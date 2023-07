Siete libros para leer con ganas en plena temporada de invierno

Siete libros, de los más diversos para leer en invierno

Llegó el invierno, y qué plan puede ser más lindo que leer al solcito del mediodía, o acurrucados en un sillón tomando algo calentito. O como en cualquier otra época del año, antes de dormir. Sabemos que no hay un momento único para leer, sino que se trata de un encuentro que puede darse a cualquier hora y en cualquier lugar.

En el libro ¿Qué es leer?, compilado por Martín Broide y publicado por la Editorial de la Universidad Nacional de La Plata en 2022, que reúne varios artículos en torno a la pregunta que funciona como título, Roberta Iannamico escribe: “Aprender las letras y ver que hay otros mundos detrás de ellas. Entender que esa filita de hormigas negras te hace viajar muy lejos.”

"¿Qué es leer?" (Editorial de la Universidad Nacional de La Plata, 2022), compilado por Martín Broide

Esa es la idea de esta selección de novedades —y no tanto— el viaje alrededor de distintos mundos con todos los sentidos posibles.

Dos del mundo y de la vida, minúscula y enorme

Mini mundo, de Mariana Ruiz Johnson. Buenos Aires: Comiks Debris, 2021

"Mini mundo" (Comiks Debris, 2021), de Mariana Ruiz Johnson

Estas viñetas fueron publicadas por primera vez en la revista Jardín de genios en 2020.

Un gran libro de historietas para las personas más pequeñas.

El libro propone primero que conozcamos a los personajes y luego la recorrida para conocer el mini mundo. Los animales de este mini mundo tienen además sus propios mini mundos, y la autora nos los presenta en la primera página. Me encanta este recurso, tal vez porque me recuerda a los policiales de Agatha Christie que leía en la casa de mi bobe Betty.

Los episodios incluídos son varios y los personajes se convierten en grandes conocidos: la mariposa Panambí, Don Caracol, Luis Lombriz, la luciérnaga Tiki Toki , la rana Remi, Pedro pulga, Ciempiés y Ratón, que tiene necesidad de encontrar su propio lugar. Y Ratón con la ayuda de Pedro pulga lo logra, encuentra su casa.

Los episodios son hermosos, y en dos dobles páginas se construye cada historia de este pequeño universo: “¿Y mi casa?”, “La noche (con sus miedos)”, “Los raros (somos todos)”, “Mucho miedo (cuando Ratón tiene una pesadilla)”, “Cielito lindo”, “¡Auch!”, “El gran chapuzón”, “Los trepadores”, “La inundación”, “Una flor amarilla”, y el final, con “Tiempo de regalos”, momento en el que todos estos amigos juegan un “amigo invisible” que termina lleno de sorpresas.

"Mini mundo" es un buen primer acercamiento a la historieta para los más chicos

“El viento sopla. Unas nubes negras se agolpan sobre mini mundo. Ratón y sus amigos están jugando junto a la laguna y de pronto miran hacia arriba

Los pájaros parecen huir de algo.

Las nubes comienzan a soltar unas gotas grandes, pesadas. ¡El piso se llena de agua!

Los amigos se suben a un tronquito para poder flotar.”

La ternura y los detalles para detenerse a los que nos tiene acostumbrados la gran autora integral Mariana Ruiz Johnson.

Una invitación a adentrarse y recorrer el mini mundo. Un universo diminuto que puede leerse lindo en tándem con la poesía de María José Ferrada de El baile diminuto (Kalandraka, 2012).

Recomendadísimo este título de la colección Toing. Una gran oportunidad para que las personas más pequeñas se acerquen al género.

Bosque, de Angie Juanto. Buenos Aires: Muchas nueces, 2023.

"Bosque" (Muchas nueces, 2023), de Angie Juanto

Algo que todos tendríamos que saber: los bosques son imprescindibles para la vida en el planeta. En este libro silencioso nos encontramos con el bosque y sus habitantes. Y en la contratapa, un pedido. Pero: ¿Qué pide el bosque?

En la contratapa dice:

“El bosque, ese lugar lleno de misterios y aventuras, olores y ruidos tan especiales…Shh, escuchemos qué nos dice entre susurros…¿Qué tiene para contarnos? ¿A qué nos invita? ¿Qué nos pide?”

Y el libro, de la mano de seres extraños y fantásticos, puede ser ese pedido. Un gran llamado a cuidar la naturaleza, a mirar, a colaborar para que las abejas sigan teniendo vida, y las personas, también.

¿Cómo conviven con el bosque las personas que vienen de la ciudad o de los alrededores? ¿Entienden lo que el bosque necesita?

Los árboles cargados de vida de este libro están en movimiento, accionan, imploran. Un libro que ojalá alimente muchas charlas. Un libro que también trata de la escucha: los bosques hablan, solo tenemos que prestarles atención, saber escucharlos. Un libro para explorar, pensar e investigar luego de la lectura.

En estos tiempos en los que literalmente el planeta está hirviendo, comparto este bosque con el deseo de que siembre conversaciones. Un libro para leer en soledad o en compañía.

"Bosque" y un claro mensaje ecológico acerca de la urgencia en torno a los humedales

Dijo Angie: “Al ser silente, hay que ver qué interpretación le da la gente, pero creo que algo que atraviesa el libro es pensar que los humanos estamos haciendo cosas malas; y tan es así que ni siquiera podemos encargarnos nosotros de hacer las cosas, tienen que encargarse seres fantásticos”.

El libro está dedicado a Nieves Baldaccini (1962-2022) ambientalista, docente y gran luchadora. Traigo algunas de sus palabras: “El Paraná, el Bermejo y el Pilcomayo vienen arrastrando los sedimentos y semillas, permitiendo que se desarrolle en esta zona el corredor biológico que tiene la parte de humedales. Recién ahora nosotros entendimos que el humedal es todo: la zona del bosque ribereño y la zona de la olla, que es donde se estanca el agua cuando baja el río y se depositan las semillas y se genera todo ese sector húmedo”.

Un libro muy recomendado para compartir con niñas y niños, desde pequeños hasta muy grandes.

Para seguir con la escucha… dos para oírte mejor

El limpiador de orejas. Escrito por Patricia Strauch, ilustrado por Diego de Arena. Buenos Aires: Periplo, 2023.

“El limpiador de orejas” (Periplo, 2023), escrito por Patricia Strauch e ilustrado por Diego de Arena

¿Se imaginaron alguna vez que si en vez de pasar el afilador o el churrero pasara un limpiador de orejas?

Bueno… “Olak era un limpiador de orejas. Sí, así como lo escuchan. Se paseaba con su bicicleta por la calle para limpiar los oídos de la gente.

Iba cantando: ‘Se limpian orejas, se limpian orejas’', y quien necesitaba sus servicios, levantaba la mano, chiflaba o simplemente le gritaba: ‘Venga, señor’ y Olak se acercaba enseguida.”

A mí este limpiador me sorprendió. Todo lo que puede haber quedado atrapado en una oreja, él lo resuelve y hace llegar el alivio. Anda por la calle, con su bicicleta y sus herramientas.

Las ilustraciones de Diego de Arena crean un clima, un lugar, y ahí estás, casi por levantar la mano para llamar a Olak. El detalle, las escenas y en algunas páginas se vislumbran otras posibles historias y juegos. Dan ganas de quedarse mirando y buscando.

Olak tiene un trabajo muy particular: es un limpiador de orejas

Una historia sencilla e ingeniosa para compartir con niños y niñas. Ni hablar de que siempre que pienso en orejas, me acuerdo de una gran amiga que entendió que el corrector de ojeras era en verdad un corrector de orejas… y se lo ponía para esconder las suyas, que le parecían demasiado grandes, aunque, en verdad, no lo eran.

Volviendo a Olak, con su energía y su ternura, no hay problemas de orejas que no sepa resolver. Lo intentará todo. Va cantando este limpiador, y así consigue a sus clientes.

Recomendado para leer con niños y niñas no muy grandes con ganas de escuchar un cuento. O de leerlo solos si es que ya saben hacerlo.

¡Qué orejas tan curiosas tienes! Ciencia para oírte mejor. Textos de Romina Carnevale y Paola Vetere. Ilustraciones de Martina Trach. Buenos Aires: Iamiqué, 2023.

“¡Qué orejas tan curiosas tienes! Ciencia para oírte mejor” (Iamiqué, 2023), textos de Romina Carnevale y Paola Vetere; ilustraciones de Martina Trach

Este trío de autoras nos depara un nuevo libro genial. No sé si recuerdan ¡Qué ojos tan curiosos tienes!, pero por si no lo recuerdan, lo vuelvo a recomendar.

La serie Tiene sentido, de editorial Iamiqué nos invita a conocer los sentidos y otra vez ganó la pulseada en demostrar que la ciencia no muerde, el libro es tan bueno que dan ganas de más.

¿Cómo oyes lo que oyes?, ¿Oyes todos los sonidos?, ¿Como entiendes los sonidos?, ¿Todos los animales tienen orejas?, ¿El ruido contamina? son algunas de las preguntas que las autoras nos van abriendo en el libro. Un libro que invita a conocer los sentidos de otra manera.

El libro comienza así:

“Para oírte mejor…

Las personas nos hacemos una idea de cómo es el mundo a través de nuestros sentidos: el oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. Gracias a los oídos podemos ubicarnos en el espacio, comunicarnos, estimar dónde se produjo un ruido, mantener el equilibrio y mucho más. Para oír usamos los oídos, que son los únicos órganos del cuerpo que nos permiten hacerlo.”

El libro está dividido en tres partes, las ilustraciones, hermosas y muy pictóricas, de la apertura arman una cuadrícula que te da varias pistas sobre el contenido: ¿Qué oyes cuándo oyes?, Orejas y más orejas y ¿Cómo funcionan los oídos?

En la última página nos encontramos con otra pregunta… ¿Quiénes hicieron este libro? Nos enteramos entonces que Paola nació en La Plata, es licenciada en Biología y que desde muy chica le molestaban los aritos en las orejas. Que Romina es doctora en Biología, organiza actividades de ciencia para niños y niñas y que siempre que encuentra un caracol en la playa se lo acerca a la oreja, aunque sabe muy bien que lo que escucha no es el sonido del mar. Y que Martina es ilustradora y diseñadora gráfica, y cuando era chiquita se hacía cosquillas en las orejas con su propio pelo para dormirse.

Un libro muy recomendado, que se celebra, porque tal como afirma la especialista Ana Garralón: “Para el niño, que vive preguntándose continuamente por el mundo que le rodea y para quien el asombro y la curiosidad son naturales, los libros informativos son un recurso más en su desarrollo como personas críticas.” (Leer y Saber. Los libros informativos para niños. Tarambana libros, 2013)

La editorial lo recomienda para curiosos y curiosas de 8 a 108 años.

Dos con brujas

Diario de una bruja en la playa. Escrito por Valeria Dávila y Mónica López. Ilustrado por Laura Aguerrebehere. Buenos Aires: La brujita de papel, 2023.

“Diario de una bruja en la playa” (La brujita de papel, 2023), escrito por Valeria Dávila y Mónica López; ilustrado por Laura Aguerrebehere

Y ahora que estamos en invierno, un cuento con rima y en la playa, para recibir un poco de ese calor de la arena entibiada por el sol.

La bruja de esta historia está aburrida, se cansó y solo quiere ir a la playa. Una historia con rimas y en imprenta mayúscula.

“Querido diario, por fin

nos volvemos a encontrar

¡son millones las historias

que te tengo que contar!

¿Te acordás que de ser bruja

estaba muy aburrida?

Por eso, este verano

decidí cambiar de vida.”

¿Qué hará nuestra bruja…?

Una bruja que te hace pasar el invierno

Las ilustraciones son caricaturescas y proponen que quien lee haga sus propias búsquedas, hay muchas cosas para encontrar.

Un libro divertido para leer con los más pequeños y con quienes están aprendiendo a leer. Una historia para decir entre amigos, e incluso, para jugar a encontrar más rimas. ¿Qué espera una bruja de la playa? Lo que todos nosotros: mar, aventuras, amor, y al terminar, parece que la bruja sigue con deseos de viajar… al Amazonas… tal vez, esto suceda en un próximo libro, ¿quién sabe?

Recomendado para quienes aman leer libros con letra de imprenta, para aquellos a quienes les gustan las brujas, para quienes sueñan con ir a la playa. Y si se quedan con ganas de más, otros títulos de las mismas autoras: Diario de una bruja y Secretos de una bruja, entre otros, ambos publicados por La brujita de papel.

Las brujas. Textos de Cécile Roumiguiere, ilustraciones, Benjamin Lacombe. Traducción de Isabel Soto. España: Edelvives, 2022.

"Las brujas" (Edelvives, 2022), textos de Cécile Roumiguiere, ilustraciones, Benjamin Lacombe, y traducción de Isabel Soto

Las brujas es una enciclopedia imprescindible para quienes amamos a las brujas. La edición hermosa, alterna distintas brujas, adivinas, clarividentes, luchadoras, oscuras o con mucha luz, con algunas dobles verticales que traen datos sobre la vida brujeril, recetas, datos curiosos, encantamientos y brujerías en general. Invita a leerlo de corrido, a hojearlo sin orden determinado, a hacer listados, e incluso, abriéndolo al azar, podemos jugar a un verdadero oráculo de brujas.

¿Cómo se elabora un filtro de amor? ¿Quién fue Lilith? ¿Y Juana de Arco? ¿Cómo serán las brujas del futuro? El libro propone un recorrido entre la realidad y la ficción. ¿Saben por ejemplo qué es un grimorio?

Los grimorios son antiguos libros de magia con hechizos y recetas y todo tipo de explicaciones y conocimientos sobre la magia. Los primeros datan de la Baja Edad Media y comienzos del Renacimiento, y parece que son muy pocos los anteriores al siglo XIII. Las guardas de este libro podrían ser las de un grimorio de la antigüedad.

Dice en el libro: “En sus grimorios, que pasan de unas manos a otras, anotan recetas de pócimas mágicas que sirven tanto para conseguir que una persona se enamore, como para que muera.”

"Las brujas" es una enciclopedia de este mundo mágico

La historia de las brujas en este libro la conoceremos en compañía de Lana, entrando a una casa donde la invitación es a descubrir: magas, curanderas, hechiceras, adivinas. Mujeres insumisas, que arriesgaron todo. Las ilustraciones de Lacombe son espectaculares y dan cuenta de una gran documentación detrás de cada trazo, representando a estas mujeres tan poderosas que fueron siempre perseguidas. Benjamin cuenta que nació en una familia matriarcal y que es feminista desde siempre.

En el libro encontraremos brujas de todas las épocas, de distintos orígenes y tradiciones. Por ejemplo, ni bien abrimos el libro, nos encontramos la voz de María Sabina, poeta, chamana y sanadora mexicana, del siglo XX:

“Soy una mujer que grita

soy una mujer que murmura

soy una mujer que ilumina.”

Es hermoso ver lo que sucede con este libro al compartirlo con niños, niñas, jóvenes y adultos.

Recomendadísimo para cualquier edad.

Y por las dudas, un paraguas…

Otra lluvia. Escrito por Laura Devetach, ilustrado por María Wernicke. Buenos Aires: Calibroscopio, 2023.

"Otra lluvia" (Calibroscopio, 2023), escrito por Laura Devetach, ilustrado por María Wernicke

No siempre llueve de arriba para abajo, eso la protagonista de esta historia lo sabe muy bien. ¿Se imaginan que exista un paraguas para algunas de nuestras lluvias propias?

“Hoy se me ocurrió pensar en un paraguas. Es de esos días de lluvia personal. Me llueve solo a mí y no es fácil buscar reparo.”

En su búsqueda, le ofrecen todo tipo de paraguas… ¿servirá alguno para guarecerse de su lluvia?

Las ilustraciones de María son de una belleza extraordinaria. La línea negra, el azul y unos breves toques de color… un paraguas dorado, otro celeste, alguno estampado. En negro sobre blanco ilustraciones y palabras hacen esta nueva versión de este cuento. El libro es de formato alargado, de 22 x 13 cm, con solapas grandes que ya de entrada, al abrirlas nos meten dentro de la historia: un gran escaparate lleno de paraguas. El diseño también estuvo a cargo de Wernicke.

Este relato fue escrito en 1994 y publicado en Diablos y mariposas (Ediciones del Eclipse, 2005), libro en el que aparecen una serie de historias cortas, que funciona como un rompecabeza de situaciones que les ocurren a Sidonias (Sí, doña), que tienen sus días, se rebelan, están contentas, enfurruñadas. “Se me pianta un lagrimón” era el título de este que ahora es Otra lluvia y que se celebra.

El diseño estuvo a cargo de María Wernicke

Algunas canciones aparecen escondidas a lo largo de la historia… les invito a buscarlas luego de disfrutar del libro.

En esta edición cuidada, sencilla y hermosa, bajo la dirección de Judith Wilhelm y Walter Binder, es una demostración de que se puede hacer libros ilustrados bellos y accesibles económicamente.

Recomendadísimo para leer a cualquier edad y con cualquier clima.

Para terminar, los invito como siempre a compartir tiempo y lecturas con los niños, niñas y jóvenes que les rodeen. Y, ¿por qué no?, entre adultos y adultas también.

Vuelvo a las palabras de Roberta Iannamico: “Me acuerdo la primera vez que leí un libro completo, a los 6 años, Azabache, de la colección Robin Hood. (...) esa emoción, ese caballo del que me había enamorado vivía en ese ladrillo de páginas, cerraba sus tapas y volvía al mundo real pero como con un secreto, con una vida más grande de lo que se veía. ¡Qué gran poder sentí!”

De esto se trata, de invitar a habitar otros mundos, con sus historias, sus personajes. Otros mundos que nos dan escenarios, historias y herramientas para habitar en este.

