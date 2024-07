Los educadores se preguntan cómo enseñar los escritos de Alice Munro tras las revelaciones de su hija

Alice Munro fue una destacada autora canadiense de relatos cortos y premio Nobel (Chad Hipolito/The Canadian Press vía AP, archivo)

Durante décadas, Robert Lecker ha leído, enseñado y escrito sobre Alice Munro, la premio Nobel canadiense célebre por sus relatos cortos. Profesor de inglés en la Universidad McGill de Montreal y autor de numerosos estudios críticos sobre la narrativa canadiense, ha considerado a Munro como la “joya” de la corona de la literatura de su país y fuente de algunos de los materiales más ricos para el debate en clase.

Pero desde que se enteró de que Munro se negó a abandonar a su marido después de que éste agrediera y acosara sexualmente a su hija, Lecker se pregunta ahora cómo enseñar su obra, o si debería siquiera intentarlo. “Había decidido impartir un curso de posgrado sobre Munro en el invierno de 2025″, declaró Lecker y agregó: “Ahora tengo serias dudas sobre si me siento éticamente capaz de ofrecer ese curso”.

Andrea Robin Skinner, hija de Munro y James Munro, escribió en el Toronto Star a principios de este mes que había sido agredida a los 9 años por el segundo marido de Munro, Gerard Fremlin. Afirmó que siguió acosándola y abusando de ella durante los años siguientes, pero que perdió el interés cuando llegó a la adolescencia. A los 20 años, contó a su madre los abusos de Fremlin. Pero Munro, tras dejar brevemente a Fremlin, regresó y permaneció con él hasta su muerte en 2013. Explicaría a Skinner que “la quería demasiado” para permanecer separada.

Cuando Munro falleció en mayo a los 92 años, era mundialmente conocida por sus relatos, que documentaban una visión poco común de los secretos, motivaciones, pasiones y crueldades de sus personajes, especialmente los de las niñas y las mujeres. Sus admiradores la citaban no sólo como una inspiración literaria, sino como una especie de guía moral, a veces descrita como “Santa Alicia”. Un ensayo publicado en el New York Times poco después de su muerte, de la escritora canadiense Sheila Heti, se titulaba “No escribo como Alice Munro, pero quiero vivir como ella”.

La controversia en torno a la supuesta inacción de Munro frente al abuso de su hija por parte de su esposo obliga a reconsiderar su legado literario y personal

“Nadie conoce los compromisos que hace otro, sobre todo cuando esa persona es tan reservada como ella y transforma sus tribulaciones en ficción”, escribió Heti. “Sin embargo, sea cual sea la verdad de su existencia cotidiana, sigue brillando como símbolo de pureza artística”.

Los educadores de Canadá y otros países se replantean ahora su vida y su obra. En la Western University de Londres, Ontario, el alma mater de Munro, la escuela ha publicado una declaración en su sitio web diciendo que se estaba «tomando un tiempo para considerar cuidadosamente el impacto» de las revelaciones. Desde 2018, la Western University ofrece una Cátedra de Creatividad Alice Munro, con la misión de “Liderar la cultura creativa de la Facultad de Artes y Humanidades, sirviendo como mentora y modelo”. Esa cátedra, ocupada durante el pasado curso académico por Heti, quedará sin cubrir mientras “consideramos cuidadosamente el legado de Munro y sus vínculos con Western”, según la escuela.

El agente y los publicistas de Heti no respondieron inmediatamente a las peticiones de comentarios. En el semestre de otoño de la Universidad de Harvard, los autores y profesores Laura van den Berg y Neel Mukherjee impartirán conjuntamente el curso “Reading for Fiction Writers”, un repaso de obras literarias que van desde la ciencia ficción de Octavia Butler hasta la ficción «realista» de Munro. Van den Berg, escritora galardonada cuyos libros incluyen la colección de relatos “La isla de la juventud” y la novela “Estado del paraíso”, afirma que el hecho de que Munro no apoyara a Skinner la ha obligado a replantearse su enfoque de la clase.

"Separar el arte del artista, que todos hemos hecho cosas malas", opina Neel Mukherjee

“Nunca volveré a leer a Munro de la misma manera, y no la enseñaré de la misma forma”, afirma. “Para mí, lo más doloroso de lo que ha vivido Andrea Skinner es el silencio. Y sentir que podía romper su silencio cuando su madre ya no estaba. Para mí, simplemente ponerme delante de un grupo de estudiantes y leer la conferencia que había preparado en un principio me parecería un segundo silenciamiento”.

Una antigua alumna de Lecker, Kellie Elrick, dice que aún está pensando cómo se debe enseñar a Munro y cómo pensar en su obra. Las historias de Munro han enriquecido su vida, dice, y no se arrepiente de haberlas leído. Elrick, que entra en su cuarto año en McGill, ve narrativas paralelas, “difíciles de reconciliar”, de “Munro la escritora” y “Munro la madre”.

“Creo que quizá sea tan productivo como peligroso leer la obra de un autor de forma biográfica”, añadió. “Puede permitirnos (a los lectores) pensar que podemos entender cosas, pero hay cosas que nunca podremos saber realmente sobre la vida y las intenciones de los escritores”.

Uno de los relatos de Munro que van den Berg y Mukherjee planean enseñar es «Amiga de mi juventud», narrado por una mujer distanciada desde hace mucho tiempo de su madre, cuyas “ideas coincidían con algunas nociones progresistas de su época, y las mías se hacían eco de las nociones que se favorecían en la mía”. Mukherjee, finalista del Premio Booker en 2014 por la novela La vida de los otros, no está seguro de cómo, o si, trabajar en las recientes noticias sobre Munro al enseñar Amiga de mi juventud, que la autora había dedicado a su propia madre.

Cree que hay que separar “el arte del artista, que todos hemos hecho cosas malas”. Se considera a sí mismo “muy conflictivo”, compartiendo el horror de van den Berg por el hecho de que Munro eligiera a su marido antes que a su hija, pero también encontrando que su obra puede haber ganado “una profundidad más rica, ahora que conocemos algo de su vida con lo que puede haber estado tratando de llegar a un acuerdo”. “No veo a los escritores como aspirantes a santos”, remarcó.

