Qué leer esta semana: Roberto Bolaño, un primer amor con Florencia Bonelli, cómo vivir la nueva longevidad y García Lorca gratis

Tres libros, tres géneros y un objetivo: empezar a leer esta semana

La lectura es una excelente oportunidad para desconectarse de la rutina diaria y sumergirse en nuevas historias, incluso por unos minutos. Sin embargo, seleccionar el libro adecuado para iniciar puede convertirse en todo un desafío. Entre todos esos libros, como unidos con un hilo rojo, hay uno para cada lector. Pero, primero, hay que encontrarlo.

Infobae Cultura hizo una selección de tres títulos esenciales para comenzar a leer. Y con una ventaja: aprovechar los precios convenientes en sus versiones electrónicas.

En esta recomendación estarán los libros del enorme escritor chileno Roberto Bolaño; de la máxima referente del género histórico-romántico, Florencia Bonelli; y del médico y profesor, experto en longevidad, Diego Bernardini. Además, un bonus track gratis imperdible, del célebre poeta andaluz Federico García Lorca.

“2666″, de Roberto Bolaño

2666 es la novela monumental y póstuma del escritor chileno Roberto Bolaño. Galardonada con los premios Ciudad de Barcelona, Salambó, National Critics Circle Award y Altazor, ahora el New York Times la consideró dentro del top 10 en su listado de los 100 Mejores Libros del siglo XXI, la novela rompe con todas las tendencias literarias y abre el camino a seguir por la narrativa del siglo XXI. Y la historia detrás de estas páginas es muy particular.

Bolaño esperaba un trasplante de hígado. Sabía que iba a morir, que ese trasplante nunca llegaría, sin embargo, ideó un plan para que su familia no estuviera en la ruina. Pero se trataba de una novela tan larga que pensó en destruirla.

Así lo contó en una entrevista, cuando dijo: “2666 es una obra tan bestial, que puede acabar con mi salud, que ya es de por sí delicada. Y eso que al terminar Los detectives salvajes me juré no hacer nunca más una novela río: llegué a tener la tentación de destruirla toda, ya que la veía como un monstruo que me devoraba”.

Publicada en 2004 por sus hijos en un solo volumen ―Bolaño la pensaba en cinco― narra la historia de cuatro profesores de literatura, Pelletier, Morini, Espinoza y Norton, que se obsesionan con la obra de Beno von Archimboldi, un misterioso escritor alemán de creciente prestigio mundial.

Su búsqueda los lleva a Santa Teresa, una ciudad marcada por una serie de brutales asesinatos de mujeres que quedaron impunes. A medida que profundizan en el enigma de Archimboldi, se enfrentan a una realidad oscura y violenta que refleja la complejidad de la historia europea del siglo XX.

“El hechizo del agua”, de Florencia Bonelli

Con El hechizo del agua, Florencia Bonelli, la máxima referente del género romántico, marca un cambio en varios sentidos. Por un lado, es el primer título publicado por Planeta, su actual casa editorial y, por otro, se distancia de la novela histórica y los conflictos bélicos de sus libros anteriores para escribir una obra más introspectiva y actual. Pero siempre en los más

A través de la astrología, el destino y profundas reflexiones personales, Bonelli narra una historia sobre el poder transformador del primer amor. La autora de Indias blancas y La casa Nashville teje una trama que también aborda temas como las adicciones, el dolor, el primer amor que regresa, las señales del universo, y el elemento central de sus libros: el amor.

“Es mi novela más sensible”, dijo Bonelli sobre El hechizo del agua a Infobae en una entrevista exclusiva.

La historia gira en torno a Brenda Gómez, una joven de 23 años marcada por su extrema sensibilidad y su inquebrantable amor por Diego Bertoni, el líder de una banda que vive una vida de excesos y caos. Aunque el Diego que Brenda conoció en su infancia es muy diferente del hombre en el que se ha convertido, ella sigue atrapada en sus sentimientos por él. Mientras su abuela le pide que busque la felicidad con este amor del pasado, la novela plantea la interrogante: ¿El amor es realmente capaz de salvarlo todo?

“La segunda mitad”, del doctor Diego Bernardini

En el libro La segunda mitad, el doctor experto en longevidad, Diego Bernardini, explora el concepto de una nueva longevidad, que no se centra en vivir más años, sino en vivirlos de manera más plena, activa e integrada. El doctor sostiene que alcanzar una vida larga y significativa depende en gran medida de los hábitos, los proyectos personales y la actitud con la que se enfrenta esta etapa.

A partir de su experiencia con personas mayores y su análisis de la evidencia científica, La segunda mitad ofrece una perspectiva sobre cómo vivir esta etapa de la vida con mayor satisfacción y propósito. En el libro, el autor repasa los conceptos esenciales para la salud y la prolongación de la vida, revela los secretos de las personas centenarias que viven en las zonas azules y da cinco claves para la nueva longevidad.

Bernardini dijo en una nota a Infobae que el ejercicio físico es uno de los pilares para llegar a los 100 años. “Todo lo que es movimiento y actividad física son bienvenidos, desde subir escaleras, sacar a pasear más seguido al perro, ir a la clase de zumba, hasta ir caminando al teatro o al supermercado”.

Así, el experto en longevidad promueve el envejecimiento activo, donde cada individuo, a través de decisiones y acciones conscientes, para una mayor calidad de vida.

Bonus track: “Bodas de sangre”, de Federico García Lorca (Gratis)

"Bodas de sangre", de Federico García Lorca

Bodas de sangre, del célebre poeta andaluz Federico García Lorca, es uno de los grandes clásicos de la literatura española. La obra profundiza en los conflictos entre el amor apasionado y las obligaciones familiares en una España marcada por la tradición y el honor. Para escribir esta obra, García Lorca se basó en un caso real.

En Almería, en 1928, una novia se fugó con su primo y todo terminó en muerte. El poeta andaluz lo supo, se puso a trabajar y su creación se estrenó en 1933.

Bodas de sangre narra la preparación de una boda en un pueblo rural, en los años 30, donde la novia, atrapada entre el deber y el deseo, decide huir con Leonardo, un antiguo amante. Este acto de rebeldía desencadena una serie de eventos trágicos, que llevan a un inevitable enfrentamiento cargado de tensión, revelando los oscuros secretos y las pasiones incontrolables de los personajes.

En esta tragedia poética, Lorca utiliza un lenguaje cargado de simbolismo para explorar temas como la fatalidad, el deseo y la venganza. Con la recreación de paisajes agrestes y personajes atormentados, “Bodas de sangre” se erige como una obra poderosa que captura la esencia de las emociones humanas más intensas, mientras cuestiona los límites de la libertad y el destino.