Polémica por las canciones creadas con IA que aparecen en repertorios de artistas reales sin su autorización

Un incremento de temas apócrifos atribuidos a artistas legítimos ha puesto en entredicho los sistemas de verificación y protección de derechos en los servicios de distribución digital

El aumento de canciones falsas generadas con inteligencia artificial preocupa a la industria musical y a los artistas

Cada vez hay más casos de canciones falsas que fueron generadas con Inteligencia Artificial (IA) y que acaban colándose en los catálogos de los artistas en las plataformas de streaming, debido al gran parecido de esos temas con la música que componen.

Emily Portman, música folk británica, se llevó una sorpresa en julio cuando recibió el mensaje de un oyente felicitándola por su nuevo álbum, y eso que no ha publicado ninguno desde 2022. En ese momento, descubrió Orca en sus catálogos de Spotify o Apple Music.

“Los títulos de las canciones se parecían a algo que yo podría haber escrito”, cuenta la artista.

“Pero al escuchar con atención, me di cuenta de que se trataba de un álbum generado por inteligencia artificial”, añade.

Emily Portman descubrió un álbum creado por IA en su nombre en plataformas de streaming sin su autorización

Según ella, la IA detrás de Orca se basó en sus álbumes anteriores. “Me perturbó que la gente pensara que yo podría haber sacado eso” o, peor aún, “que les gustara ese álbum” a pesar de la “perfección” artificial de la voz y de unas letras “vacías de sentido”, confiesa.

Emily Portman no logró identificar a los autores del fraude, pero todo apunta a que se hicieron pasar por ella ante una empresa de distribución que sube canciones a internet en nombre de los artistas.

Al otro lado del mundo, en Australia, el músico Paul Bender descubrió este año, en los perfiles de su grupo The Sweet Enoughs, cuatro canciones “horrible y extrañamente malas” que, según el artista, habían sido generadas por IA.

“Toda la industria del streaming funciona sin contraseña ni un sistema de autenticación fuerte” para subir música en línea, explica Bender, indignado.

La sofisticación de la inteligencia artificial dificulta que los oyentes distingan entre música real y generada por máquinas, señala Portman

“Basta con decir: ‘Soy yo’, y añades la canción al perfil de cualquiera. Es el fraude más fácil del mundo”, señala.

Tras hablar del tema en Instagram en enero, Bender, que también es bajista del grupo Hiatus Kaiyote, nominado a los Grammy, recibió “cientos” de mensajes de artistas y oyentes.

El músico australiano ha encontrado numerosos álbumes sospechosos, en particular en los catálogos de artistas fallecidos, como la escocesa Sophie, muerta en 2021.

Al final, decidió lanzar una petición en el sitio change.org para instar a las plataformas a reforzar su seguridad. De momento, recabó más de 24.000 firmas.

“Saqueo musical”

Los temas fraudulentos se suben a las plataformas bajo los nombres de artistas reales “para percibir los derechos de autor asociados”, explica a la Dougie Brown, de UK Music, que representa a la industria británica.

Aunque los ingresos por cada escucha son bajos, pueden aumentar rápidamente, sobre todo cuando los bots los multiplican, añade Brown.

Emily Portman y Paul Bender pidieron a las distintas plataformas que retiraran las canciones fraudulentas, lo que tardó entre 24 horas y ocho semanas, pero no presentaron denuncias.

Aunque algunas leyes protegen a los artistas contra la imitación, especialmente en California, los derechos de autor siguen siendo limitados frente a los riesgos de imitación en otros países, como el Reino Unido.

Los fraudes musicales con IA buscan obtener derechos de autor usando nombres de artistas reales en plataformas digitales

Con la creciente sofisticación de los generadores de música por IA, como Suno y Udio, la mayoría de los oyentes es incapaz de distinguir entre canciones creadas con esta tecnología y las interpretadas por un humano, reveló en noviembre un estudio de Ipsos para la plataforma francesa Deezer.

Así, grupos fruto de la IA, como The Velvet Sundown, acumulan un millón de seguidores en Spotify.

“En la industria musical, la IA acentúa problemas ya existentes como el spam, el fraude y los contenidos engañosos”, indicó el gigante sueco del streaming.

Acusado de falta de transparencia sobre este tema, la empresa anunció recientemente medidas para hacer la plataforma “más fiable y transparente”.

Igual que su competidor Apple Music, afirma trabajar de forma preventiva con los distribuidores e intentar detectar mejor estos fraudes.

A pesar de los riesgos de la IA, artistas como Emily Portman (foto) y Paul Bender continúan apostando por la creatividad y la colaboración humana

A pesar de sus preocupaciones con la IA, Paul Bender y Emily Portman trabajan cada uno en un nuevo álbum.

“Para mí, lo que importa son los vínculos humanos, la creatividad y la colaboración con otros músicos de talento”, apunta la cantante.

Fuente: AFP.

Fotos: Oli Scarff/ AFP.

