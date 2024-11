Qué leer esta semana: lo nuevo de Alessandro Baricco, la menopausia y claves financieras cotidianas

Tres libros para leer y escuchar esta semana y agregar a la biblioteca digital

Cada semana es una nueva oportunidad para desconectarse y perderse en una lectura que nos haga olvidar la rutina. Sin embargo, hallar el libro perfecto no siempre es sencillo. Entre tantas opciones y tan poco tiempo, encontrar esa obra que nos regale un momento de calma puede ser todo un desafío.

Infobae Cultura hizo una selección de tres títulos esenciales para comenzar a leer y escuchar. Y con una ventaja: aprovechar los precios convenientes en sus versiones de libro electrónico y audiolibro.

En esta recomendación, la última novela del reconocido escritor y dramaturgo italiano, Alessandro Baricco; de la ensayista y escritora Mónica Yemayel; y de la especialista en finanzas y creadora de @Mujer_Financiera, Sabrina Castelli. Además, un bonus track gratis imperdible con claves tratar con personas difíciles.

“Abel”, de Alessandro Baricco (Audiolibro)

Ocho años después de su última novela, el escritor y dramaturgo italiano, Alessandro Baricco, regresa con Abel, una obra que toma la estructura del western para abordar temas filosóficos y espirituales. El protagonista, Abel Crow, es un joven sheriff de 27 años cuyas habilidades como tirador le dieron una reputación legendaria. Pero ni siquiera su famoso disparo “el Místico”, un doble tiro cruzado con ambas manos, lo salva de enfrentarse a las dudas más profundas sobre el sentido de su vida.

Acompañado por personajes singulares, Abel se adentra en un viaje interior. Entre ellos están su enigmática novia, que va y viene de su vida sin avisos; sus hermanos, tan diversos como un predicador, un minero, un cartero trastornado y una visionaria; y las mujeres indias, que le ofrecen la sabiduría de la tradición ancestral. Estos vínculos lo llevan a desafiar su comprensión de la causa y el efecto, mientras la narrativa fragmentada se despliega en veintisiete capítulos que construyen una imagen multifacética de su identidad en transformación.

Con Abel, Baricco reformula el western, y traslada la noción de frontera a un ámbito interno. Los paisajes del género –desiertos abrasadores, aldeas indígenas, pueblos con su banco y saloon– reflejan el conflicto entre lo físico y lo metafísico, entre vida y muerte.

“Mujeres que ya no sangran”, de Mónica Yemayel

Mujeres que ya no sangran, de Mónica Yemayel, ofrece una mirada descarnada sobre la menopausia, una etapa invisibilizada en las conversaciones cotidianas y de la que se habla poco o nada. La palabra misma parece prohibida: se evita en charlas familiares, en reuniones de trabajo y entre amigos. Sin embargo, los síntomas no pueden ignorarse, y muchas mujeres descubren al llegar a esta etapa que no tienen información ni saben dónde buscar ayuda.

Yemayel desafía el discurso dominante que minimiza la menopausia como una fase que debería “disfrutarse” o verse como una “oportunidad para mirarse a sí misma”. En cambio, revela la realidad de muchas mujeres, marcada por la incomprensión, el desinterés médico y una expectativa social que no coincide con su experiencia. Frente a ese contraste, la angustia se vuelve una respuesta común. La autora expone sin concesiones las presiones sociales, los estereotipos y las respuestas médicas insuficientes.

A través de decenas de testimonios y con una prosa cuidada y honesta, Yemayel explora las facetas complejas, a menudo ignoradas, de esta etapa por la que atraviesa la mitad de la población mundial. Mujeres que ya no sangran es una obra sincera y valiente, que ofrece a sus lectoras una voz informada y empática, lejos de los relatos idealizados y las soluciones superficiales.

“Hablemos de dinero”, de Sabrina Castelli

En Hablemos de dinero, Sabrina Castelli, creadora de @Mujer_Financiera, ofrece una guía práctica y accesible para quienes buscan tomar control de sus finanzas y construir un futuro económico sólido. Basado en un método probado por miles de mujeres de Latinoamérica, el libro es un recurso esencial para reducir deudas, planificar ahorros y proteger el capital personal.

La autora propone una mirada profunda y honesta sobre cómo nuestra relación con el dinero está marcada por emociones y patrones familiares. Castelli invita a identificar y dejar atrás aquellos hábitos de consumo impulsivo y “gastos hormiga” que frenan el crecimiento patrimonial. A través de estrategias claras, enseña a establecer objetivos financieros, organizar metas de ahorro y diseñar un plan de inversión que potencie los ingresos a largo plazo.

Para Castelli, el bienestar financiero no es solo cuestión de números, sino de autoconocimiento y empoderamiento. Con un tono cercano y consejos concretos, Hablemos de dinero se convierte en una herramienta fundamental para lograr independencia económica y alcanzar la tan deseada estabilidad.

Bonus track: “60 secretos para tratar con personas difíciles” (Gratis)

El libro 60 secretos para tratar con personas difíciles ofrece una guía práctica para afrontar los desafíos que implican las relaciones con personas conflictivas. Desde familiares y amigos hasta colegas y superiores, todos podemos encontrarnos rodeados de individuos que, con su negatividad o actitudes desgastantes, generan incomodidad y agotamiento. El libro brinda herramientas para identificar los rasgos problemáticos y los indicadores de relaciones difíciles, así como estrategias para enfrentar y gestionar mejor esos vínculos.

Con un enfoque claro y directo, el texto detalla una serie de consejos y tácticas, como aprender a poner límites, manejar la frustración y mantener el control sobre las propias emociones. Entre sus claves prácticas, también se abordan temas como la autoafirmación, el desarrollo de la confianza y el poder de tomar perspectiva. Además, el libro incluye reflexiones y ejercicios para trabajar en uno mismo y así crear un entorno menos vulnerable a las actitudes tóxicas de los demás.

Para quienes buscan mejorar su bienestar y reducir el impacto de personas difíciles en su vida cotidiana, esta obra se presenta como un recurso valioso. A través de preguntas para reflexionar y sugerencias prácticas, el libro invita a construir relaciones más saludables y ofrece apoyo para lograr un equilibrio emocional en la convivencia diaria.