Millonarios no pudo con Boyacá Chicó y perdió a Mackalister Silva para el partido con Nacional

Millonarios visitaba a Boyacá Chicó en Tunja sabiendo que una victoria lo metía en los ocho clasificados - crédito @MillonariosFC/X

El partido entre Boyacá Chicó y Millonarios FC en el estadio La Independencia de Tunja abrió con una atmósfera cargada y una presencia notoria de hinchas del equipo visitante, que se encontraba ante una oportunidad clave. Si el cuadro Embajador ganaba, se metería al grupo de los ocho clasificados a los playoffs de la Liga BetPlay.

Luego de un retraso por fallas en las luminarias, el encuentro se puso en marcha y, desde el inicio, ambos conjuntos mostraron intenciones ofensivas.

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El primer aviso lo dio Sebastián Valencia, de Millonarios FC, con un remate que se fue desviado. Poco después, el arquero uruguayo Guillermo de Amores mantuvo el cero en su arco tras una llegada peligrosa de los locales.

El desarrollo del partido marcó un quiebre en el minuto 25, cuando Arlen Banguero abrió el marcador para el Ajederezado tras una jugada de balón parado. El gol generó tensión en las gradas, ya que varios hinchas arrojaron objetos e intentaron agredir a jugadores del conjunto boyacense, incidente que fue controlado por la seguridad y derivó en una breve interrupción del juego.

Boyacá Chicó fue más efectivo en el primer tiempo y se puso en ventaja por dos goles - crédito @MillonariosFC/X

A pesar de la reacción de Millonarios FC, que buscó el empate y generó una oportunidad clara a través de Rodrigo Contreras, la definición no fue precisa y Emiliano Denis, arquero de Chicó, respondió con una tapada clave. El primer tiempo continuó con dominio del local, que se mostró compacto en defensa y eficaz cada vez que pisó el área rival.

Al filo del descanso, Jairo Molina amplió la diferencia con una jugada individual que culminó en el segundo tanto de Boyacá Chicó. El gol consolidó la superioridad del equipo dirigido por Belmer Aguilar en la primera mitad y dejó a la visita con la obligación de remontar en el complemento.

Para el segundo tiempo Millonarios salió con todo, animado por las tribunas para buscar darle vuelta al marcador, encontrado sus mejores oportunidades por la banda izquierda, ya fuese con balones filtrados o buscando aprovechar la velocidad de Sebastián Valencia por la banda.

Leonardo Castro probó con un tiro colocado a los 47 minutos que fue atrapado con solvencia por el uruguayo Emiliano Denis. Cinco minutos después el atacante tuvo otra opción tras un pase largo que controló en el área, pero su remate impactó en la parte exterior de la red.

La insistencia dio su recompensa al minuto 55 tras un tiro de esquina que cabeceó Andrés Llinás, con el que finalmente superaron la resistencia de Denis.

Sin embargo, la polémica se desató al minuto 59 cuando David Mackalister Silva fue expulsado con doble amonestación por un airado reclamo al árbitro debido a que Sebastián Salazar (ya amonestado) no le dio distancia para cobrar una infracción y debió recibir la segunda amarilla. Sin embargo, el central Héctor Rivera decidió sacarle una primera tarjeta amarilla al capitán albiazul. Ante un nuevo reclamo de Silva, más agresivo, el juez le saca una segunda amarilla de inmediato, dejando a Millonarios con diez hombres.

Mackalister Silva fue expulsado en el segundo tiempo tras una fuerte discusión con el árbitro - crédito @MillonariosFC/X

Con todo, la visita siguió buscando el empate, y al minuto 63 estuvo a punto de encontrarlo luego de una habilitación de Contreras a Mateo García que obligó a una notable estirada de Denis. Sin embargo, la inferioridad numérica le dejó espacios a los locales para tratar de liquidar el partido, fundamental en sus aspiraciones de conservar la categoría.

Aún con superioridad numérica, Millonarios siguió insistiendo en el empate, dando ingreso a Carlos Darwin Quintero y Beckham Castro. Mientras tanto, el nerviosismo de las tribunas se hizo notar nuevamente faltando 10 minutos para el final del encuentro, cuando nuevamente los hinchas albiazules tiraron objetos al campo de juego, demorando el desarrollo del juego.

Sobre el minuto 90 fue expulsado Arlen Banguero en Boyacá Chicó, emparejando la cantidad de jugadores en ambos equipos en la recta final del partido.

Con esta derrota, Millonarios se queda en el décimo lugar con 14 puntos. Su siguiente compromiso será ante Atlético Nacional en El Campín, duelo clave para mantener vivas las aspiraciones de avanzar a los playoffs. Por su parte, Boyacá Chicó sale del fondo de la tabla y llega a los siete puntos, importantes en su lucha por salvarse del descenso. Su próximo rival será el Deportivo Pasto en el estadio La Libertad de la capital nariñense.