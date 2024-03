Ya está abierta la convocatoria para el Premio de no ficción Latinoamérica Independiente 2024

Los autores iberoamericanos pueden presentar obras hasta el 31 de mayo

“El Premio de no ficción Latinoamérica Independiente surge como una invitación a pensar en conjunto”, dicen desde la organización, “para atravesar con la propia reflexión las fronteras y desarrollar ensayos críticos que piensen las crisis, las mutaciones que atravesamos y los fenómenos cruciales de nuestra era moderna por fuera de los dogmas y tendencias”. Y señalan la convocatoria como una oportunidad para celebrar el pensamiento independiente, lúcido y revelador de los autores iberoamericanos.

El premio, único en su tipo, brinda la posibilidad de que la publicación sea en toda Latinoamérica, inclusive con traducción al portugués, y también en España. La convocatoria reúne a un editor de cada país, lo que implica impresiones locales y una mejor distribución y prensa del libro ganador. Esto pone en discusión las tensiones entre Latinoamérica y Europa en la producción y difusión de contenido.

La convocatoria estará abierta hasta el próximo 31 de mayo y la obra ganadora se dará a conocer durante la Feria del Libro de Guadalajara, que se llevará a cabo entre el 30 de noviembre y el 8 de diciembre de 2024.

Organizado por nueve editoriales independientes de América Latina – Criatura (Uruguay), Elefanta (México), El Cuervo (Bolivia), El Fakir (Ecuador), Fósforo (Brasil), Godot (Argentina), Libros del Fuego (Venezuela), Luna Libros (Colombia) y Trabalis (Puerto Rico)–, el premio, que abre inscripciones cada dos años y cuenta con el apoyo de Open Society, promoverá la publicación de la obra ganadora en el país de cada una de las editoriales participantes, además de invitar al autor a participar del lanzamiento el libro en algunos de estos países.

"Sumario de plantas oficiosas: Un ensayo sobre la flora", publicado en Argentina por Ediciones Godot, de Efrén Giraldo, resultó ganadora de la edición 2022

Entre los criterios de selección están el envío bajo seudónimo; que sea una obra original; que haya sido escrita originalmente en español o portugués; que no haya participado de otros concursos ni considerado por otras editoriales; que el autor no haya sido publicado con anterioridad por las editoriales participantes; que el trabajo tenga una extensión de entre 28.000 y 75.000 palabras y que sea de no ficción. Se privilegiarán –aunque no exclusivamente– el ensayo, el ensayo literario, los textos periodísticos, las biografías, los diarios, los aforismos, la correspondencia y los formatos experimentales o híbridos. Las bases completas se encuentran alojadas en https://premiodenoficcion.com/formulario.html?utm_source=perfit&utm_medium=email&utm_campaign=Premio%20de%20no%20ficci%C3%B3n%202024%20-%20Mail%203.

El primer ganador, de la edición 2022, resultó ser el colombiano Efrén Giraldo, con Sumario de plantas oficiosas: Un ensayo sobre la flora, publicado en Argentina por Ediciones Godot. La obra fue seleccionada por unanimidad por un jurado compuesto por tres críticos latinoamericanos: Schneider Carpegiani, de Brasil, Josefina Licitra, de Argentina, y Yolanda Arroyo Pizarro, de Puerto Rico. La obra nos coloca en medio de una especie de jardín personal. Sus textos hablan sobre trasplantes, extinciones e invasiones; reúnen especies reales e imaginarias, provenientes de intereses, preferencias e historias de vida propias y ajenas.