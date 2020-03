Con el hashtag #PedileAOsde la usuaria @TheMimely cuenta que la psiquiatra de su hijo le envió el siguiente mensaje: “Quiero comentarte que OSDE, aprovechando la cuarentena, nos sigue cobrando entera la enorme cuota mensual, pero no nos da la prestación que pagamos. Ha decidido no admitir los tratamientos no presenciales (por redes). Y como no podríamos concurrir a los consultorios, se guardan verdaderas fortunas en terapias y consultas. También se desentienden de los planteles profesionales. Depende de nosotros que se les reclame que cumplan su parte”. “Son momentos muy difíciles para los pacientes y más que nunca necesitan el apoyo profesional", cierra angustiada la usuaria de la red social.