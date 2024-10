¿Fue falso el “Gran Despertar”?: una nueva lectura sobre el mundo Woke

“We Have Never Been Woke: The Cultural Contradictions of a New Elite”, de Musa al-Gharbi

“¿Por qué los ‘ganadores’ del orden imperante parecen tan ansiosos de asociarse con los marginados y desfavorecidos de la sociedad?” Esta es la pregunta que plantea Musa al-Gharbi, profesor adjunto de comunicación y periodismo y columnista del Guardian, en su nuevo libro, We Have Never Been Woke: The Cultural Contradictions of a New Elite. Su respuesta seguramente dejará un rastro de debate a su paso.

Según al-Gharbi, los ganadores son personas como yo. Son periodistas que escriben para The Washington Post y The New York Times. Son profesores de Harvard y Yale. Son trabajadores tecnológicos de Facebook y Google. Son los liberales predominantemente blancos, relativamente ricos y que viven en zonas urbanas que controlan el flujo de ideas, datos y retórica en los Estados Unidos. Son, en palabras de Al-Gharbi, “capitalistas simbólicos”.

Si bien no todos los capitalistas simbólicos están en buena forma (pregúntenle a cualquier pasante o profesor adjunto que intente llegar a fin de mes en Nueva York o el Área de la Bahía), estamos prosperando como clase. Más concretamente, “nunca hemos estado despiertos”, justificamos nuestros salarios (o al menos nuestro estatus) presentando nuestro trabajo como altruista. Los periodistas dicen la verdad al poder. Los profesores educan a la próxima generación. Los trabajadores tecnológicos alteran el status quo, aparentemente para el beneficio de todos.

En el relato de Al-Gharbi, desde al menos principios del siglo XX, esta autojustificación ha dado lugar a una forma única de competencia por el estatus. Los capitalistas simbólicos compiten entre sí para parecer más virtuosos (posándose como aliados de los marginados y desfavorecidos) y, por lo tanto, más merecedores de sus puestos. Durante las crisis económicas, esta competencia por el estatus se intensifica.

El llamado “Gran Despertar” –una frase principalmente reaccionaria que surgió para describir la última década de convocatorias y cancelaciones en nombre de la justicia social tras la Gran Recesión– es, según al-Gharbi, que escribe desde la perspectiva declarada de un científico social desprendido que no ocupa ningún polo político, sólo el último Despertar de una larga serie de Despertares que se remontan al menos a la Gran Depresión. Como muestra al-Gharbi, no hay nada nuevo en el hecho de que los capitalistas simbólicos se apunten unos a otros con la mira en nombre del antirracismo, el feminismo, etc. Lo hemos estado haciendo durante un siglo.

Una de las características distintivas de los Despertar, según al-Gharbi, es que hacen poco o nada por las personas marginadas a las que se supone que deben beneficiar. Como muestra el registro histórico, sirven principalmente para crear puestos de trabajo, becas y otras oportunidades para los capitalistas simbólicos. El aumento de las filas de funcionarios de diversidad, equidad e inclusión en las corporaciones, en los campus y en otros centros simbólico-capitalistas es algo normal durante un despertar. Al mismo tiempo, los despertares crean problemas reales para las personas marginadas -de izquierda, derecha y centro- que se resisten o incluso los cuestionan.

“Las personas de orígenes no tradicionales y subrepresentados son las que tienen más probabilidades de verse silenciadas y sancionadas en estas campañas”, escribe al-Gharbi, “tanto porque es menos probable que posean el capital cultural para decir las cosas ‘correctas’ de la manera ‘correcta’ en el momento ‘correcto’ como porque su desviación se percibe como especialmente amenazante (en la medida en que esta heterodoxia socava las afirmaciones hechas por las élites dominantes aparentemente en nombre de grupos históricamente marginados y desfavorecidos)”.

Como observa al-Gharbi, los despertares provocan una reacción violenta de los estadounidenses de todos los lados del espectro político. Según Al-Gharbi, estas personas no están molestas porque los afroamericanos, las mujeres, los homosexuales y otros grupos históricamente marginados hayan logrado avances. “No existe una relación significativa entre el despertar y los avances materiales para las poblaciones marginadas y desfavorecidas, ni tampoco existe una conexión significativa entre el despertar y los cambios de actitud duraderos entre el público en general”, afirma.

En cambio, los estadounidenses se sienten molestos durante los despertares porque son períodos en los que se sienten más abandonados por las élites. Estas élites no solo están desconectadas de las comunidades que dicen representar, sino que promueven apasionadamente ideas que, a los ojos de muchas personas de estas comunidades, son dañinas. A modo de ejemplo, mientras mis colegas de la Ivy League siguen publicando artículos sobre “desfinanciar a la policía”, la abrumadora mayoría de los estadounidenses negros lo tienen claro, según una encuesta de Gallup de 2020: se encontró que más del 80 por ciento quiere la misma presencia policial o más presencia policial. Si bien mis colegas alientan a las personas a adoptar el término “latinx”, solo “el 23% de los adultos estadounidenses que se identifican como hispanos o latinos han oído hablar del término latinx, y solo el 3% dice que lo usa para describirse a sí mismos”, según el Pew Research Center. De los que han oído hablar de él, el 75 por ciento dice que “no debería usarse para describir a la población hispana o latina”, encontró Pew.

Según Al-Gharbi, el Gran Despertar coincide con los cambios actuales en los patrones de votación porque, en los últimos años, el Partido Demócrata se ha convertido en el partido de los capitalistas simbólicos. En 2018, escribe, “el 95 por ciento de las donaciones políticas de 200 dólares o más fueron a parar a los demócratas de trabajadores de Facebook, Salesforce, Alphabet/Google, Lyft, Stripe, Apple, Airbnb, Twitter y Netflix”. Se pueden extraer estadísticas similares del periodismo, la academia y otros rincones del capitalismo simbólico. Mientras tanto, la clase trabajadora estadounidense ahora vota decisivamente por los republicanos. En los últimos años, también más votantes minoritarios se han desplazado a la derecha. Como ejemplo, entre las elecciones de 2016 y 2020, los hombres y mujeres hispanos, así como los hombres y mujeres negros, se inclinaron por Donald Trump.

En este sentido, We Have Never Been Woke da la vuelta a la explicación clásica de la alienación de las minorías. Los capitalistas simbólicos siguen diciéndonos que las personas marginadas se sienten alejadas de instituciones como Harvard, Google e incluso el Partido Demócrata porque estas instituciones no han hecho lo suficiente para erradicar el racismo, el sexismo y las microagresiones que los acompañan. Por el contrario, al-Gharbi sostiene que estas instituciones son demasiado progresistas. Por supuesto, no se refiere a progresistas en cuestiones económicas. Los despertares se definen por el liberalismo cultural y el conservadurismo económico; después de todo, “un enorme 57 por ciento de los graduados de Harvard se dedican a las finanzas, la consultoría o la tecnología”, como informó el Boston Globe, no a la organización comunitaria. Por el contrario, los inmigrantes, así como las minorías raciales y étnicas, tienden, en general, a ser más religiosos y culturalmente conservadores. Lo mismo ocurre con la clase trabajadora.

Si bien muchas personas sin duda no estarán de acuerdo con el relato de al-Gharbi, es una de las investigaciones sobre el “despertar” más rigurosas históricamente y con mayor base empírica que tenemos. El libro tiene en cuenta las brechas cada vez mayores entre la minoría de estadounidenses con títulos universitarios, especialmente títulos de instituciones de élite, y la gran mayoría de estadounidenses que no los tienen. También considera las crecientes divisiones dentro de las comunidades marginadas, así como entre los capitalistas simbólicos que siguen “aprovechando las identidades colectivas al servicio de su beneficio individual”, a menudo a expensas de la demografía que dicen representar.

Enciclopédico en su amplitud y minuciosamente profundo, We Have Never Been Woke establece a al-Gharbi como uno de los sociólogos más perspicaces y provocadores de su generación.

Fuente: The Washington Post