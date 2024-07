Georgia Heers, una estrella emergente del jazz estadounidense, llega a Buenos Aires

"Silver Bells", de Emmet Cohen y Georgia Heers

La cantante estadounidense Georgia Heers acompañada por una banda liderada por el trompetista argentino Mariano Loiacono e integrada por Pablo Raposo, Mauricio Dawid y Marco Scaravaglione, brindarán una serie de recitales en Bebop Club, con dobles funciones programadas para el 26 y 27 de julio.

Georgia Heers, proveniente de Greer, Carolina del Sur, ha desarrollado su carrera musical tras su formación en el Centro de Bellas Artes de Greenville y luego en Oberlin College and Conservatory. Continuó sus estudios en la prestigiosa Juilliard School del Lincoln Center, donde perfeccionó su técnica vocal y amplió su alcance en la escena musical de Nueva York. En su trayectoria, Heers ha actuado en lugares emblemáticos como Mezzrow, Dizzy’s, The Django, Room 623 y Minton’s Playhouse.

Heers ha colaborado con músicos reconocidos, incluyendo a Terell Stafford, Cyrus Chestnut, Clarence Penn, Rodney Whitaker, Camila Meza, Tim Warfield, Warren Wolf, Emmet Cohen, Joe Farnsworth, Benny Benack, Bryan Carter y Ben Williams. Estas colaboraciones la han llevado a escenarios destacados en otras ciudades, como Chris’ Jazz Cafe en Filadelfia, The Jazz Showcase en Chicago y el Kennedy Center en Washington D.C.

Antes de llegar a Buenos Aires, la joven cantante -una de las más relevantes de una nueva generación del jazz estadounidense- dialogó con Infobae Cultura sobre su formación académica, su militancia comunitaria y sus preferencias y principales influencias musicales.

—¿Cuál consideras que fue la mayor contribución educativa y musical que recibiste en la Juilliard School?

—Algunos de mis momentos más preciados fueron las oportunidades de sentarme y estudiar con verdaderos maestros de esta música. Además de ser grandes conocedores de la tradición y las técnicas del jazz, eran mis mayores. Tenían mucha sabiduría sobre la industria, y sobre la vida en general, de la que estoy agradecido de haberme beneficiado.

—¿Por qué tienes este compromiso con tus raíces africanas y, concretamente, cómo trabajas, desde tu papel de artista, para profundizar en esta tarea social?

—Me gusta pensar que tengo el mismo compromiso con las raíces africanas diaspóricas de esta tradición que, creo, debería tener cualquier persona interesada en tocar esta música. En la universidad estudié con la Dra. Fredara Hadley, profesora de etnomusicología, que me enseñó la importancia de “citar tus fuentes”. Aprendí sobre la historia de mi país y sobre cómo toda la música popular estadounidense puede remontarse a sus raíces en la América negra y, antes de eso, a sus orígenes principalmente en África occidental. Ahora veo que mis proyectos musicales actuales están directamente relacionados con todos los que me precedieron.

Heers ha colaborado con músicos como Terell Stafford, Cyrus Chestnut y Camila Meza en varias ciudades de Estados Unidos

—Vas a actuar en Buenos Aires con Mariano Loiácono. ¿Qué tipo de espectáculo van a ofrecer y cómo fue preparado el repertorio a distancia?

—Le agradezco a Mariano que haya sido muy atento durante todo el proceso de preparación del repertorio para este espectáculo. Me encanta colaborar y a Mariano también, así que fue un proceso sencillo. Le envié una lista de canciones y partimos de ahí. Decidí elegir selecciones de The Great American Songbook, porque me encanta cantar estas canciones.

—¿Quiénes son sus tres cantantes de jazz favoritos de la actualidad y quién es su cantante favorito de todos los tiempos?

—Mis favoritos de la actualidad son Cecile Mclorin Salvant, Christie Dasheill y Jazzmeia Horn. Y mi cantante favorita de todos los tiempos es Sarah Vaughan. No puedo decir otra cosa.

—¿Y cuáles son, en su opinión, los tres mejores álbumes de jazz, los que le gusta escuchar una y otra vez?

—¿Los tres mejores álbumes de jazz? Imposible. Pero aquí hay tres que tengo a menudo en la repetición. Elijo Honeybuns, de Duke Pearson; Swingin’ Easy y Live at Mister Kelly’s, de Sarah Vaughan.

* Georgia Heers & Mariano Loiacono Sextet se presentan el viernes 26 y sábado 27 de julio, con funciones a las 20 y 22 hs. en Bebop (Uriarte 1658, CABA). Las entradas se pueden comprar en el lugar o a través del sistema Passline.