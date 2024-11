Vuelve Trump: ¿vuelven los bestsellers políticos?

Vuelve Trump ¿y con él una nueva oleada de bestsellers políticos? En la foto, "Fire and Fury: Inside the Trump White House", de Michael Wolff (Foto: AP / Alastair Grant)

Mientras espera el regreso de su tío distanciado a la Casa Blanca, Mary Trump no espera que ningún libro futuro tenga tanto éxito como los libros reveladores de su primer mandato, como Fire and Fury, que vendió millones de copias, o su propio éxito de taquilla, Too Much and Never Enough.

“¿Qué más hay que aprender?”, dice. “Y para la gente que no lo sabe, los libros ya se han escrito. Ahora todo está realmente a la vista de todos”.

Para los editores, los años presidenciales de Donald Trump fueron una época de ventas extraordinarias de libros políticos, ayudados en parte por las amenazas legales de Trump y sus tuits indignados. Según Circana, que rastrea alrededor del 85% del mercado de libros de tapa dura y rústica, las ventas del género casi se duplicaron entre 2015 y 2020, de alrededor de 5 millones de copias a alrededor de 10 millones.

Además de los libros de Wolff y Trump, otros bestsellers incluyeron A Higher Loyalty del exdirector del FBI James Comey, The Room Where it Happened del exasesor de seguridad nacional John Bolton y Fear de Bob Woodward. Mientras tanto, las ventas de ficción distópica también aumentaron, lideradas por “A Handmaid’s Tale” de Margaret Atwood, que fue adaptada en una serie premiada de Hulu.

Pero el interés ha vuelto a caer a los niveles de 2015 desde que Trump dejó el cargo, según Circana, y los editores dudan que vuelva a alcanzar un pico tan alto. Los lectores no solo mostraron poco interés en los libros del presidente Joe Biden y su familia o sobre ellos, sino que incluso parecieron menos entusiasmados con los lanzamientos relacionados con Trump. Who Could Ever Love You de Mary Trump y War de Woodward fueron populares este otoño, pero ninguno ha igualado las ventas de sus libros escritos durante la primera administración Trump.

Una colección de libros sobre el presidente Donald Trump, de izquierda a derecha: "Siege" de Michael Wolff, "Devil's Bargain" de Joshua Green, "Where Law Ends" de Andrew Weissmann, "A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership" de James Comey, "Fire and Fury: Inside the Trump White House" de Michael Wolff, "Rage" de Bob Woodward, "Too Much and Never Enough" de Mary L. Trump, "Disloyal" de Michael Cohen, "Donald Trump V. The United States" de Michael S. Schmidt, "Battlegrounds: The Fight to Defend the Free World" de H. R. McMaster y "Wicked Game" de Rick Gates (Foto: AP)

“Hemos estado allí muchas veces, con todos esos libros”, dice el editor de HarperCollins, Jonathan Burnham, sobre los diversos libros reveladores de Trump. Agregó que aún ve un mercado para al menos algunos libros de Trump —quizás analizando las recientes elecciones— porque “hay un público general, serio e inteligente, que no está alineado políticamente de manera estricta”, y que recibiría con agrado “una voz inteligente”.

En los días posteriores a la victoria de Trump, El cuento de la criada y 1984 de George Orwell volvieron a las listas de los más vendidos, junto con obras más contemporáneas como Sobre la tiranía de Timothy Snyder, un bestseller de 2017 que amplió una publicación de Facebook que Snyder escribió poco después de que Trump derrotara a Hillary Clinton. Los libros que atraen a los lectores pro-Trump también aumentaron, incluidos los escritos por los elegidos del gabinete: El verdadero Anthony Fauci de Robert F. Kennedy Jr. y “La guerra contra los guerreros de Pete Hegseth, y Hillbilly Elegy del vicepresidente electo J.D. Vance, sus memorias de 2016 que han vendido cientos de miles de copias desde que Trump lo eligió como su compañero de fórmula.

Las memorias de la primera dama Melania Trump, Melania, salieron en octubre y han estado en lo alto de las listas de los más vendidos de Amazon.com durante semanas, incluso cuando los críticos encontraron que contenía poca información de interés periodístico. Según Circana, ha Vendió más de 200.000 ejemplares, una cifra que no incluye los libros vendidos directamente a través de su sitio web.

“El libro de Melania ha tenido un rendimiento extraordinario, mejor de lo que pensábamos”, dice James Daunt, director ejecutivo de Barnes & Noble. “Después del día de las elecciones, vendimos todo lo que teníamos”.

Un cliente mira una copia de "Fire and Fury: Inside the Trump White House" de Michael Wolff mientras sale a la venta en una librería en Londres, el martes 9 de enero de 2018. (Foto AP / Alastair Grant)

Los libros conservadores se han vendido de forma constante a lo largo de los años, y varias editoriales (la más reciente, Hachette Book Group) tienen sellos dedicados a esos lectores. Las editoriales esperan que al menos algunos libros críticos lleguen a las listas de los más vendidos, aunque sólo sea por la tradición del mercado editorial de favorecer al partido que no está en el poder. Pero la naturaleza de cómo serían esos libros es incierta. Tal vez un exmiembro de la Casa Blanca se pelee con Trump y escriba unas memorias, como Bolton o el ex abogado de Trump Michael Cohen, o tal vez algunas de sus iniciativas planeadas, ya sea la deportación masiva o el procesamiento de sus enemigos políticos, conduzcan a trabajos de investigación.

Es dudoso que se publique un nuevo Fire and Fury, ya que el original solo fue posible porque Wolff disfrutó de un acceso extraordinario, al pasar meses cerca de Trump y su personal de la Casa Blanca. Miembros del equipo actual del presidente electo ya emitieron un comunicado diciendo que se negaron a hablar con Wolff, y llamaron al autor un “conocido vendedor de noticias falsas que rutinariamente inventa situaciones, conversaciones y conclusiones que nunca sucedieron”.

Un publicista de Wolff dijo que se negaba a hacer comentarios.

Woodward, quien entrevistó extensamente a Trump para el bestseller de 2020 Rage, dijo a The Associated Press que había escrito tanto sobre Trump y otros presidentes que no estaba seguro de qué haría a continuación. No descarta otro libro sobre Trump, pero eso dependerá en parte del presidente electo, de cuánto “pierda el control”, dijo Woodward, y de cuán lejos sea capaz de llegar.

“Él quiere ser el presidente imperial, donde puede decidir todo y nadie se interpondrá en su camino”, dijo Woodward. “Se ha topado con algunos obstáculos en el pasado y puede que haya más obstáculos. No sé qué pasará. Estaré observando y haciendo algunos reportajes, pero todavía no he decidido nada”.

Libros expuestos bajo un cartel en la librería Harvard Book Store, el jueves 9 de marzo de 2017, en Cambridge, Massachusetts (Foto AP / Elise Amendola)

Los 5 libros más vendidos relacionados con Trump, según Circana

1. Too Much and Never Enough, de Mary Trump: 1.248.212 copias

2. Fire and Fury, de Michael Wolff: 936.116 copias

3. Fear, de Bob Woodward: 872.014 copias

4. The Room Where It Happened, de John Bolton: 676.010 copias

5. Rage, de Bob Woodward: 549.685 copias

Estas cifras representan las ventas totales proporcionadas por Circana, que rastrea alrededor del 85% del mercado impreso y no incluye las ventas de libros electrónicos o audiolibros.

