Alertas ginecológicas: cuándo ir a la guardia en tiempos de coronavirus

Entre las recomendaciones que circulan desde la llegada del COVID-19 al país una de las principales, además de cumplir el aislamiento preventivo, es no exponerse a ir a un centro de salud si no es estrictamente necesario. Cómo diferenciar una dolencia que requiere consulta médica de una que no para minimizar riesgos