Entonces, cuando aún no le tocaba hacerlo pero todo indicaba que el evento iba a interrumpirse, pidió subir e insistió cuando le dijeron que no. Como si supiera instintivamente que tal vez a ella sí iban a escucharla aquellos que no podían dejar de gritar su enojo con las autoridades. Y les dijo que compartía su descontento y les pidió silencio. Y el silencio llegó, y ella habló, y pudo también visibilizar sus propios reclamos como escritora y también como mujer, en una edición de la feria en la que son muchas las escritoras que se sienten excluidas de las mesas y eventos principales y condenadas al rincón de la "literatura femenina", un concepto que posiblemente ya en la década del 50 sonaba obsoleto pero que los hombres que manejan el mundo pero no pudieron manejar un modesto evento accidentado insisten en mantener vivo.