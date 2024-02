Boy George impacta en Broadway con una “cachetada de alegría”

Boy George, el cantautor y líder de Culture Club, protagoniza la adaptación teatral de la película "Moulin Rouge"

Las estrellas de rock son famosas por no levantarse antes del mediodía, y las estrellas de rock que actúan cada noche en grandes espectáculos de Broadway seguramente se tambalean al despertarse a última hora de la tarde. Boy George no. “No soy muy rockero”, dice riendo. “Soy más de frock ‘n’ roll”.

El cantautor y corazón palpitante de la icónica banda Culture Club interpreta estos días el papel de empresario en Moulin Rouge, ganadora de un premio Tony, hasta el 12 de mayo. El musical es una adaptación teatral de la icónica película homónima de 2001 del director Baz Luhrmann, protagonizada por Nicole Kidman y Ewan McGregor. Está repleto de temas pop de Katy Perry, Rolling Stones y Elton John.

“Una de las grandes cosas de Moulin Rouge, que demuestra lo que digo, es que la música pop funciona en un espacio teatral y la música teatral funciona en un espacio pop”, afirma Boy George.

Boy George, que ya actuó en Broadway en 2004 con Taboo, es un pionero de la moda y la música, con una serie de éxitos como “Karma Chameleon”, “Do You Really Want to Hurt Me” y “Time (Clock of the Heart)”. Aquí, habla sobre su regreso a la calle de los musicales en Nueva York, sus inspiraciones musicales y su madurez.

Boy George reflexiona sobre su crecimiento personal y su cambio de actitud a lo largo de los años

—Bienvenido de nuevo a Broadway. ¿Cómo se siente en comparación con “Tabú”?

—Es muy diferente a mi última experiencia, porque, obviamente, estrenar un espectáculo en Broadway es una historia totalmente distinta. Es una experiencia totalmente diferente entrar en este espectáculo grande, bullicioso y colorido.

—¿Cantar en directo con una banda es muy diferente a formar parte de un espectáculo?

—Es muy diferente porque tú eres el jefe. Tú decides lo que pasa. Si quieres que las cosas se detengan o cambien o tomen una dirección diferente, puedes hacerlo. Tú mandas. Y en este tipo de entorno, formas parte de una máquina teatral muy bien engrasada.

—Al final de cada espectáculo cantas algunas canciones de Culture Club: “Do You Really Want To Hurt Me” y “Karma Chameleon”. ¿Es divertido?

—Si quieres una respuesta sincera, habría elegido otras cien canciones además de esas dos, porque no creo que sean necesariamente las más importantes que he hecho.

—¿Es divertido interpretar a un dueño de discoteca exagerado?

—Una de las grandes cosas de Moulin Rouge es que es una cachetada de alegría. No me necesita, así que yo sólo añado algo. ¿Entiendes? Funciona sin mí. Pero si puedes aportar algo más, es muy emocionante.

Aunque interpreta hits de Culture Club, Boy George admite que preferiría otras canciones

—El espectáculo tiene canciones antiguas y nuevas. ¿Cree que hay muchos fans que se remontan a las raíces de la música actual?

—Hay muchos jóvenes que indagan un poco más, como hice yo. Cuando era niño, podía haberme quedado con lo que sonaba en la radio, pero me puse a buscar en la colección de discos de mis padres. Iba a tiendas de chatarra y encontraba discos como: “Oh, esto parece interesante. ¿Quién es este?” Tenía ese espíritu pionero para encontrar cosas. Incluso ahora, me emociona encontrar a un cantante que no conocía.

—Tienes tatuajes de músicos como Marc Bolan, de T. Rex, y David Bowie. ¿Están ambos también en tu música?

—Creo que la mejor música es una mezcla de todo lo que te gusta. Sabes, la gente me dice todo el tiempo: “Oh, eso suena a Bowie”. Y yo digo: “¡No es casualidad!”.

—¿Cómo es hacer música nueva?

—Siempre estás sumergiéndote en esta despensa de ideas. Hay una especie de bazar creativo enorme en la que entras y, dependiendo de tu estado de ánimo, puedes escoger un poco de Nina Simone. Puedes encontrar algo de Drake y pensar, “Oh, eso es interesante. ¿Qué haría Bowie con Drake?” Así pienso yo: ¿Qué haría Bowie con una canción disco?

El musical "Moulin Rouge" es una mezcla de antiguas y nuevas canciones

—Parece que siempre estás sacando música nueva: en Instagram, o con el grupo We Are Brando, o en la banda sonora de “Argylle”.

—Probablemente soy el compositor más prolífico que conozco. Escribo todos los días. No digo que cada una de ellas sea una joya, pero creo que cuando sigues haciendo cosas, las haces mejor, ¿sabes? Cuando la gente habla de bloqueo del escritor, ¿qué significa eso? Porque todas las palabras que podrías usar ya existen. ¿Dónde está el bloqueo?

—¿Qué es lo primero para ti, la melodía o las palabras?

—Suelo escuchar una melodía y luego pensar en una letra interesante. Siempre pienso que si encuentras lo que quieres decir, encontrarás la forma de decirlo.

—En sus últimas memorias, “Karma”, leemos que te has vuelto más amable contigo mismo y con los demás. Eso está bien, ¿verdad?

—Si hace diez o veinte años me hubieras dicho que podía cambiar mi forma de pensar, me habría reído de ti. Habría dicho: “Sí, no, definitivamente soy terco y obstinado”. Y, ya sabes, es bastante agradable descubrir que estás equivocado.

Fuente: AP.

[Fotos: Evan Agostini/Invision/AP]