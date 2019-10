“A new Moma is coming”, se lee en los afiches publicitarios desplegados cerca de la Quinta Avenida y en varias calles de Manhattan –envuelta por estos días en una clima otoñal de nubes y frío-, una suerte de invitación a no perderse este evento de relevancia mundial que suma 3700 metros cuadrados, muchas más obras en exhibición y, principalmente, una nueva y vanguardista concepción de la idea de museo.