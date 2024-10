Liam Payne tuvo que aprender a boxear para defenderse del bullying: lo que cuenta la biografía no autorizada

One Direction: Biografía no autorizada fue la primera biografía del grupo inglés integrado por Liam Payne, Niall Horan, Zayn Malik, Harry Styles y Louis Tomlinson. Es un libro digital que reúne anécdotas y experiencias de cada uno de los cinco jóvenes desde su niñez, pasando por su etapa escolar y sus primeros amores. La pasión por la música pero también las relaciones que los hicieron quienes son.

Payne, que murió trágicamente en Buenos Aires este miércoles, mostraba ahí su lado más luminoso pero también sus conflictos, como que sufrió bullying en la escuela. También habla de sus carácter enamoradizo y hasta de su complicado nacimiento.

Se trata de un libro electrónico que ahora se puede descargar gratuitamente de Bajalibros. Aquí una parte del capítulo dedicado a Liam Payne

Liam

Liam James Payne nació un día soleado, el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, un pueblo en West Midlands, Inglaterra. Y aunque fue un día lleno de felicidad para su mamá Karen y su papá Geoff, también fue difícil: a los doctores les costó mucho hacerlo reaccionar.

Es que Liam nació tres semanas antes de lo esperado, y eso hizo que Liam tuviera que lidiar con algunos problemas de salud durante los primeros cuatro años de su vida. Esos primeros tiempos tuvo que pasársela en hospitales, haciéndose pruebas para ver qué era lo que tenía. Fue así que, cuando estaba por cumplir 5, descubrieron que uno de sus riñones no funcionaba bien.

Desde entonces, tuvieron que darle una enorme cantidad de inyecciones para solucionar su problema. Lo más curioso es que, aunque hoy está bárbaro, todavía tiene este problema y tiene que llevar una alimentación saludable para sentirse bien. Pero, aunque el inicio de su vida fue dificil, Liam aprendió a lidiar con esta dificultad gracias al apoyo y el cuidado de su familia, que siempre está a su lado.

La ficha de Liam Payne en el libro

Su papá fue siempre su ídolo. Como trabajaba construyendo aviones, Liam imaginó que era como estar rodeado de Legos gigantes, algo que desde chico le encanta. Durante muchos años pensó en seguir sus pasos si no triunfaba como cantante, lo que por suerte no pasó.

También son una parte muy importante de su vida sus dos hermanas, Ruth y Nicola, que por ser el único varón de la familia lo re malcrían. “Siempre me llevé mejor con Ruth, pero creo que es porque Nicky, por ser la más grande, tenía que cuidarnos en lugar de jugar con nosotros. Hoy por hoy, Ruth y yo somos muy parecidos y a los dos nos gusta el arte, mientras que Nicola es más de irse de fiesta”.

Lo cierto es que, de chico, Liam era un poco revoltoso y travieso. Empezó el jardín en un lugar que se llamaba Collingwood, y se portaba re mal: sus papás tenían que ir al menos una vez por semana a hablar con la directora por su mala conducta. “Me divertía hacer guerra de agua o treparme por los techos para recuperar mis pelotas de fútbol”.

Con el paso de los años, Liam se fue calmando ya que enfocó toda su energía en el deporte. Cuando entró a la primaria, había crecido mucho, e intentó ingresar en todos los equipos del cole, pero siempre lo rechazaban. Hasta que un día se le ocurrió competir por un puesto en el equipo de atletismo y tuvo el primer lugar!!!

Seguidores de One Direction se reunieron en México tras la muerte de Payne. (REUTERS/Henry Romero)

Así fue como correr se volvió su pasión. “Cuando le gané al capitán de mi equipo, todos creyeron que había hecho trampa. Pero, a la semana siguiente, corrimos la misma carrera y le volví a ganar, y ahí todos supieron que en verdad podía correr”. Desde entonces, se levantaba todos los días a las 6 de la mañana para entrenar, y gracias a su esfuerzo llegó a competir contra otros chicos mucho más grandes, ¡y vencerlos!!

Fue uno de los mejores atletas de los equipos de Wolverhampton y Bilston y, por tres años seguidos, fue uno de los tres corredores más importantes de su edad de todo Inglaterra.

Durante toda la primaria, los deportes fueron su principal hobbie. Se unió al equipo de básquet de su colegio, pero no le fue tan bien como esperaba y, aunque hoy parezca increíble, Liam fue víctima del bullying: “Los otros chicos me burlaban porque yo tenía ropa deportiva muy canchera, que me había comprado en los Estados Unidos, y decían que era agrandado por eso. Se aprovechaban porque yo sólo tenía 12 años y ellos eran más grandes que yo”.

Entonces, Liam tuvo que encontrar un modo de defenderse. Por suerte, una de sus hermanas salía con un chico que se llamaba Martin, que hacía boxeo, así que sus papás le sugirieron que entrenara con él para aprender a cuidarse. Lo bueno es que este deporte también le encantó y se re enganchó: iba todas las tardes a un gimnasio donde era el único chico!! “Aunque me quebré la nariz y siempre volvía a casa con algún moretón, el boxeo me dio mucha confianza en mí mismo y me ayudó a estar más calmado”.

La historia es más larga. Se sigue en One Direction: Biografía no autorizada, disponible en este enlace.