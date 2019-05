Cuerpo. La provocadora fue la periodista y escritora Tamara Tenenbaum. Y la primera foto proyectada mostraba a Topacio Fresh, rosarina trans residente en España, galerista de arte contemporáneo, antes de la transformación, vestida de niña en un pesebre. "Me fui con un cuerpo y volví con otro cuerpo", dijo. Cuando le tocó el turno a la filósofa Diana Maffia, la foto elegida era familiar, y el relato se remontaba a la infancia, cuando una pequeña Diana tuvo que cubrir su torso a pedido del padre para jugar a la pelota, mientras que su hermano, no. "Ahí descubrí con asombro que había algo en mi cuerpo que debía ser escondido", dijo Maffía. La segunda foto elegida la mostró con Lohana Berkins, activista trans que murió en 2016. "Lohana Berkins me iluminó cuando dijo que el cuerpo es el lugar donde se dan las condiciones que nos hacen diversas. Y todo lo diverso es abyecto". Y las 500 personas del público sostuvieron un aplauso.