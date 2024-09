Festival de Venecia: lista completa de los ganadores de la edición 2024

Pedro Almodóvar con el premio mayor, el "León de Oro" a la mejor película por "La habitación de al lado"

La 81ª edición del Festival de Cine de Venecia entregó el León de Oro a la mejor película al director español Pedro Almodóvar por su primer filme en inglés, La habitación de al lado, protagonizado por Julianne Moore y Tilda Swinton. La obra aborda temáticas como el distanciamiento entre una madre imperfecta y una hija resentida, además de explorar la guerra, la muerte, la amistad y el placer sexual, comentó Almodóvar.

El estadounidense Brady Corbet recibió el León de Plata al mejor director por The Brutalist. Por otro lado, April, de la directora georgiana Dea Kulumbegashvili, obtuvo el Premio Especial del Jurado.

Nicole Kidman, otra figura destacada en el festival, fue reconocida con la Copa Volpi a la mejor interpretación femenina por su papel en Babygirl, thriller erótico de Haila Rijn. Debido al reciente fallecimiento de su madre, Kidman no pudo asistir a la ceremonia, aunque mandó una carta emotiva en la que expresó: “Mi corazón está roto. Los quiero. Nicole”.

La presidenta del jurado del Festival de Venecia, Isabelle Huppert, junto a Pedro Almodóvar al recibir el premio a mejor película por "La habitación de al lado"

En la misma categoría, el actor francés Vincent Lindon ganó la Copa Volpi a la mejor interpretación masculina por su actuación en Jouer avec le feu de Delphine y Muriel Coulin.

El festival también repartió reconocimientos en otras secciones. Vermiglio, dirigida por Maura Delpero, obtuvo el León de Plata Gran Premio del Jurado. En cuanto al mejor guion, el premio fue para Murilo Hauser y Heitor Lorega por Ainda estou aqui’, que narra las vicisitudes de una familia durante la dictadura brasileña (1964-1985), dirigida por Walter Salles.

En la sección Orizzonti, The New Year that Never Came de Bogdan Mureşanu ganó el premio a la mejor película, y Sarah Friedland, directora de Familiar Touch, fue galardonada como la mejor directora.

El Festival de Venecia también honró a clásicos del cine y a la innovación inmersiva. Chain Reactions de Alexandre O Philippe fue reconocido como el mejor documental sobre cine, mientras que la película restaurada Ecce bombo de Nanni Moretti también fue premiada. En la categoría inmersiva, Ito Meikyu de Boris Labbé recibió el Gran Premio.

Finalmente, el León del Futuro - Premio “Luigi de Laurentiis” para una ópera prima fue otorgado a Familiar Touch de Sarah Friedland.

El actor francés Vincent Lindon ganó la Coppa Volpi al mejor actor por su interpretación en "Jouer avec le feu" (The Quiet Son)

Lista completa de los premios de las competencias:

León de Oro a la mejor película: “La habitación de al lado” , de Pedro Almodóvar

León de Plata - Gran Premio del Jurado: “Vermiglio” , de Maura Delpero

Especial premio del Jurado: “April” , de Dea Kulumbegashvili

León de Plata - Premio al Mejor Director: Brady Corbet , por “The Brutalist”

Copa Volpi a la mejor actriz: Nicole Kidman , por “Babygirl” , de Haila Rijn

Copa Volpi al mejor actor: Vincent Lindon , por “Jouer avec le feu” , de Delphine y Muriel Coulin

Premio al mejor guion: Murilo Hauser y Heitor Lorega , por “‘Ainda estou aqui’”

Premio Marcello Mastroianni al Mejor Nuevo Talento: Paul Kircher, por “Leurs Enfants Après Eux”, de Ludovic Boukherma

Premios Orizzonti:

Mejor Película: “The New Year that Never Came” , de Bogdan Mureşanu

Mejor Director: Sarah Friedland , por “Familiar Touch”

Premio Especial del Jurado: “One of Those Days When Hemme Dies” , de Murat Fıratoğlu

Mejor Actriz: Kathleen Chalfant , por “Familiar Touch” , de Sarah Friedland

Mejor Actor: Francesco Gheghi , por “Familia” , de Francesco Costabile

Mejor guión: “Happy Holidays” , de Scandar Copti

Mejor Cortometraje: “Who Loves the Sun”, de Arshia Shakiba

Brady Corbet, ganador del premio a Mejor director por su película “The Brutalist”

Premio Orizzonti extra:

Premio del Público: “The Witness”, de Nader Saeivar

Premios Clásicos de Venecia:

Mejor documental sobre cine: “Chain Reactions” , de Alexandre O Philippe

Mejor película restaurada: “Ecce bombo”, de Nanni Moretti

Premios Venecia Inmersiva:

Gran Premio: “Ito Meikyu” , de Boris Labbé

Premio Especial del Jurado: “Oto’s Planet” , de Gwenael François

Premio al mérito: “Impulse: Playing with Reality”, de Barry Gene Murphy y May Abdalla

Premio no específico de la sección:

León del Futuro - Premio “Luigi de Laurentiis” para una ópera prima: “Familiar Touch”, de Sarah Friedland

Los escritores brasileños Murilo Hauser y Heitor Lorega, ganadores por mejor guión con la película "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles

Ganadores de los premios paralelos:

Premio FIPRESCI – Competencia Oficial: The Brutalist – Brady Corbet (EE.UU./Reino Unido/Hungría)

Premio FIPRESCI – Mejor Película de Orizzonti y de la Semana Internacional de la Crítica: The New Year that Never Came – Bogdan Muresanu (Rumanía/Serbia)

Queer Lion: Alma del desierto – Mónica Taboada-Tapia (Colombia/Brasil)

Premio Autores Menores de 40 – En Memoria de Valentina Pedicini

Mejor Dirección: My Everything - Anne-Sophie Bailly (Francia) y Mistress Dispeller – Elizabeth Lo (China/EE.UU.)

Mención Especial por Mejor Fotografía: The New Year that Never Came – Boroka Biro

Mención Especial por Mejor Dirección y Guion: To Kill a Mongolian Horse – Xiaoxuan Jiang (Malasia/EE.UU./Hong Kong/Corea del Sur/Japón)

Premio Fondazione FAI Persona Lavoro Ambiente: Peacock – Bernhard Wenger (Austria/Alemania)

Premio FEDIC – Federazione Italiana dei Cineclub – Mejor Película: Playing God – Matteo Burani (Italia/Francia)

Premio Francesco Pasinetti: Sicilian Letters – Antonio Piazza, Fabio Grassadonia (Italia/Francia)

Premio Leoncino d’Oro – Agiscuola, UNICEF: The Quiet Son – Delphine Coulin, Muriel Coulin (Francia)

Premio Lizzani – ANAC (Asociación Nacional de Autores Cinematográficos): Sicilian Letters – Antonio Piazza, Fabio Grassadonia

Premio UNIMED: The Brutalist – Brady Corbet

[Fotos: REUTERS/Yara Nardi]