociación con el INCAA.

Espacio Azul

Espacio entre ascensores panorámicos

Un taller para crear y jugar con el universo estético y poético de Azul, el personaje central de nuestro videojuego. En estos talleres de arte en papel se podrá recrear (de forma analógica) los recorridos del videojuego, intervenir y diseñar fondos y vestuarios nuevos. Además, un espacio para disfrutar de nuestra biblioteca, inventar retratos y construir con bloques gigantes.

*CCK. Sarmiento 151

________________________________

Pixar en Concierto

Tras el éxito de ventas de las primeras funciones, el Teatro Colón y Disney anuncian nuevas fechas de Pixar en Concierto, un espectáculo visual y musical que cuenta con la proyección de fragmentos de las icónicas películas de Disney y Pixar y la interpretación en vivo de la Orquesta Académica del Teatro Colón, al mando del maestro Ezequiel Silberstein.

Además, este espectáculo contará con más de doce artistas entre cantantes y bailarines, y reunirá a varios de los personajes más icónicos de Pixar, entre los que se encuentran Buzz Lightyear, Woody y Mérida.

Pixar en Concierto también contará con una función distendida adaptada a las necesidades y preferencias de personas neurodivergentes. Más información próximamente.

Nuevas funciones a la venta

Jueves 22 de febrero, 14:00 y 20:00

Viernes 23 de febrero, 14:00 y 20:00

Sábado 24 de febrero, 14:00 y 20:00

Domingo 25 de febrero, 11:00

Las localidades se encuentran a la venta en la boletería del Teatro Colón, Tucumán 1171, de lunes a sábado de 9:00 a 20:00 horas y los domingos de 9:00 a 17:00 horas. También se pueden adquirir por internet ingresando aquí

*Teatro Colón. Cerrito 628

__________________

Las asombrosas misiones de Zamba y Yazy

Pakapaka, la señal infantil del Estado argentino, y el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires estrenan un nuevo capítulo de la serie de animación Las asombrosas misiones de Zamba y Yazy que estará dedicado al ambientalismo popular.

Desde un futuro cercano pero distópico –en el que los bienes naturales se han agotado, la biodiversidad está en peligro, el aire y el agua se encuentran completamente contaminados–, vendrá Yazy, una chica del futuro que se encuentra con un Zamba ya adolescente, quien le pide que viaje al pasado con la misión de concientizar a los habitantes del planeta para que adquieran nuevos hábitos y reflexionen sobre su manera de actuar.

La serie muestra a Yazy y Zamba, en el presente, vivir diversas aventuras que les enseñarán, a los niños y niñas de todo el país, sobre distintos temas ambientales y, lo más importante, les demostrarán cómo, a través de diversas acciones individuales y colectivas, pueden forjar un nuevo contrato social para una ciudadanía responsable y así transformar el presente para mejorar el futuro.

______________________

Pakapaka y la Red TAL presentan un informe sobre TALi, el consejo de niños y niñas de América Latina 2023

Pakapaka, la señal infantil del Estado argentino, y la Red TAL, que reúne a las televisoras públicas de América Latina, presentan un informe sobre TALi, el consejo de niños y niñas de América Latina sobre la base de su experiencia en este 2023. El documento manifiesta una gran importancia porque se propone conocer la mirada de nuestras infancias sobre los medios de comunicación públicos de la región.

También revela el consumo de medios de comunicación y consumos culturales de las infancias, el tiempo dedicado a la televisión abierta o a jugar a los videojuegos, el que utilizan para navegar en internet en páginas que les gustan o para otras actividades diferentes al consumo de medios y los programas o formatos favoritos. También muestra sus principales preocupaciones: el cuidado de los animales, las causas y consecuencias de la contaminación ambiental, las relaciones entre sus pares y la escuela, los temas sociales que los afectan.

Finalmente, el informe arroja datos que permiten comprender la dinámica y el proceso de trabajo de los consejeros y consejeras, como también el detalle de las reuniones que se llevaron adelante, las estadísticas y una serie de consejos para los creadores o productores de contenidos dedicados a las infancias para abordar en los medios públicos.

_________________

Libroteca

Sábados y domingos en la Usina del Arte. Un lugar mágico para encontrar hermosos libros para toda la familia y almohadones donde disfrutar de ellos. Los libros permiten viajar con la imaginación, conocer nuevos mundos y conectar con las emociones. El acercamiento de los chicos y chicas a los libros, tiene muchísimos beneficios para el desarrollo cognitivo y afectivo. Más información.

*Usina del Arte. Caffarena 1

_______________

* Enviar la información de actividades para esta agenda al mail cultura@infobae.com