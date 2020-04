The Rime of the Ancient Mariner es “una fábula fundadora de nuestra era moderna. Somos los invitados a la boda, y el albatros alrededor del cuello del Marinero es un emblema de la desesperación humana y nuestro abuso del mundo natural. Sin embargo, en su hermoso terror hay una solución maravillosa: que podamos despertarnos y encontrarnos salvados”, comentó Hoare.