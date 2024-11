Continúa el Festival Eterno: literatura y música en el corazón de Palermo

De izq. a der.: Alexandra Kohan, Pedro Mairal, Luciana de Luca (arriba); Santiago Loza, Alejandra Kamiya y Alejandro Tantanian (abajo), protagonistas del Festival Eterno

Hasta el viernes 20 de diciembre, la terraza de la librería Eterna Cadencia en el barrio porteño de Palermo es el escenario del Festival Eterno, un encuentro literario con lecturas, clases abiertas, charlas, lecturas y recitales.

“Es un año complejo, lleno de respuestas negativas. Así que pensé: bueno, hagamos otro festival, esta vez en Eterna. Y, en vez de comprimir todas las actividades en tres días, las distribuimos en un mes. El lema en Filba es que la literatura circule. Yo siempre me pregunto para qué sirve un festival... El otro día leí La utilidad de lo inútil, de Nuccio Ordine, que me dio, de algún modo, una respuesta. [...] En algún punto los festivales, así como el trabajo de un montón de bibliotecas, editoriales, escritores y promotores de lectura, todo ese trabajo silencioso puede parecer inútil o pequeño desde un punto de vista mercantil, y esto si no se considera que el libro sí que genera una industria, dice Pablo Braun, fundación de la librería y presidente de Fundación Filba acerca de su búsqueda y expectativa en torno a este evento.

Algunos de los autores que participarán de este festival serán Pedro Mairal, Alexandra Kohan, Sergio Olguín, Alejandra Kamiya, Diego Golombek, Luciana de Luca, entre muchos más. Los lunes hay clases abiertas, los martes bitácoras, los miércoles se desarrolla un ciclo de conversaciones los jueves están programadas actividades de distintas editoriales y los viernes cierran la semana con recitales y lecturas.

Diego Golombek inauguró las Charlas Magistrales de los lunes

Programación semanal del Festival Eterno

Lunes de Charlas Magistrales. Destacados escritores, dramaturgos y científicos realizan una clase sobre temas que vienen estudiando y leyendo desde hace mucho tiempo. Para presenciar estas charlas, se requiere inscripción anticipada. El lunes 2/12 Alejandro Tantanian volverá sobre el libro Tres clases para intentar un diálogo con los muertos, y el lunes 9, Alejandra Kamiya acercará a Oriente a través de la literatura japonesa.

Martes de Conversaciones Urgentes. En tiempos de reconfiguraciones, reformulaciones y debates profundos sobre temas cruciales, la premisa es conversar, debatir y develar la trama. Los temas elegidos son la noción de libertad y de acceso a la cultura; la censura en los ámbitos escolares; los derechos autorales; el periodismo y las formas de comunicar, y la urgencia medioambiental serán algunas de los temas a abordar en el ciclo que es moderado por la periodista Flavia Pittella.

Miércoles de Bitácoras. Las clásicas Bitácoras del Filba invita a dos autores que viven una experiencia juntos y la reflejan a través de su escritura más personal. Tomás Downey, María Gainza y Tamara Tenenbaum, entre otros, compartirán sus impresiones luego de paseos por la rambla de Montevideo o cuál es la adrenalina que se siente al ir al Hipódromo.

Jueves de Cata de Libros. Quienes escriben son, ante todo, lectores voraces. La invitación es a escuchar a escritores y escritoras a repasar cuáles son las constelaciones literarias y lecturas que rodearon la escritura de sus últimos libros. Alexandra Kohan, Luciana de Luca y Betina Keizman trazarán el mapa de lecturas que son territorio y frontera de sus libros El sentido del humor, El amor es un monstruo de dios y El diablo Arguedas, respectivamente. En el mismo marco, Pedro Mairal y Rafa Otegui convidarán un experimento creativo en vivo, en la invención de una canción en vivo a partir de palabras y propuestas del público. Las catas son con inscripción previa.

Las Charlas Urgentes estarán moderadas por Flavia Pittella

Viernes de Lecturas + Música. El cierre de la semana propone un encuentro de lecturas entre dos editoriales amigas con un cruce de improvisación musical. Concreto y Bosque Energético, lo harán este viernes 29 de noviembre; un colectivo de pequeñas editoriales independientes nucleadas por Impulso Editorial de la Ciudad serán protagonistas el 6 de diciembre. Y el lunes 13, será el turno de Eterna Cadencia Editora y Blatt & Ríos.

Festival Eterno, día x día

Jueves 28 de noviembre , a las 18:30. #EspecialPremioFMF - Luciana de Luca comparte las constelaciones literarias que rodean a El amor es un monstruo de dios . Requiere inscripción previa.

Viernes 29 de noviembre , a las 18:30. Bosque Energético + Concreto Editorial . Con Santiago Loza , Tania Dick , Eugenia Pérez Tomas , Catalina Reggiani , Consuelo Iturraspe , Tali Goldman . Canciones: Mäcä Monä Mu .

Lunes 2 de diciembre , a las 18.30. Un diálogo con los muertos. Alrededor del libro Tres clases de Alejandro Tantanian . Requiere inscripción previa.

Martes 3 de diciembre , a las 18.30. Periodismo y formas de comunicar en este contexto. Fake news, verdad y post verdad, con la participación de Guadalupe Nogués , Tomás Balmaceda y Ana Prieto .

Miércoles 4 de diciembre , a las 18:30: Un día en las carreras . Con Lloyds y Feda Baeza .

Jueves 5 de diciembre , a las 18:30. #EspecialPremioFMF . Abel Gilbert comparte las constelaciones literarias que rodean su libro La audición . Requiere inscripción previa.

Viernes 6 de diciembre, a las 18:30. Jam de Escritores. Lectura colectiva de narrativa y poesía. Editoriales que participan: Híbrida + Qeja + Hexágona + Limbo. Lectura coorganizada con Impulso Editorial del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

Las actividades del Festival Eterno, organizado por Filba y Eterna Cadencia, son abiertas y gratuitas a excepción de las que requieren inscripción previa. El ingreso es por orden de llegada hasta colmar la capacidad de la terraza.

[Fotos: Gentileza prensa Fundación Filba y archivo (Agustín Brashich/Ticmas)]