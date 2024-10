Para Han Kang, el momento en que le anunciaron el Nobel de Literatura fue “irreal”

Han Kang durante su primer discurso público luego de ganar el Nobel de Literatura, en la ceremonia de entrega del premio Pony Chung, en Seúl

La escritora surcoreana Han Kang realizó su primera declaración pública luego de haber recibido el Premio Nobel de Literatura 2024. Durante la ceremonia en que recibió un galardón de la Fundación Pony Chung, expresó el deseo que su vida cotidiana “no cambie demasiado”. Además, compartió sus planes de publicar una nueva novela en la primera mitad de 2025.

En su discurso, Kang describió el momento en que fue informada sobre el Nobel como “irreal”, y relató que solo después de verificar la noticia, tomó conciencia del logro. “Cuando se me informó por parte del comité del Nobel, no parecía real, y simplemente traté de continuar manteniendo una conversación normal”, dijo la escritora sobre el momento en que tuvo constancia del galardón. “Fue después de colgar el teléfono y al comprobar las noticias cuando emergió una sensación de realidad”.

“Hice una celebración tranquila esa noche”, reveló Kang se describió como “una persona que se conecta con el mundo a través de su escritura” y afirmó que planea seguir escribiendo para encontrarse con sus lectores mediante sus libros. También reveló que está trabajando en una nueva novela, proyecto que comenzó la pasada primavera del hemisferio norte. “Pero como mis propias predicciones sobre el tiempo para completar una novela siempre han sido erróneas, es difícil para mí señalar un periodo concreto”, comentó irónicamente.

Han Kang posa junto a Chung Mong-gyu, presidente de Pony Chung Foundation Choo Sun-hoe, director de la misma fundación. Seúl, 17 de octubre de 2024

Ganar el Nobel fue “un momento de alegría y agradecimiento”, recordó Han. “La semana pasada, llena de tanta gente compartiendo mi alegría como si fuera la suya propia, será recordada como una experiencia especial y conmovedora para mí”, afirmó.

“Sin embargo, como siempre ha ocurrido, sospecho que a medida que escriba, se me ocurrirán ideas para más libros, y nunca dejaré de pensar en los libros que quiero escribir”, dijo. “Esto hace que me preocupe la posibilidad de no poder morirme como es debido, siempre perseguida por el pensamiento de los tres próximos libros que quiero escribir”, manifestó.

Desde el pasado jueves, cuando se anunció el Nobel de Literatura, Kang solo se había pronunciado públicamente en unas breves declaraciones recogidas por la Fundación Nobel y en una escueta entrevista concedida a la cadena pública sueca SVT. Según comunicó su padre, el también autor Han Seung-won, había decidido no hacer ninguna aparición mediática ni participar en celebraciones con motivo de ese galardón mientras haya guerras en el mundo.

El escritor irlandés John Banville, retratado en Barcelona en 2019

“(Han Kang) me dijo: ‘Con la guerra intensificándose y con personas muriendo cada día, ¿cómo podemos tener una celebración o una conferencia de prensa?’”, anunció el escritor de 85 años. Esta actitud generó algunas críticas, la más notoria de ellas provino del escritor irlandés John Banville, quién calificó esa decisión como “idiota e infantil”. “Ella hizo el ridículo”, dijo en Madrid el martes en el Museo del Prado de Madrid, donde participa de la Residencia Internacional de Escritores “Escribir el Prado”.

“Los artistas tienen la responsabilidad de ser responsables en el mundo y no hacer declaraciones estúpidas, no ser infantiles ni ser indulgentes consigo mismos”, añadió Banville. “Somos seres humanos comunes y corrientes como todos los demás, pero representamos un gran proyecto humano que es un proyecto de arte, y nos corresponde a nosotros mantenerlo”, afirmó.

Según Banville, los escritores no tienen que “ser solemnes”, pero sí “ser serios”. Con típico humor sardónico británico, remató: “Ya me he condenado a la controversia” luego de emitir estas opiniones.

Los libros de Han Kang son furor en Corea del Sur: se vendieron más de un millón de ejemplares en una semana

La Academia Sueca otorgó el Nobel de Literatura a Kang por su “intensa prosa poética que confronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana”. Desde el anuncio, las ventas de sus libros crecieron exponencialmente, con más de un millón de ejemplares vendidos -entre ejemplares físicos y libros electróicos, solo en Corea del Sur.

El dato fue revelado por la agencia de noticias francesa AFP, luego de chequear el dato en tres importantes librerías y minoristas del país orienta, Kyobo, Aladin y YES24. “Hay una venta sin precedentes de los libros de Han Kang. Es algo nunca visto”, declaró Kim Hyun-jung, portavoz de la librería Kyobo.

La librería online Aladin indicó que la venta se multiplicó por 1.200 en comparación con el mismo periodo del año pasado y además impulsó la compra de obras de otros autores surcoreanos.

Con información de: EFE y AFP

[Fotos: Yonhap via REUTERS; EFE/Marta Pérez/Archivo; REUTERS/Kim Soo-hyeon]