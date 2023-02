Cecilia Vicuña, Francis Coppola y Percival Everett ingresan a la Academia de las Artes y las Letras de Estados Unidos

Entre los nuevos miembros se destacan: el cineasta Francis Ford Coppola, el novelista Percival Everett, el escritor Yiyun Li, la actriz Frances McDormand, la líder de la orquesta de jazz Maria Schneider y la actriz y dramaturga Anna Deavere Smith (Foto: AP)

La Academia Estadounidense de las Artes y las Letras dio a conocer el nombre de los nuevos 19 miembros, votados por los actuales integrantes, que permanecerán en la reconocida organización de por vida. La Academia se fundó en 1898 y actualmente cuenta con 300 miembros de pleno derecho. También ayudan a conceder docenas de premios, con una dotación económica para 2023 que se espera supere el millón de dólares.

El primero en destacar es el poeta y escritor de ficción Percival Everett. El prolífico autor de las novelas The Trees, So Much Blue y docenas de obras más, ha sido finalista del Premio Pulitzer y del Premio Booker en los dos últimos años, es actualmente finalista del premio de ficción del Círculo Nacional de Críticos de Libros por su novela Dr. No y el año pasado recibió el premio a toda una vida del círculo de críticos.

El director Francis Ford Coppola entre los elegidos para entrar a la Academia (Crédito: REUTERS/Mario Anzuoni)

“Es un cliché decir que ser elegido miembro de la Academia es un honor, pero eso es exactamente lo que es. Me emociona ser miembro y quizá influir, si no en la dirección, sí en la salud de las letras estadounidenses”, declaró Everett.

Te puede interesar: No gracias, dicen los editores franceses a las reescrituras de Roald Dahl

Junto a él, fue elegido un amplio abanico de escritores, músicos, arquitectos, artistas escénicos y plásticos en la academia, junto con los miembros honorarios Francis Ford Coppola y Frances McDormand, y dos artistas honorarios extranjeros: la poeta chilena Cecilia Vicuña y Andrey Kurkov, novelista ucraniano y destacado crítico de la invasión rusa.

Además de Everett, los nuevos miembros literarios son la escritora de ficción y traductora Lore Segal, la crítica y escritora de memorias Vivian Gornick, el ensayista y novelista Phillip Lopate y la escritora de ficción Yiyun Li.

Cecilia Vicuña ingresó como artistas honoraria extranjera

La Academia, que en los últimos 120 años ha incluido a personalidades como Mark Twain o Toni Morrison, anunció que también había votado a las escultoras Huma Bhabha y Arlene Shechet y a la artista visual Shirin Neshat. Por otra parte, ingresarán la bailarina y coreógrafa Yvonne Rainer y la dramaturga y actriz Anna Deavere Smith. Esta última declaró sentirse honrada de unirse a tanta gente a la que admira “en esta magnífica comunidad de las artes y las letras”.

También ingresó la dramaturga y actriz Anna Deavere Smith (Crédito: REUTERS/Sarah Silbiger)

Otros miembros de la academia son los arquitectos Merrill Elam, Michael Maltzan y Maurice Cox, director de diseño de la Fundación Nacional de las Artes bajo las presidencias de George W. Bush y Barack Obama. Entre los músicos elegidos figuran el compositor ganador del Premio Pulitzer Roger Reynolds, la compositora e intérprete experimental Pamela Z y la directora de orquesta de jazz Maria Schneider, además del trompetista y compositor Wadada Leo Smith, el compositor, director y crítico Carman Moore y el compositor y pedagogo Adolphus Hailstork.

Fuente: AP

Seguir leyendo