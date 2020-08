Aquí están los ganadores del Segundo Mundial de Escritura

El Segundo Mundial de Escritura, organizado por Santiago Llach, acaba de concluir. Participaron 5400 personas de 42 países, divididas en 546 equipos. El jurado conformado por Javier Cercas, Mariana Enriquez y Jonathan Lethem, definió, junto con el voto del público, los textos ganadores. El equipo Azules, integrado por participantes de Argentina, Ecuador y México, fue el campeón del Mundial, y el mejor texto fue “Abuelita”, cuyo autor, también del equipo Azules, es Rommel Manosalvas, de Quito, Ecuador. En la competencia por equipos, el subcampeón fue el equipo La pregunta no es dónde y el tercer puesto se lo llevó Arácnidas. “Abuelita” fue también el texto ganador del voto del público.

Sobre el texto ganador, Jonathan Lethem comentó: “Generalmente quedo insatisfecho cuando mis alumnos de escritura intentan escribir sobre sus abuelos. El resultado suele ser algo que me demuestra que los quieren pero que los conocen poco. ‘Abuelita', de Rommel Manosalvas, es diferente. Su lenguaje vívido y sus imágenes salvajemente inesperadas son usadas de manera urgente. Sube la apuesta. Me alarma. Esta es una abuela que no voy a poder olvidar aunque lo intente”.

Rommel tiene 27 años y es arquitecto y escritor. En 2019 su cuento “Disforia” fue antologado en el libro Los que vendrán 20-20, de la editorial Cactus Pink. Su ensayo “Victor Hugo y las redes sociales”, en donde mezcla literatura y arquitectura, será publicado próximamente por la editorial del Colegio de Arquitectos del Ecuador (CAE). En la actualidad se dedica a escribir y crear contenido para YouTube sobre literatura.

Sobre su participación en el Mundial, comentó: “Ha sido una experiencia increíble, que me ha permitido no solamente ejercitarme como escritor, sino también conocer personas talentosas y gentiles. Llegué al Mundial de Escritura por Eduardo Varas, autor y periodista ecuatoriano que publicó en Twitter el enlace de inscripción. El confinamiento se encargó del resto: tiempo para escribir y tratar de desarrollar lo mejor posible las consignas. Me emocionaba (como a todos, estoy seguro) construir textos a partir de lineamientos establecidos por escritores tan enormes como Guadalupe Nettel, Alberto Fuguet, Nick Hornby, entre tantos otros”.

El segundo lugar en la competencia individual fue para “Área de cobertura”, de Ignacio Valiente, de Buenos Aires, Argentina, que estudió Bellas Artes y es profesor de Literatura y Castellano egresado del Instituto Joaquín V. González. Sobre el texto de Ignacio, Javier Cercas comentó: “Toda su fuerza deriva de la banalidad de la historia que narra y de la sencillez y eficacia con que está narrada; de esa forma, una llamada telefónica, voluntaria o involuntaria, se acaba transformando en una desesperanzada instantánea de nuestra soledad, de nuestra irremediable condición de seres aislados, en un vislumbre del malentendido esencial de la existencia”.

Para Mariana Enriquez, “es impecable la tensión de ‘Área de cobertura', el diálogo, el uso del teléfono como elemento de intrusión y de secreto revelado; de mundo íntimo. Los detalles y el poder de observación son buenísimos. El final es ambiguo y muy apropiado, como todo el texto que está dominado por la ambigüedad y una sensualidad dura, suburbana, clandestina. Muy bien manejada la ironía y el contrapunto con cierta desesperada soledad. Me gustó mucho”.

Ignacio no llegó a inscribirse en el primer Mundial y esperó a que llegara la segunda edición: “Al principio, creí que eran 3000 palabras por día. Resultaron ser 3000 caracteres, algo todavía más difícil. La brevedad es difícil. La escritura en equipo fue como un taller intensivo de dos semanas. El compromiso y las ganas nos retroalimentaban. Sentíamos que escribíamos mejor cuanto mejor veíamos que escribía el resto del equipo”.

El tercer puesto lo obtuvo “Pileta”, de Martín Finkelstein, de 24 años, integrante del equipo Rubor color pudor. Martín es de la ciudad de Buenos Aires, estudia Economía y este fue su segundo Mundial: “Me empecé a animar a escribir en los mundiales. En esta edición me tocó un equipo en el que no conocía a nadie: recomiendo anotarse a ciegas”. Los votos del jurado y los puntajes de cada texto y equipo puede consultarse en este link.

Todos los autores ganadores de la categoría general y los integrantes del equipo ganador se llevan como premio suscripciones al club del libro Pez Banana. También participarán de un curso de cuatro encuentros con los escritores Margarita García Robayo, Ariana Harwicz, Josefina Licitra y Alejandro Zambra. Además, los autores de los diez textos finalistas participarán de un taller exclusivo de técnicas de no ficción con Leila Guerriero. Todos los textos ganadores del segundo Mundial pueden leerse en este link:

Por otro lado, el jurado de preselección conformado por Raquel San Martín, María Eva Álvarez y Fermín Huisman fue además el encargado de definir los textos ganadores de la categoría “Hasta 18 años”. El primer puesto es para el texto “Morir así parece sagrado”, de Milagros Porta, de Buenos Aires, que participó en el equipo Ballet Cósmico. El segundo puesto en esta categoría es para “La peor resaca es la de las palabras incorrectas”, de Josefina Gómez, integrante del equipo Jennifer Loper. “Creo que no voy a preguntarte tu nombre”, de Eva Gadano, de Buenos Aires, integrante del equipo Martín Wilson 2punto0, obtuvo el tercer puesto.

Por otro lado, Bibliófilos es el equipo ganador de la categoría “Hasta 18 años”. En la evaluación que realizó el jurado, el texto “La familia no se elige”, de Dalila Nazira Ojeda, obtuvo el quinto lugar. Al sumársele el puntaje por efectividad que tenía el equipo (98.81), obtuvieron el puntaje más alto entre los equipos integrados exclusivamente por participantes de hasta 18 años. Todos los ganadores de esta categoría se llevan como premio suscripciones al club del libro Pez Banana y asistirán a los cuatro encuentros con Margarita García Robayo, Ariana Harwicz, Josefina Licitra y Alejandro Zambra. El tercer Mundial de Escritura se realizará en octubre de 2020. Habrá un Mundial paralelo de poesía y diez charlas de escritores gratuitas para todos los participantes.





