El secretario de Cultura Leonardo Cifelli tuvo su primer acto público en la sede de la DAIA

De izquierda a derecha: Víctor Garelik, director ejecutivo de la DAIA; Marcos Cohen, vicepresidente primero de la DAIA; Ángel Mahler, asesor de la secretaría de Cultura; Leonardo Cifelli, secretario de Cultura de la Nación y Alejandro Zuchowicki, secretario general de la DAIA

“Duermo poco, cuatro o cinco horas (como todos en el gobierno). Pero estoy contento y esperanzado, todo va a salir bien”, le dijo a Infobae el secretario de Cultura de la Nación Leonardo Cifelli -cuyo nombramiento se publicará en el Boletín Oficial en las próximas horas, según él mismo adelantó-, este viernes por la mañana en la sede de la DAIA, en el barrio porteño de Once. Allí, en el marco de un desayuno y charla informal, el flamante funcionario a cargo del área cultural nacional concretó su primera aparición oficial.

El secretario mantuvo un profundo diálogo con integrantes de la comunidad sobre cuestiones centrales de cultura y educación en Argentina, y también fue informado de la campaña de la DAIA contra el antisemitismo y especialmente, a la situación humanitaria que se vive en Israel luego del ataque del grupo terrorista Hamas el pasado 7 de octubre. En ese contexto, Mahler y Cifelli recibieron varios obsequios de la DAIA: un colgante con una medalla y en él una frase que dice “nuestro corazón está roto, traiganlos de nuevo a casa ya”, en referencia a los 129 rehenes secuestrados por Hamas.

“Esta medalla circula en el mundo entero, como testimonio de lo que está pasando y de cuál es nuestro sentimiento más profundo en este momento”, explicó Marcos Cohen, vicepresidente primero de la DAIA. “Desde el 7 de octubre para acá, a la comunidad judía mundial le cambió la vida, nada será igual después de ese día. Los paradigmas van a ser distintos y tendrán que elaborarse desde la centralidad del Estado de Israel como motor de la cultura judía en la historia”.

Marcos Cohen, vicepresidente primero de la DAIA, introdujo un video que registra la visita de representantes de la comunidad judía argentina a Israel luego del ataque del 7 de octubre

“Tengo todo el apoyo del presidente, de Karina Milei, de Sandra Pettovello, para hacer cosas... No hubo recorte de presupuesto”, anticipó. “Sí es seguro que no vamos a contratar artistas por 50 millones de pesos”, afirmó Cifelli. “Este año no se puede”, agregó. “Ahora, esos millones los daremos para becas. Hay que optimizar los recursos”.

También, Cifelli realizó sus primeras declaraciones luego del envío del proyecto de ley ”Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” que incluye nuevas disposiciones de funcionamiento y financiación para el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y el Instituto Nacional de la Música (INAMU), así como propone el cierre del Instituto Nacional de Teatro y el Fondo Nacional de las Artes.

Ángel Mahler y Leonardo Cifelli en la sede de la AMIA, este viernes por la mañana

“Hizo mucho ruido”, admitió Cifelli sobre la repercusión que tuvo en el medio cultural, el apartado dedicado al área dentro del proyecto de ley enviado al Congreso esta semana y especialmente el cierre del FNA. “Son organismos descentralizados a la secretaría de Cultura, lo que hace Cultura es poner los directores. Después, decide el gobierno nacional. Es como el caso del INCAA, que tampoco pertenece a Cultura. Y bueno, estamos viendo qué pasa, todo esto tiene que ir al Congreso, ya se sabe cómo es... Quizás nos termina quedando a nosotros pero no lo quiero afirmar, no sé cómo va a terminar”, agregó el secretario.

Sobre el mismo punto, consultado específicamente sobre la designación de Javier Torre al frente del Fondo Nacional de las Artes, Cifelli afirmó que “es una gran persona, yo lo llamé para conducir el Fondo, veremos cómo sigue el tema pero igualmente va a estar con nosotros en el equipo. Ya hablé con él. El martes que viene tenemos una reunión con todos los organismos descentralizados”, adelantó.

"Duermo poco, pero estoy contento y esperanzado", dijo Leonardo Cifelli a Infobae Cultura

Acompañado por el director y compositor Ángel Mahler -asesor ad honorem de la secretaría de Cultura-, Cifelli visitó la sede de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas. Fue recibido por el Director Ejecutivo de la DAIA, Víctor Garelik, con quien recorrieron la plaza seca del edificio atacado el 18 de julio de 1994, en donde una obra del artista israelí Yaacov Agam y un mural con los nombres de las 85 víctimas del atentado, homenajean a las víctimas. Allí, encendieron una vela en memoria de quienes murieron en aquella trágica mañana.

“Lo viví con mucha felicidad, porque es un desafío enorme pero es soñado también. Por el poder transformador que tiene la cultura en la gente, puede ser algo que ayude educacionalmente a la Argentina. Lo mencionamos en la reunión: cultura y educación van de la mano...”, le dijo Mahler a Infobae luego de concluido el encuentro. “Desde mi lugar de asesor pondré toda mi experiencia en la gestión de la función pública, siento que puede ser valioso mi aporte desde ese lugar. Por eso, creo que toda la gente nombrada es idónea y perfecta. Y vamos a encarar una gestión austera, transparente pero no por eso menos efectiva. Todos los recursos que estén a nuestro alcance los vamos a usar en pos de este resurgimiento cultural”.

Vista general de la reunión del secretario de Cultura Leonardo Cifelli con autoridades de la DAIA y demás integrantes de la comunidad judía argentina

“En este últimos años hubo algunos conceptos malversados: derechos humanos, cultura... Cuando Marcos Cohen dijo que no habíamos contado con el ministro de Cultura de la Nación en otros actos de nuestra comunidad, eso es todo un mensaje”, expresó Garelik al momento de dar la bienvenida a Mahler y Cifelli frente a representantes de las entidades judías, establecimientos educativos y culturales, miembros de otros credos religiosos y prensa invitada. “¿Cuál es el verdadero trabajo de cultura que hay que realizar en un país?”, preguntó el dirigente.

“Primero llevar la cultura por todo el país”, respondió Cifelli. “Cuenten conmigo para lo que necesiten a nivel nacional, empecemos a trabajar juntos”, prosiguió. “Estamos trabajando con eje en lo federal, con las orquestas, con las bibliotecas, con los museos; más allá que tenemos el Cervantes y el CCK en la ciudad de Buenos Aires, y Tecnópolis en la provincia de Buenos Aires, no queremos que todo quede centrado aquí. Queremos llevar distintas actividades por todo el país”.

Leonardo Cifelli y Ángel Mahler junto a Víctor Garelik en la plaza seca de la AMIA, junto al mural que recuerda a las 85 víctimas del atentado de 1994

“A Leo lo conozco desde los 17 años, sé el tipo de persona que es, sé como siente”, arrancó diciendo Ángel Mahler. “Hemos vivido muchos momentos buenos, hemos compartido muchas producciones; pero también estuvimos juntos en los momentos malos, donde uno conoce más a la gente. Lo que auguro es que las cosas de dice, tienen que ver con su amplitud de pensamiento. Y creo que vamos a lograr hacer cosas muy valiosas juntos. Tiene una responsabilidad muy grande y sé que la va a cumplirporque tiene la capacidad para realizar una gestión increíble”, concluyó el director y compositor (quién trabajó con Cifelli como productor, en varias de sus famosas obras musicales concebidas junto a Pepe Cibrián Campoy como Drácula, El fantasma de la Ópera y El jorobado de Notre Dame entre otros espectáculos).

Consultado por Garelik, el nuevo secretario de Cultura también se refirió a su propuesta sobre proveer trabajo a actores que, por distintos motivos (la edad sobre todo), están afuera del circuito laboral contemporáneo. “En las producciones privadas, con fines de lucro, llamas a los actores conocidos. Pero en el Cervantes la plata es de todos... Entonces es la oportunidad de darle trabajo a los que no tienen trabajo. Incluso ahora en julio se va a estrenar una obra de Javier Daulte, programada por la gestión anterior, cuya protagonista es conocida (Paola Krum) y el resto son todos actores desconocidos. Es más o menos la impronta que queremos darle al teatro, porque nos llegan miles de mensajes -sobre todo de actores mayores- que no eran llamados más para trabajar”.

“Esta profesión es difícil. En el momento de gloria, uno piensa que es para siempre. Y no siempre es así. Por eso el foco está centrado en darle trabajo a gente valiosa, grandes actores que por distintas circunstancias de la vida, ahora atraviesan un momento complicado desde lo económico”, expresó Mahler.

