Extravagante y absurda: la cuarta temporada de “Only Murders in the Building” redobla la apuesta

Trailer de la cuarta temporada de "Only Murders In The Building"

La nueva temporada de Only Murders in the Building arranca exactamente donde lo dejó la tercera: con el trío de podcast integrado por Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) y Mabel (Selena Gomez) celebrando la resolución del asesinato de Ben Glenroy (Paul Rudd) mientras su amiga Sazz Pataki (Jane Lynch) muere -baleada a través de una ventana en el apartamento de Charles mientras iba a buscar a la tienda de la esquina una preciada botella de malbec.

Claro, es sombrío. Pero la muerte de un personaje relativamente importante da un nuevo giro a una trama que, de otro modo, podría parecer una repetición de las metameditaciones de la serie sobre la fama. En la cuarta temporada del pintoresco éxito de Disney +, los detectives aficionados que protagonizan Only Murders in the Building se encuentran una vez más experimentando con la micro-celebridad y convirtiéndose en pasto de una vampírica -y potencialmente mortal- industria del entretenimiento. No es exactamente un terreno nuevo para ellos o para la serie; los podcasters pasaron gran parte de la segunda temporada de la comedia luchando contra las acusaciones de la superestrella Cinda Canning (Tina Fey), en su propio programa sensacionalista, de que ellos eran en realidad los asesinos.

Pero si los chiflados detectives tienen que aguantar ser pasto de los molinos de contenidos, al menos esta vez están (casi) contentos con ello: ¡Va a haber una película de Only Murders in the Building! Y lo que es mejor (al menos para Oliver), ¡los tres van a ser interpretados por actores reales de Hollywood!

Steve Martin, Selena Gómez y Martin Short, los detectives aficionados de "Only murders in the Building"

Desde Arrested Development, ninguna comedia había sido tan autorreferencial. Algunos de los mejores chistes de Only Murders... vienen a costa suya. En un guiño a lo inverosímil que parecía en un principio que Gómez, interpretando a una milenial inexpresiva, fuera a congeniar bien con Short y Martin. Así es que Hollywood, personificado por Molly Shannon en el papel de una ejecutiva ligeramente desquiciada, sintió que necesitaba un resplandor. El estudio contrató a Eva Longoria para que interpretara a una Mabel más mayor y con más confianza en sí misma, a Zach Galifianakis como un Oliver envejecido y a Eugene Levy como Charles. Los actores se encargan de seguir al trío para entender mejor cómo interpretarlos en la película.

El hecho de que esto convierta a los detectives en la sombra empieza a parecer un tema recurrente. La nueva temporada está repleta de doppelgängers, sombras y dobles. Está la víctima de asesinato, Sazz, la doble de Charles que murió en su cocina vestida exactamente igual que él. (¿Era ella la víctima prevista? ¿O era Charles el objetivo desde el principio?) Los directores de Only Murders... son un par de terroríficas y artísticas hermanas gemelas. Rudd, que la temporada pasada interpretó a Ben Glenroy, víctima de asesinato, vuelve esta vez como doble de Glenroy. Aturdido y desamparado, frecuenta un bar llamado Concussions, donde los dobles de acción se reúnen para superar sus lesiones, llorar a sus muertos y quejarse de sus “caras”, las personas cuyas peligrosas acrobacias realizan ingratamente.

Otros dobles incluyen a los “Westies”, un grupo de residentes del edificio Arconia con mala suerte que viven al otro lado del patio de Charles. Entre ellos hay un influencer con temática navideña (Kumail Nanjiani), un solitario con parche en el ojo (Richard Kind) y una excéntrica familia (Desmin Borges, Lilian Rebelo y Daphne Rubin-Vega). Los devotos de la serie relacionarán sin duda una subtrama de radioaficionados con algunos comentarios que Sazz hizo antes de ser asesinada, e incluso el jamón es objeto de juegos de palabras y se duplica: hay, además de un jamón literal, un pequeño y carismático cerdo. En el lado forense, las partes del cuerpo son confusamente redundantes. (Incluso hay un momento surrealista en el que la hermana de Charles -una nieta vacía deliciosamente inestable interpretada por Melissa McCarthy- ataca a la novia de Oliver, Loretta (Meryl Streep), mientras lleva un par de trenzas iguales a las suyas.

Meryl Streep, la estrella invitada del terceto protagónico de "Only Murders in the Building"

A medida que proliferan los doppelgängers, también lo hacen las cámaras. En el séptimo episodio de la serie, Only Murders... ha utilizado una impresionante variedad de dispositivos y un número improbable de técnicas de encuadre. En resumen, hay demasiados narradores. Incluso la sed de protagonismo de Howard (Michael Cyril Creighton) podría estar disminuyendo; cada vez parece más dispuesto a quedarse detrás del micrófono (y del objetivo).

La mecánica de la trama oscila entre lo extravagante y lo absurdo; la revelación de que Charles podría haber sido el objetivo previsto impulsa una serie de tramas encantadoras y no del todo lógicas, incluida una en la que el trío de Hollywood consigue rastrear al trío original hasta un escondite y colabora en la investigación. La bienvenida inclusión de favoritos de los fans como Da’Vine Joy Randolph (como la sufrida detective), Jackie Hoffman (como Uma) e incluso Meryl Streep (como Loretta) parece un poco más encajada que orgánica, pero obviamente ésta es la temporada de Lynch para brillar. Y brilla, principalmente, aunque no exclusivamente, como el fantasma de Sazz, que hace compañía a Charles mientras éste lucha con el papel que pudo haber desempeñado accidentalmente en la muerte de su doble (y con lo mucho que sacrificó su salud y bienestar por su carrera).

Si eso suena un poco deprimente (para una acogedora serie de asesinatos), debería serlo. La muerte de Sazz, teniendo en cuenta lo bien que la conocían los espectadores, supone un cambio de tono en una serie generalmente optimista. Es, sin duda, la serie más triste de Only Murders In The Building

Zach Galifianakis, Longoria y Eugene Levy, nuevos personajes en la cuarta temporada de "Only Murders in the Building"

Sin embargo, lo más intrigante de la nueva temporada es la sorprendente declaración de la serie, a los pocos episodios, de que planea volver a sus orígenes y abordar todos los agujeros argumentales que plagan la primera temporada.

Es mucho pedir. Yo lo calificaría de ambicioso e incluso innecesario. Durante mucho tiempo he sostenido que uno de los defectos más adorables de la comedia es su incapacidad (o falta de voluntad) para producir un misterio que pueda resistir cualquier tipo de escrutinio. Eso se siente como parte de la lente ligeramente satírica que el programa adopta para todo y para todos, y de una pieza con su autodesprecio. El programa de Oliver, “Death Rattle Dazzle”, en el que los tres sospechosos de asesinato eran bebés, daba la sensación de que el programa estaba reconociendo -y asumiendo- su incapacidad para dar con una trama decente.

Estoy deseando ver cómo se resuelve todo, pero, al fin y al cabo, Only Murders... no sirve para cerrar lagunas. La comedia de asesinatos será estudiada en los próximos años no por sus intrincadas tramas, sino por la metadisertación que ofrece sobre diversas cepas de fraude benigno, todo a través de notas que cubren cosas como Broadway, Hollywood y por qué Oliver Putnam podría confundir a Zach Galifianakis -el hombre contratado para interpretarle- con “ese pobre chico de Mi pobre angelito”. No estamos atentos a las pistas, sino a la genialidad de la serie.

Fuente: The Washington Post

[Fotos: Eric McCandless/Disney]