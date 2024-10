Comienza la Feria del Libro de Frankfurt, la más grande del mundo

Una polémica en torno a un autor de la mafia italiana, el creciente interés en subgéneros literarios extravagantes y el uso de la IA en la publicación serán el foco de atención en la feria del libro más grande del mundo. La Feria del Libro de Frankfurt, que comienza oficialmente este miércoles, reúne a autores, editores y otros actores de la industria durante cinco días en la ciudad del oeste de Alemania. Esta edición, además, no contará con presencia oficial argentina, tal como publicó ayer Infobae Cultura.

Entre los nombres destacados están el autor y historiador israelí Yuval Noah Harari, conocido por Sapiens: De animales a dioses y con su nuevo libro, Nexus; la escritora estadounidense Anne Applebaum y la novelista británico-turca Elif Shafak. Pero la previa ha sido empañada por una polémica en Italia, el “invitado de honor” de este año, una tradición anual destinada a destacar la escena literaria de un país socio.

Roberto Saviano, eje de una polémica en la previa de la Feria del Libro de Frankfurt (Foto: EFE/ZIPI)

La ira estalló después de que la selección oficial inicial no incluía a Roberto Saviano, autor del best seller Gomorra, quien fue condenado y multado el año pasado por difamar a la primera ministra de extrema derecha Giorgia Meloni. Tras la decisión, Saviano arremetió en las redes sociales contra lo que calificó como “el gobierno más ignorante de la historia de Italia”. Finalmente, el periodista y escritor napolitano asistirá a la feria de todos modos, pero por invitación de su editor alemán.

Los críticos dicen que es una evidencia más del empeoramiento del clima para la libertad de expresión en Italia, con 41 autores escribiendo una carta abierta en respuesta que se quejaba de la “interferencia política cada vez más asfixiante en los espacios culturales”. La Asociación Italiana de Editores insistió en que nunca permitiría ningún tipo de “interferencia externa” en el programa, llamado Raíces en el Futuro.

La feria no es ajena a la controversia: el año pasado varios editores de países de mayoría musulmana se retiraron en protesta por el fuerte apoyo de los organizadores a Israel tras los ataques de Hamas del 7 de octubre, que desencadenaron la guerra de Gaza. A pesar de la polémica, el director de la feria, Juergen Boos, insistió en que era “el momento adecuado” para que Italia fuera el invitado de honor.

“Es un mundo muy difícil y fragmentado en este momento”, dijo en una conferencia de prensa antes de la apertura de la feria. “Necesitamos escuchar. Necesitamos intercambiar (opiniones) sobre lo que está ocurriendo en el mundo”.

“Romantasy” y escritores robot

Hay mucho más en juego además de la controversia en torno a Italia: el encuentro del mercado editorial más grande del mundo dará la bienvenida este año a unos 1.000 autores y otros ponentes en unos 650 eventos en 15 escenarios. Un área grande estará dedicada a la literatura “adulta nueva”, que abarca una gama extraña y extravagante de subgéneros queridos por los lectores más jóvenes, como Romantasy y Dark College.

Estos géneros han crecido rápidamente en popularidad, a menudo impulsados por la exposición a través de la tendencia en redes sociales BookTok en la plataforma TikTok, donde los autores promocionan su trabajo y los lectores publican reseñas. Los organizadores de la feria del libro gustan de “reunir nuevos desarrollos en el mercado y hacerlos visibles en Frankfurt”, dijo Boos. El área de “nueva adulta” será “impulsada por los fans” y “centrada en autógrafos, en selfies, con autores y estrellas de géneros especiales”, agregó.

La inteligencia artificial también será un tema principal, con charlas y paneles de discusión dedicados al tema, a medida que crecen los temores en la industria sobre la posibilidad de que libros de baja calidad escritos por computadoras inunden el mercado y las posibles violaciones de derechos de autor. Autores destacados, incluidos John Grisham y Jodi Picoult, han emprendido acciones legales en tiempos recientes contra OpenAI, alegando que la compañía utilizó ilegalmente sus obras para entrenar su popular chatbot de inteligencia artificial ChatGPT.

No obstante, no todo es pesimismo. Se espera que la IA pueda mejorar la eficiencia para los editores y que sea beneficiosa en algunas áreas, como la publicación científica y de investigación. Un punto culminante anual es la concesión del prestigioso “Premio Paz del Comercio del Libro Alemán”, que este año será otorgado a Anne Applebaum, periodista e historiadora estadounidense-polaca cuyo último libro Autocracia Inc. examina los crecientes vínculos entre estados autoritarios.

