Cinco espectáculos internacionales imperdibles del Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires

"Vivaldiana", espectáculo del Spellbound Contemporary Ballet de Italia.

El Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA) 2024 inicia este jueves con una programación que vincula la siempre activa escena teatral porteña con notables espectáculos internacionales. En ese sentido hasta el domingo 27, se presentarán 20 shows de artistas y compañías de España, Francia, Reino Unido, Canadá, Italia, Croacia, Alemania, Corea del Sur y Japón.

Esta es una selección de cinco obras que se presentarán esta semana en Buenos Aires, una oportunidad única de presenciar narrativas y estéticas de danza y teatro que se presentan por única vez en una ciudad que se jacta de su impactante programación teatral semanal. En medio de las muy buenas propuestas nacionales en cartelera, estos son cinco shows que dejarán huella en el público argentino que asista al Festival.

Between me and you (Canadá)

Heide Strauss, bailarina y coreógrafo canadiense

La coreógrafa Heidi Strauss, reconocida por su talento para comunicar a través del cuerpo, explora en su obra momentos fugaces de conexión colectiva. Ella profundiza en sus propios archivos personales y en lo físico, moviéndose entre la incertidumbre y la apertura, para capturar esos espacios esenciales. Con una coreografía elegante y un escenario despojado de adornos, invita al público a reconectarse con lo fundamental.

Esta obra que abarca teatro, danza y performance, explora los vínculos, el paso del tiempo y la memoria. Es una meditación relacional sobre la importancia de escucharnos a nosotros mismos y entre nosotros, una experiencia que sucede “entre tú y yo”, y que termina por reconfigurar el rol del espectador para fomentar una conexión más profunda.

* Funciones: viernes 25 a las 22 hs. y sábado 26 a las 17 hs. en Dumont 4040 (Santos Dumont 4099).

Vivaldiana (Italia)

La obra del coreógrafo Mauro Astolfi se inspira en la música de Vivaldi para este espectáculo

El nuevo espectáculo de la compañía Spellbound Contemporary Ballet -una de las compañías italianas más relevantes de este tiempo- trabaja en una reinterpretación del universo de Antonio Vivaldi, integrando algunas características de su personalidad rebelde y poco convencional. A partir de este concepto, el coreógrafo Mauro Astolfi tradujo en movimiento algunas obras del músico y compositor veneciano, para retratar el talento y la capacidad de reinventar, durante su vida, la música barroca.

Vivaldi desafió las convenciones y límites de su tiempo. A partir de esta premisa, Astolfi reelaborar esa arquitectura musical y propone devolver a sus obras una singularidad que sirviera de inspiración para una investigación coreográfica. La propuesta busca combinar de manera armoniosa los aspectos artísticos con las facetas humanas más histriónicas y a veces excéntricas del “cura rojo”, considerado el primer músico que compuso con la intención de estimular el gusto del público en lugar de simplemente complacerlo.

La obra es producida por la compañía Spellbound, fundada en 1994 por el propio Astolfi, y que desde 1996 cuenta con la colaboración de Valentina Marini, quien impulsó la internacionalización del grupo.

* Función: domingo 20 a las 20 hs. en el Teatro Coliseo (Marcelo T. de Alvear 1125).

L’après-midi d’un foehn (Francia)

Phia Ménard, artista, bailarina y coreógrafa francesa

La polifacética artista Phia Ménard, fundadora de la compañía Non nova, es reconocida por haber sido de la inventora del “inmalabarismo complementario de los elementos”. Aquí presenta una aproximación creativa e intelectual que gira en torno a la transformación, erosión y sublimación de materiales naturales como hielo, agua, vapor o viento, y sus efectos sobre los comportamientos humanos, tanto físicos como psíquicos. Siguiendo el principio de non nova, sed nove (nada nuevo, sino visto de otra manera), la artista concibió esta performance para el Museo de Historia Natural de Nantes en 2008.

Con esta obra, Ménard busca explorar el transcurso de la historia de la humanidad, a través de sus procesos de creación y destrucción, ofreciendo una perspectiva diferente sobre la interacción entre el hombre y la naturaleza.

La performance, sorprendente y profunda, consiste en una turbina dirigida por la protagonista que crea un vórtice en el que se mueven y bailan. Moviéndose al compás de la pieza de Debussy “La tarde de un fauno”, propone una profunda reflexión sobre el destino de nuestros objetos de consumo y los espectadores son invitados a reflexionar sobre su propia gravedad, y la posibilidad de dejarse flotar en libertad.

* Funciones: viernes 25 y sábado 26 a las 16, 18 y 20 hs. en la Sala A del Centro Cultural San Martín (Sarmiento 1551).

LIFE. A Love Letter to Merce Cunningham (Reino Unido)

“Hemos pasado tres décadas observando e inspirándonos en el trabajo de Merce Cunningham. En el fondo de nuestras mentes, siempre estuvo la idea: ¿Y si Merce hubiera coreografiado malabares?”, así comienza el manifiesto del espectáculo que dirige el artista británico Sean Gandini, con la asistencia de la artista de circo y ex campeona finlandesa de gimnasia rítmica Kati Ylä-Hokkala.

“¿Es posible crear algo que, aunque claramente tenga sus raíces en el universo de Cunningham, sea un vector hacia otro mundo? Algo nuevo que retenga la esencia del original, algo que no habría existido sin la fuente pero que también tenga su propia razón de ser”, continúa el texto de presentación de este espectáculo inspirado en el célebre bailarín estadounidense, figura imprescindible y leyenda de la danza contemporánea.

El resultado es un homenaje al maestro de la abstracción y se nutre de sus principios de composición, como el azar y el movimiento puro, al mismo tiempo que reinventa nuevas arquitecturas en el espacio y un universo singular. Pelotas, aros y mazas forman parte de un espectáculo lúdico y original.

* Funciones: jueves 24, viernes 25 y sábado 26 a las 20 hs. en el Teatro Coliseo (Marcelo T. de Alvear 1125).

Genesis Revisited (Argentina, Italia)

El actor, director y escritor argentino Leonardo Kreimer

Esta es una combinación de tradición e innovación de las artes escénicas y musicales de Italia y Argentina, que ofrece una interpretación contemporánea de la alegoría bíblica del Génesis. La obra se aparta de los enfoques tradicionales para explorar nuevos horizontes, tomando como base una de las notas del libro La exégesis de Philip K. Dick, lo que refleja la intención de reinterpretar un tema clásico desde una perspectiva moderna, propia del autor de ciencia ficción.

Esta elección aporta un elemento de misterio y fascinación, e invita al público a reflexionar sobre las implicancias del Génesis en un contexto actual, al tiempo que desafía las nociones convencionales para abrir nuevas vías de exploración artística y filosófica.

Los italianos Danilo Rea (pianista) y Martux_M (alias del músico y productor electrónico Maurizio Martusciello) junto al dramaturgo y director argentino Leonardo Kreimer, crearon una experiencia inmersiva que envuelve todos los sentidos e al público a “escuchar con los ojos”.

Función: domingo 27 a las 20 hs. en el Teatro Coliseo (Marcelo T. de Alvear 1125).

[Fotos: prensa FIBA 24]