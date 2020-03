Por otra parte, hay actividades importantes del sector que aún no se han suspendido. Por ejemplo, el Festival de Cannes que hace unos días anunció que no se realizará en las fechas previstas (del 12 al 23 de mayo) debido a la epidemia reprogramándose para mayo, del 12 al 23. En Argentina, el BAFICI no suspendió ni postergó. “Se analizará una vez que finalicen los 30 días establecidos por decreto”, aseguraron mediante un comunicado emitido por el Ministerio de Cultura de la Ciudad.