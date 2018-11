Sentarse en el sillón Ben Hur, diseñado por Jean-Paul Gaultier para Roche Bobois o en el Sofá Borghese de Noé Duchaufour Lawrance para La Chance o en el Ploum de Ronan&Erwan Bouroullec para Ligne Roset o el banco bajo que creó Philippe Nigro para Hermés, usar la bicicleta eléctrica con accesorios de piel de Philippe Starck que hizo para Moustache o los auriculares que concibió para Parrot, todo esto será posible en el Museo Nacional de Arte Decorativo, en la exposición francesa No Taste For Bad Taste, so Starck, so Bouroullec… so le French Design, cuya traducción al español sería "Sin gusto para el mal gusto". El 5 de octubre la exposición abrirá al público.