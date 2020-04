Para Abby R. Rosenberg, oncóloga pediátrica del Seattle Children’s Hospital que estudia la resiliencia en el contexto de la enfermedad, la promoción de la resiliencia comienza por comprender qué es (y qué no es). “El potencial de resiliencia no es un rasgo único que uno tiene o no tiene; la capacidad de resiliencia es inherente a todas las personas. La resiliencia no es un único resultado dicotómico medido en un punto; simultáneamente podemos experimentar estrés y crecimiento postraumáticos, y estos (y otros) resultados evolucionan dinámicamente a lo largo de nuestras vidas", asegura la especialista en una investigación publicada en la revista médica JAMA Pediatrics.