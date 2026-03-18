Barra de Millonarios se saltó las barreras de seguridad en El Campín buscando hinchas de Nacional y por poco agreden a hijo de David Mackalister Silva

El hijo de David Mackalister Silva tuvo que ser retirado de la tribuna para evitar que lo agredieran los integrantes de Comandos Azules - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Una grave situación de orden público se vivió durante el partido jugado en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá entre Millonarios y Atlético Nacional, válido por la fecha 12 de la Liga BetPlay I-2026.

Miembros de la barra brava Comandos Azules, que se ubica en la tribuna norte del escenario deportivo, sin ninguna oposición saltaron hasta la tribuna de occidental, en donde intimidaron y agredieron a personas que no portaban la camiseta del equipo Embajador.

La “cacería de hinchas” se dio alrededor del minuto 30 del primer tiempo cuando un numeroso grupo de seguidores, incluso encapuchados para dificultar el reconocimiento a través de las cámaras de seguridad, saltaron la barrera que divide la tribuna popular de la tribuna Occidental, a la que asisten familias y niños.

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La barra Comandos Azules fueron los encargados de sembrar el pánico entre los asistentes a Occidental durante el partido de Millonarios vs. Nacional - crédito Colprensa/Lina Gasca

Los violentos, sin ningún problema, llegaron hasta la tribuna occidental alta, donde usualmente se ubican las familias de los jugadores, y allí a las personas que no tuvieran camiseta de Millonarios eran agredidos.

Una de las víctimas de las intimidaciones fue el hijo de David Mackalister Silva, capitán de Millonarios que se perdió el partido por suspensión. El menor, que además hace parte de las divisiones menores del club, intentó mediar con los sujetos asegurándoles que esa era una tribuna incluso con niños pequeños, pero finalmente tuvo que ser auxiliado por el personal de logística para evitar una peor situación.

Barristas de Millonarios saltaron de una tribuna a otra con el fin de identificar a los infiltrados de Atlético Nacional - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Antes de que finalizara el primer tiempo, los barristas se devolvieron a su tribuna, nuevamente sin ser interceptados por la Policía Nacional, ni el personal encargado de velar por la seguridad y convivencia de los asistentes al escenario deportivo. En las redes sociales se evidenció la molestia de los hinchas de Millonarios que iban a disfrutar del encuentro:

“Estos integrantes de la 3143 liderados por el #DobleCasaca ingresaron a la tribuna donde se hacen los familiares de los jugadores. Agredieron físicamente al hijo mayor de Mackalister Silva y verbalmente a varios familiares de los jugadores. Los demás asistentes de esta localidad alzamos la voz, llevo seguridad y los expulso como se ve en el vídeo” @MemoriasDTablon

“Pues muy mal balance. Dejaron meter a los hampones de comandos a occidental y a oriental dizque para pescar infiltrado y generaron pánico. Pésimo operativo!” @gisselleapa

El dato oficial de taquilla indica que el partido entre Millonarios FC vs. Atlético Nacional contó con 34.093 hinchas en las tribunas. El cuadro Embajador al final se impuso 3-0 con goles de Rodrigo Contreras, Mateo Garcia y Leonardo Castro. Con la victoria, el cuadro capitalino queda en el octavo lugar de la tabla de posiciones con 17 unidades y 12 partidos jugados. Su próximo partido será ante Once Caldas el sábado 21 de marzo en Manizales.

Hincha de Millonarios fue agredido por barristas en la tribuna de oriental

En la tribuna oriental, hinchas que buscan a infiltrados de Atlético Nacional agredieron a un aficionado de Millonarios - crédito Jhon Leandro Bernal/Infobae Colombia

La tribuna de oriental también sufrió la violencia de las barras bravas, cuando en el entretiempo del partido entre Millonarios vs. Atlético Nacional. Los violentos llegaron hasta esta localidad en busca de infiltrados del equipo antioqueño y agredían a los que consideraban que no eran hinchas de su mismo equipo.

Un video grabado por periodistas de Infobae en ese sector del estadio evidenció la violencia que se vivió en el estadio El Campín durante el “Superclásico de Colombia” válido por la fecha 12 de la Liga BetPlay I-2026.

En la pieza audiovisual se ve a un hincha abandonar la tribuna con sangre en su cara y sin camiseta, en medio de las verificaciones de los barristas para descartar que fuera hincha de Nacional. En su paso, provocó una avalancha mientras la Policía Nacional intentaba llegar hasta el foco de la pelea.