Cruce entre Leonardo Cifelli y Javier Torre por el destino del Fondo Nacional de las Artes

Leonardo Cifelli (izq.), secretario de Cultura de la Nación; Javier Torre (der.), cineasta y escritor originalmente propuesto para dirigir el FNA

Los coletazos del proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” -popularmente conocida como “ley ómnibus”- que el gobierno del presidente Javier Milei envió al Congreso de la Nación a fines de 2023, siguen generando polémica en el ámbito cultural en esta primera semana de 2024. Específicamente en el área, el proyecto propone la reducción de financiamiento y reestructuración para los Institutos de Cine (INCAA) y Música (INAMU), y el cierre del Instituto Nacional del Teatro y del Fondo Nacional de las Artes. }

En este contexto el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, respondió a las declaraciones de Javier Torre, originalmente designado -de manera informal porque no está oficializado- como director del FNA para este período de gestión. Frente al cierre del Fondo, propuesto por la ley ómnibus y que generó fuerte rechazo en la comunidad artística, el director de cine, guionista y escritor (con prosapia familiar, es hijo de Leopoldo Torre Nilsson; y trayectoria en la gestión: fue director del Centro Cultural San Martín desde 1983 hasta 1988 y responsable del área de Letras del FNA en los años 90) dijo “fui convocado para trabajar en el Fondo de las Artes y no va a ser tan fácil decirme que me vaya”.

Según el secretario de Cultura, Javier Torre no fue designado para dirigir el Fondo Nacional de las Artes y "se atribuye" el cargo (Foto: Franco Fafasuli)

En referencia a las declaraciones de Torre, Cifelli escribió en su cuenta personal de la red social X que las opiniones de Torre eran a “título personal” y “no reflejan en absoluto el espíritu ni los objetivos de esta secretaría ni de este Gobierno”. Allí, en el segmento más sorprendente de su única opinión pública al respecto (Infobae Cultura se comunicó con su jefe de prensa, quién informó que el funcionario “no hace declaraciones por temas puntuales”), el secretario de Cultura de la Nación se refirió a Torre como “alguien que no ha sido designado para el cargo que se atribuye”.

El viernes 29 de diciembre de 2023 en su primer acto público, cuando visitó la sede de la DAIA, Leonardo Cifelli había elogiado a Javier Torre (a quien dio por designado). “Es una gran persona, yo lo llamé para conducir el Fondo”, dijo ante representantes de la comunidad judía y algunos medios convocados para cubrir la reunión, Infobae entre ellos. “Veremos cómo sigue el tema pero igualmente va a estar con nosotros en el equipo. Ya hablé con él”, agregó en el último día hábil del año pasado.

La afirmación de Cifelli vino después de las declaraciones de Torre, quien se manifestó muy sorprendido por la propuesta de cierre del Fondo Nacional de las Artes. “No estaba preavisado ni me lo imaginaba. Máxime porque el Fondo de las Artes es autónomo, no depende de recursos del Estado y es una entidad ejemplar e histórica, admirada en el mundo entero que se adelantó mucho en los tiempos en su forma de ver la cultura y el arte como fuente de creatividad y de desarrollo de la sociedad”.

La gestión de Leonardo Cifelli comenzó con el gobierno del presidente Milei el 10 de diciembre, pero recién su designación como secretario de Cultura de la Nación -dependiente de la estructura del flamante Ministerio de Capital Humano que lidera Sandra Pettovello- fue publicado por Boletín Oficial este martes 2 de enero de 2024.