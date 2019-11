Travesti no es un disco influenciado por el shoegazing, sino un paisaje de 33 minutos formado por guitarras acústicas, once canciones cortas, infaltables sintetizadores, la inconfundible voz de Daniel Melero, climas oscuros y letras de amor, donde todo se mezcla o se viste de otra cosa, como si nada fuera lo que no parece o todo pareciera lo que no es. Quizá sea el disco más homogéneo de Melero y cuenta con la participación de más de diez músicos entre los que se destacan integrantes de Babasónicos.