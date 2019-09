A punto de cursar la carrera de filosofía en la Universidad de Buenos Aires y muchísimo antes de traducir a Bachelard y Deleuze, Hugo era un poeta secreto. A los 21 años se encontraba en Mar del Plata y tenía una duda cruel: ¿sus poemas eran realmente buenos? Buscó en la guía local a Victoria Ocampo y la llamó por teléfono. Beccacece no abrigaba muchas esperanzas, pero tenía un as en la manga: estudiaba piano con Rafael González, un magistral músico que al igual que la mayor de las hermanas Ocampo, era director del Fondo Nacional de las Artes, y que ya había compartido alguna vez con Victoria la mismísima dirección del Teatro Colón. En el hogar marplatense de los Ocampo le respondió un empleado, y Hugo usó la referencia de su maestro como un santo y seña. No esperaba, verdaderamente, que Victoria estuviera en casa, ni que se acercara al teléfono. Pero el milagro se produjo. Beccacece, sin demasiados rodeos, le reveló su intención: "Quisiera saber qué piensa de lo que escribo". La gran dama hizo un breve silencio, sorprendida y un tanto contrariada, y le respondió: "Bueno, imagínese que a mí me llegan todos los días libros y manuscritos, y si yo me pusiera a leer todo, no tendría tiempo para escribir". Hugo, en la adversidad, se iluminó: "No se preocupe, señora -le dijo-. Si no tiene tiempo, se los leo yo".