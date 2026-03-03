La dirigencia de Deportivo Cali apoyó a Alberto Gamero, pero “no hay excusa”

Alberto Gamero llegó para el segundo semestre del 2025 - crédito Colprensa

La temporada 2026 no termina de enderezarse para Deportivo Cali. Tras la ilusionante victoria sobre Atlético Nacional en el estadio Deportivo Cali por la fecha 7 de la Liga BetPlay, la hinchada y la directiva confiaban en que ese triunfo marcaría el inicio de la recuperación del equipo. Sin embargo, la mejoría no llegó: en las dos jornadas siguientes, el conjunto azucarero solo sumó empates ante Atlético Bucaramanga (visitante) y Fortaleza (local).

Si bien el club no está en zona roja, se ubica noveno con 12 puntos, a solo dos del octavo lugar ocupado por el Leopardo, pero puertas adentro saben que la situación requiere ajustes urgentes.

Directiva respalda a Gamero, pero exige cambios

Alberto Gamero terminó su primer campeonato con Deportivo Cali eliminado de los cuadrangulares y comprometido con el descenso - crédito Deportivo Cali

El vicepresidente del club, Richard Lee, envió un mensaje directo al técnico Alberto Gamero, que lidera el proyecto deportivo desde el banquillo.

Aunque semanas atrás se especuló que la continuidad del entrenador dependía de los resultados ante el conjunto de la capital antioqueña, Lee aclaró en declaraciones ante el programa Medio Tiempo de Win Sport que “la relación con el profesor es muy profesional. Él sabe el calibre de técnico que es y para lo que está hecho, los resultados que puede dar y la hinchada tiene expectativa. Aquí no hay excusa, pero si desde la más alta responsabilidad del club no hacemos las cosas distintas, es imposible esperar resultados diferentes”.

El directivo reconoció la responsabilidad compartida: “Hay gente en la cancha, más cerca del fuego, que tiene mayor responsabilidad, pero esto es un tema de todos y parte desde la dirigencia, cuerpo técnico, jugadores y hasta la parte administrativa”.

El mismo directivo Lee hizo hincapié en la necesidad de autocrítica y adaptación para revertir la tendencia negativa, sobre todo porque el club debe estar atento a la tabla del descenso, donde la situación no es del todo cómoda.

El vicepresidente de la institución caleña elogió el compromiso del timonel samario: “El profesor tomó una decisión valiente cuando nadie apostaba por el club. No sorprende que algunos resultados no se hayan dado, pero confiamos en que sabrá tomar las decisiones necesarias. Vino a Cali a ganar y lo tiene claro, pero esto es fútbol y hay que adaptarse para que los resultados lleguen”.

Alberto Gamero respondió a los rumores de salida

El estratega buscará mejorar los resultados con el Deportivo Cali - crédito David Jaramillo - Colprensa

Tras la victoria ante Atlético Nacional, Gamero concedió una entrevista al programa Zona Libre de Humo de Cali, en el que desmintió cualquier acercamiento con la dirigencia sobre una posible salida: “Nunca he hablado con los directivos de terminación de contrato, de cuánto tiempo me queda; eso es algo malintencionado y me busca problemas a mí”. El contrato del técnico tiene vigencia hasta finales de 2026, aunque la presión mediática y en redes sociales mantiene la incertidumbre sobre su futuro.

Un semestre clave y la urgencia de sumar para el <i>playoff</i>

Juan Ignacio Dinenno marcó el gol del Deportivo Cali en la victoria contra Atlético Nacional - crédito Colprensa

Con diez fechas por disputar en el rentado local, Deportivo Cali tiene como objetivo principal asegurar su ingreso a los playoffs, formato que reemplazó a los cuadrangulares tras la reestructuración del campeonato por cuestiones del Mundial 2026.

La próxima cita será el viernes 6 de marzo ante Once Caldas en el estadio Deportivo Cali. El equipo buscará volver a celebrar ante su público y así calmar los ánimos tanto en la interna como entre los seguidores, que a través de redes sociales han pedido un cambio en el banquillo si no llegan los resultados.

El desafío es grande: el club debe encontrar regularidad, sumar puntos y evitar riesgos en la tabla del descenso, mientras la dirigencia y el cuerpo técnico trabajan bajo presión para reconducir el rumbo de la institución en una temporada que aún está a tiempo de ser salvada.