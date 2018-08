—¿Cómo es gestionar, teniendo conocidas diferencias con la orientación general del gobierno nacional?

—En el Ministerio de Cultura siempre encontré la puerta abierta para este proyecto, siempre encontré la decisión de ir para adelante y trabajar en conjunto. Y siempre fui muy claro en lo que yo pienso, aunque obviamente no hablamos de eso cuando nos encontramos, sino del trabajo y cuestiones concretas. Por otro lado este teatro es un organismo descentralizado. Eso significa que el director general tiene autarquía sobre el uso del presupuesto artístico. Yo hago lo que creo correcto en términos de programación. No me fijo ni en lo que opina ni lo que piensa el artista que convoco, me importa que, bajo mi propia subjetividad, ese artista sea de excelencia y que venga a hacer su trabajo para el público en general. Este es un teatro para todos. Si hay un espectáculo que porta un discurso cuyo contenido puede ser poco afín al discurso del gobierno, bueno, ¿por qué no? ¿El artista quiere expresar eso? Perfecto, no hay problema. En este sentido, yo creo que lo que hizo la dictadura de manera violenta, fue violar la convivencia. Y la violó tan bien que a más de 40 años de iniciada, seguimos igual. Lo creo así desde hace muchos años y parte de mi gestión tiene que ver con eso. ¿Este gobierno es macrista? Sí. ¿Yo puedo convivir siendo funcionario público de este gobierno y hacer lo que yo creo? Sí, al menos hasta que me demuestren lo contrario. Hasta ahora no tuve ni un si ni un no, a manera de pulgar que baja. Discusiones un montón, pero con eso no hay problemas. La convivencia no es la tolerancia, porque ahí siempre hay uno que tiene el poder. La convivencia es una especie de estado igualitario. Yo creo que la revolución que está llevando la mujer, que es el evento más revolucionario de este tiempo, es el primer puntapié para la igualdad. Es el inicio de lo igual.