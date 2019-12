– El cruce Borges/Lautréamont es del propio César, contado como ambición en un reportaje (para la televisión mexicana, me parece). No creo en la extenuación del modelo por superación del siguiente, como no creo en la salvación del yo por predominio de las buenas acciones, mal que le pese a John Barth, que se estancó en una extenuación académica después de sus primeros libros, como si fuera un Pynchon de rodillas. La influencia es a menudo una sorpresa, no una intención. Cuando escribí los viajes a Soecia creí no estar recibiendo la influencia, no siempre benéfica, de Borges, sino de Arno Schmidt (La república de los sabios) y del Vathek de William Beckford, pero ahora que lo dice, sí, tiene razón: el Borges de “El informe de Brodie”, donde refleja de soslayo a Swift. Es un relato y un libro en el que casi no pienso porque lo leí tarde, pero creo que cito en la breve historia algo que no estoy seguro que Borges diga, en el prólogo de ese libro, acerca de los dos magníficos escritores que Kipling fue –el joven de escritura sencilla y el viejo de escritura tortuosa–, soslayado su jingoísmo, que Borges aplica, en un maravilloso ejercicio de simetría inversa, a sí mismo y a los gajes del oficio. La angustia de las influencias fue una demostración del poderío crítico de Harold Bloom en un momento decisivo. Hoy encuentro ese libro proclive a la punición, a la represión, a lo coercitivo (N. del R.: El libro de Harold Bloom se publicó originalmente en 1973).