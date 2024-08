Era el embajador de Estados Unidos en Moscú cuando Rusia invadió Ucrania: la amenaza para Occidente y... hockey

"Midnight in Moscow", mirada experta.

Él estaba en Rusia cuando se inició la invasión a Ucrania. Era un estadounidense en Rusia. Y no cualquiera: John J. Sullivan era el embajador de los Estados Unidos en Moscú, nada menos. Desde ese lugar, ahora como exembajador, ofrece una crónica detallada de su tiempo en Moscú, una ciudad donde estuvo entre 2019 y 2022 y que se convirtió en un epicentro de tensiones geopolíticas durante su mandato. Esa crónica se titula Medianoche en Moscú. Memorias desde el frente de la guerra de Rusia contra Occidente, es decir: Medianoche en Moscú. Memorias desde el frente de la guerra de Rusia contra Occidente.

A través de una combinación de experiencias personales, análisis políticos y reflexiones históricas, Sullivan nos guía por el complejo y, a menudo, peligroso terreno de la diplomacia en un momento en que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia estaban en su punto más bajo desde la Guerra Fría.

El libro comienza situando al lector en el contexto histórico de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, con un enfoque particular en cómo estas relaciones han evolucionado desde el colapso de la Unión Soviética. Sullivan no solo describe los eventos recientes, sino que también ofrece una reflexión sobre cómo los errores del pasado han contribuido al estado actual de las cosas. Desde la falta de apoyo a Rusia en la década de 1990 hasta las continuas tensiones en torno a Ucrania, el autor pinta un cuadro de desconfianza mutua y percepciones erróneas que han alimentado la animosidad entre las dos potencias.

Su forma de estar en Rusia se ve en una anécdota: a poco de llegar fue invitado a un partido de hockey en Moscú entre dos equipos de la Liga Continental (KHL). Lo acompañaba una leyenda del hockey ruso, Alexander Yakushev (“Big Yak”) y el exjugador y diputado Viacheslav Fetisov. Al momento de realizar el saque ceremonial del partido, el autor fue abucheado por la multitud de 14,000 personas en el estadio.

Sorprendido, comentó a Fetisov que no esperaba ser recibido de esa manera en su primera aparición pública importante como embajador. Fetisov, riéndose, le explicó que no lo abucheaban a Sullivan sino a él mismo (Fetisov) debido a las antiguas rivalidades entre los equipos, ya que durante los años 70 y 80, su equipo, el CSKA, vencía a menudo a los equipos favoritos de la multitud, el Dynamo y el Spartak.

John J. Sullivan riendo con las antiguas estrellas soviéticas del hockey Alexander Yakushev y Slava Fetisov tras un partido en Moscú el 1° de febrero de 2020. (Departamento de Estado de EEUU)

Después del juego, durante una rueda de prensa, el autor intentó romper el hielo mencionando cómo el hockey unía a personas de diferentes países y cómo todos podían estar de acuerdo en que “los Flyers (de Filadelfia) son terribles”, lo que generó risas y ayudó a aliviar la tensión. Yakushev, que había estado distante, sonrió y estuvo de acuerdo, creando un momento de conexión. Finalmente, Yakushev le regaló al autor un palo de hockey autografiado, lo cual el autor consideró un pequeño paso hacia una relación más positiva con los fanáticos y el pueblo ruso.

La misión en Moscú

El núcleo del libro es la experiencia de Sullivan como embajador en Moscú desde 2019 hasta 2022, un período marcado por la pandemia de COVID-19, la detención de la jugadora de baloncesto estadounidense Brittney Griner, el ataque cibernético SolarWinds, y, sobre todo, la invasión rusa de Ucrania en 2022. Sullivan describe cómo, a pesar de los intentos de diálogo y cooperación en áreas limitadas, la relación entre los dos países siguió deteriorándose.

Uno de los puntos más destacados del libro es la descripción de la reacción de Sullivan y su equipo en la embajada estadounidense cuando se hizo evidente que la invasión de Ucrania por parte de Rusia era inminente. La comparación que hace Sullivan con la noche del 31 de agosto de 1939, antes de la invasión alemana de Polonia, es un reflejo sombrío de la gravedad de la situación. A través de este relato, el autor logra transmitir la ansiedad y la presión que sintieron tanto él como su equipo, enfrentándose a lo que él describe como “una guerra agresiva sin justificación legal, militar o moral” por parte de Rusia.

John P. Sullivan junto al Presidente Putin en la ceremonia de entrega de sus credenciales en el Gran Palacio del Kremlin el 5 de febrero de 2020. El ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, mira por encima del hombro. (Departamento de Estado de EEUU)

“Observando estos acontecimientos desde la embajada de Moscú, me convencí de que la guerra era inevitable porque los rusos no estaban negociando de buena fe, mientras que sus militares estaban haciendo todos los preparativos para una invasión a gran escala de Ucrania”, escribe.

Diplomacia bajo Presión

Sullivan no oculta las dificultades que enfrentó durante su tiempo en Moscú. La constante vigilancia del gobierno ruso, las limitaciones impuestas por la pandemia, y la dramática reducción del personal de la embajada debido a expulsiones diplomáticas y cierres de consulados, complicaron enormemente su tarea. Además, la guerra en Ucrania no solo cambió la dinámica de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, sino que también afectó profundamente la vida personal de Sullivan, quien, tras la invasión, se vio obligado a mudarse de la histórica residencia del embajador estadounidense, la Casa Spaso, al complejo de la embajada para poder operar de manera más segura y eficiente.

“Putin considera que las actuales hostilidades entre Estados Unidos y Rusia son expresión de un choque de civilizaciones, que evoca el enfrentamiento de la Guerra Fría entre el comunismo y la democracia liberal”, analiza Sullivan.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski (EFE/ Chema Moya)

El libro también ofrece un vistazo a las tácticas de desinformación empleadas por el gobierno ruso y cómo estas influyen en la percepción del conflicto tanto dentro como fuera de Rusia. Sullivan describe la narrativa propagandística del Kremlin, que intentaba justificar la invasión de Ucrania como una medida necesaria para “desnazificar” y “desmilitarizar” el país. La ironía de esta justificación, dado que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky es un judío de habla rusa, no pasa desapercibida para Sullivan, quien critica duramente las mentiras y distorsiones propagadas por el estado ruso.

Reflexiones sobre el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia

A lo largo de Midnight in Moscow, Sullivan hace un llamado a una estrategia de contención moderna, adaptada al siglo XXI, para lidiar con la agresión rusa. Al igual que la política de contención empleada durante la Guerra Fría contra la Unión Soviética, Sullivan aboga por una política firme pero prudente, que busque limitar el expansionismo ruso sin recurrir a la confrontación militar directa. Él sugiere que, aunque Rusia ya no es una superpotencia ideológica como lo era la Unión Soviética, su capacidad para desestabilizar la región y su disposición a usar la fuerza para alcanzar sus objetivos la convierten en una amenaza significativa para la estabilidad global.

Aviones de la fuerza aérea rusa Su-25 sobrevuelan la Plaza Roja dejando estelas con los colores de la bandera nacional rusa, durante el desfile militar del Día de la Victoria en Moscú, Rusia, el jueves 9 de mayo de 2024. (AP Foto)

“La única estrategia adecuada para Estados Unidos y Occidente debe ser una forma de contención de la agresión rusa en el siglo XXI”, escribe, sin medias tintas.

El libro concluye con una nota de incertidumbre. A pesar de los esfuerzos diplomáticos, las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, según Sullivan, han tocado fondo y podrían seguir deteriorándose si no se implementan medidas correctivas. Él plantea la urgente pregunta de si es posible detener la caída en picada de estas relaciones y encontrar una manera de reconstruir una relación bilateral basada en el respeto mutuo y la cooperación, por limitada que sea.

Cómo leerlo

Midnight in Moscow” es un libro que combina hábilmente el relato personal con el análisis geopolítico. Sullivan logra humanizar la diplomacia, mostrando no solo los desafíos profesionales que enfrentó, sino también el costo personal de servir en un puesto tan crítico durante tiempos de crisis. Su estilo es directo y accesible, lo que permite al lector no solo entender los eventos descritos, sino también sentir la tensión y la presión que acompañan a la toma de decisiones en un entorno tan volátil.

"Midnight in Moscow", una experiencia de vida y de política.

En resumen, Midnight in Moscow es una lectura esencial para cualquiera interesado en la política internacional, la diplomacia, y las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Ofrece una perspectiva invaluable desde dentro de la embajada estadounidense en Moscú durante uno de los períodos más tensos de la historia reciente, y subraya la importancia de la diplomacia como herramienta para manejar y, en última instancia, resolver conflictos internacionales.

Quién es John J. Sullivan

♦ John J. Sullivan es un abogado y funcionario estadounidense cuya carrera abarca cuatro décadas en los sectores público y privado.

♦ Ha servido a cinco presidentes en destacados puestos diplomáticos y jurídicos, incluido el de embajador de Estados Unidos en la Federación de Rusia bajo los presidentes Joe Biden (de enero de 2021 a octubre de 2022) y Donald Trump (de diciembre de 2019 a enero de 2021).

♦ Antes de su cargo en Moscú, fue durante casi tres años subsecretario de Estado de EEUU.

♦ Actualmente es miembro distinguido de las Universidades de Georgetown y Columbia, colaborador de asuntos exteriores de CBS News, socio de Mayer Brown LLP y miembro de la Comisión bipartidista de Reforma y Modernización del Departamento de Estado, creada por el Congreso.